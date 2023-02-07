Тен Хаг заявил, что «МЮ» не оспорит красную карточку Каземиро: «Неправильное решение. Но я не думаю, что у нас есть шанс»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не будет подавать апелляцию на красную карточку Каземиро.

Полузащитник манкунианцев был удален по ходу матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза.

Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать Каземиро красную карточку.

«Мы обдумывали возможную подачу апелляции. На мой взгляд, было принято неправильное решение. Но я не думаю, что у нас есть шансы в этом процессе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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24 комментария

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Глебиньо
Ответ PIT-BUL
тот момент когда ты решил первым оставить комментарий и хайпануть, но не знал,,матчасть,, и сел в лужу 😂
Какую матчасть я не знаю?То,что удаление левейшее?Или то,что судья в таком случае и зачинщика обязан был удалить?
Повтор с другой камеры всё проясняет,чекто и ясно.
А на счёт хайпануть-это только такие как ты,колхозники,в погоне за плюсами.
Много тут обиженных собралось и ТХ божествят,хотя пока поводов для радости я особой не вижу.Хотя бы трансфер Вегхорста взять и Антони-абсолютно бесполезный мусор
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Buharoid
Ответ Billy_Shears
Комментарий удален модератором
Глоры Арсенала до сих пор мечтают и ничего))
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Billy_Shears
Комментарий удален
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PIT-BUL
Ответ Глебиньо
ахах,поплыл что-ли?Где защита своих игроков?
тот момент когда ты решил первым оставить комментарий и хайпануть, но не знал,,матчасть,, и сел в лужу 😂
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Dimashay
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
за что? за то, что действуют по регламенту?
По правилам у команды есть право подать протест, но в случае отказа, игрок получает плюс один матч к дисквалификации. Если б не было такого правила, команды каждый чих судьи оспаривали бы
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Erbium
Ответ Шурик Шурик
Пересмотрят решение и скажут, что нарушение тянет на 2 матча дисквы, а не один
у него итак 3 матча дисквалификации из-за прямой красной.
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Шурик Шурик
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
за что? за то, что действуют по регламенту?
Пересмотрят решение и скажут, что нарушение тянет на 2 матча дисквы, а не один
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jSH
Ответ Глебиньо
Ты момент видел воочию? Каземиро совершил глупость,не спорю,но он не душил,а скорее придерживал,чтобы игрок не скатился в овраг вдоль поля.Понятно,что в пылу могло показаться по-другому.Это трусость банальная как по мне.К тому же то,как топят МЮ в этом сезоне-это фиаско
в АПЛ (да в принципе почти везде) "нулевая терпимость" к насилию на футбольном поле. Так что будут руководствоваться такой логикой - "да, вроде как не душил а просто держал за шею; но в будущем как мы будем измерять более спорные моменты, когда душат а когда нет? Поэтому в назидание остальным на будущее - чтобы не думали вообще и близко подобного исполнять".

Да, карточка глупая, да, будь реф последовательным он бы и с той стороны удаление сделал; но имеем что имеем, 99% что АПЛ апелляцию отклонила бы.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
зря. нужно было подавать.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Люблю Марго Робби
Всё правильно, скорее ещё добавят матч дисквы
за что? за то, что действуют по регламенту?
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AsperChelsea
Каземиро-костолом, в прямом смысле этого слова! Если злится или не может отобрать мяч, становится костоломом, косит всех жёстко!
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Troy_nsk
Разумно. Кстати, я не припомню случаев, когда апелляцию в АПЛ удовлетворили бы. Особо смысла тратить на это ресурсы нет. Может, знатоки подскажут, много ли было таких случаев?
+3
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+3
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Железный Манк
Слишком рискованно накануне финала на Уэмбли. Апелляцию отклонят и Казе получит еще матч "бонусом".

Хотя удаление, конечно, высосано из пальца. Никакого криминала там не было. Хоккейные фанаты посмеялись бы, посмотрев повтор
+8
-2
+6
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Dm Kznts
Ответ Владимир Чистяков
Если не подавать, то шанса вобще нет. А подай, хоть маленький (шанс ) но будет. Ничего не потеряют от этого, если подадут
потеряют
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Григорий Шишин
Смысл апелляции??? Не помню, чтоб были прецеденты, к тому же ненужного гемора на шею навлекут...
+3
0
+3
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cruyff_14
Ответ Глебиньо
ахах,поплыл что-ли?Где защита своих игроков?
Это взвешенное решение : Каземиро пропустит три матча Апл , однако сыграет в важных матчах с Барсой и финале Кубка.
+12
-1
+11
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QWertY
Ответ Глебиньо
ахах,поплыл что-ли?Где защита своих игроков?
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+2
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Люблю Марго Робби
Всё правильно, скорее ещё добавят матч дисквы
+4
-1
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Глебиньо
Ответ NIRVANA
Тебе же говорят, что шансов нет, но есть риск получить дополнительный матч дисквалификации. К чему риски. Большая редкость, когда ФА признавала свои косяки
Ты момент видел воочию? Каземиро совершил глупость,не спорю,но он не душил,а скорее придерживал,чтобы игрок не скатился в овраг вдоль поля.Понятно,что в пылу могло показаться по-другому.Это трусость банальная как по мне.К тому же то,как топят МЮ в этом сезоне-это фиаско
+1
-4
-3
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b45f5vkvh2
Ответ Владимир Чистяков
Если не подавать, то шанса вобще нет. А подай, хоть маленький (шанс ) но будет. Ничего не потеряют от этого, если подадут
Дополнительный матч квалификации получат, если апелляцию не одобрят. Пропустит финал кубка. Вот тебе ничего и не потеряют.
+19
0
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Игорь Климов
Ответ NIRVANA
Тебе же говорят, что шансов нет, но есть риск получить дополнительный матч дисквалификации. К чему риски. Большая редкость, когда ФА признавала свои косяки
Зачем ты ему объясняешь? Пусть и дальше живёт в своём "мирке".
+4
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Великая сон дождь
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-11
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Владимир Чистяков
Если не подавать, то шанса вобще нет. А подай, хоть маленький (шанс ) но будет. Ничего не потеряют от этого, если подадут
+2
-9
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NIRVANA
Ответ Глебиньо
ахах,поплыл что-ли?Где защита своих игроков?
Тебе же говорят, что шансов нет, но есть риск получить дополнительный матч дисквалификации. К чему риски. Большая редкость, когда ФА признавала свои косяки
+23
-1
+22
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Глебиньо
Комментарий скрыт
0
-16
-16
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