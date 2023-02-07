Тен Хаг заявил, что «МЮ» не оспорит красную карточку Каземиро: «Неправильное решение. Но я не думаю, что у нас есть шанс»
«Манчестер Юнайтед» не будет подавать апелляцию на красную карточку Каземиро.
Полузащитник манкунианцев был удален по ходу матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза.
Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать Каземиро красную карточку.
«Мы обдумывали возможную подачу апелляции. На мой взгляд, было принято неправильное решение. Но я не думаю, что у нас есть шансы в этом процессе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Повтор с другой камеры всё проясняет,чекто и ясно.
А на счёт хайпануть-это только такие как ты,колхозники,в погоне за плюсами.
Много тут обиженных собралось и ТХ божествят,хотя пока поводов для радости я особой не вижу.Хотя бы трансфер Вегхорста взять и Антони-абсолютно бесполезный мусор
Да, карточка глупая, да, будь реф последовательным он бы и с той стороны удаление сделал; но имеем что имеем, 99% что АПЛ апелляцию отклонила бы.
Хотя удаление, конечно, высосано из пальца. Никакого криминала там не было. Хоккейные фанаты посмеялись бы, посмотрев повтор