«Манчестер Юнайтед» не будет подавать апелляцию на красную карточку Каземиро.

Полузащитник манкунианцев был удален по ходу матча чемпионата Англии против « ».

На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза.

Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать красную карточку.

«Мы обдумывали возможную подачу апелляции. На мой взгляд, было принято неправильное решение. Но я не думаю, что у нас есть шансы в этом процессе», – сказал главный тренер « » .