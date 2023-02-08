Булыкин считает, что «Локо» не рискует с трансфером Дзюбы: «Это лишь на 4 месяца. Риски только у Артема, что не заиграет»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия ТАСС Футбол

Дмитрий Булыкин прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Никто не знает, получится у Дзюбы или нет, это покажет только время, есть большие плюсы в этом переходе как для игрока, так и для «Локомотива». Дзюба хочет всем доказать и показать, что все рано его списали со счетов, это может сыграть на руку «Локомотиву» и ему тоже.

Вместе они могут выполнить задачу, которая стоит перед клубом, а это – уйти из зоны вылета и безопасно закончить сезон после провального старта.

У Дзюбы есть мотивация, опыт и мастерство, он может сплотить коллектив в раздевалке за счет харизмы, может передать опыт и мастерство молодым футболистам. Так как Дзюба – очень качественный футболист, думаю, что больше шансов на то, что у него и клуба все получится.

Рисков нет, это всего лишь на четыре месяца, а Дзюбе нужно постараться о себе заявить, вернуться в российский футбол, доказать всем, что рано списали со счетов. Риски только у Артема, что не заиграет. У «Локомотива» могут быть риски только околофутбольные, фанаты могут быть против», – заявил экс-нападающий «Локомотива» и сборной России.

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13 комментариев

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nugoboss
уверен, Артем очень хорошо поможет.
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Udokan
Дзюба не испортит игру, - иногда будете феернить. для любой команды нашего чемпионата - это круто. Булыкин сказал правильно.
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Дмитрий9779
Можно сказать на три месяца.30.06 последний тур
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ андрэ
сомнительно что хочет что-то доказать)
Да хочет то хочет, другое дело сможет ли? Растренерован, возраст... А вообще Дзюба всю карьеру доказывал, что чем ему хуже - тем лучше играет. Но опять же куча НО о чем написал выше
+2
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+2
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Heath Neumann
Интересно было бы посмотреть на слова Булыкина, если бы Дзюбу привёз Цорн.
Ой, не тебе ответил. Не в тему получилось.Ну фиг с ним...
+1
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Heath Neumann
Интересно было бы посмотреть на слова Булыкина, если бы Дзюбу привёз Цорн.
Да хочет то хочет, другое дело сможет ли? Растренерован, возраст... А вообще Дзюба всю карьеру доказывал, что чем ему хуже - тем лучше играет. Но опять же куча НО о чем написал выше
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Без брехни. Прочитал вместо слово "риски" - руки.
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Владимир Владимирович
2,5 ляма в месяц это даже не 500 тыс долларов за полгода . Для профессионального футболиста в какой бы он форме не был это не такие огромные деньги для казны проф клуба, так что хватит чужие деньги считать . Забьет голов 8-10 продлят ещё на год
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Чётко_как_чечётка
А вот тут с Булыкиным согласен, сам удивлён, но согласен.
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Инженер Управляющий
Готов с Локо тоже на 4 месяца за 2,5 ляма заключить контракт. Рисков никаких, только мои что не заиграю
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-3
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Heath Neumann
Интересно было бы посмотреть на слова Булыкина, если бы Дзюбу привёз Цорн.
+1
-1
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Heath Neumann
Ага, а у Галактионова нет рисков?

Артём ушёл из Аданы потому что… прирос к лавке и эго не позволило в таком возрасте взять себя в руки. Как будет справляться тренер, который никогда не работал с игроками такого плана? Как будет вести себя Дзюба, для которого не был авторитетом даже Семак в его золотые годы?

А тут Галактионов, которого постоянно лишают игроков на сборах получает растренированного футболиста на заключительный сбор. Круто!

Одно дело это Палыч, который может и умеет работать с такими игроками, а второе это сверстник Дзюбы без опыта во взрослом футболе)
+5
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андрэ
сомнительно что хочет что-то доказать)
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