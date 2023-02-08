Булыкин считает, что «Локо» не рискует с трансфером Дзюбы: «Это лишь на 4 месяца. Риски только у Артема, что не заиграет»

прокомментировал переход форварда в «Локомотив».

«Никто не знает, получится у Дзюбы или нет, это покажет только время, есть большие плюсы в этом переходе как для игрока, так и для «Локомотива». Дзюба хочет всем доказать и показать, что все рано его списали со счетов, это может сыграть на руку «Локомотиву» и ему тоже.

Вместе они могут выполнить задачу, которая стоит перед клубом, а это – уйти из зоны вылета и безопасно закончить сезон после провального старта.

У Дзюбы есть мотивация, опыт и мастерство, он может сплотить коллектив в раздевалке за счет харизмы, может передать опыт и мастерство молодым футболистам. Так как Дзюба – очень качественный футболист, думаю, что больше шансов на то, что у него и клуба все получится.

Рисков нет, это всего лишь на четыре месяца, а Дзюбе нужно постараться о себе заявить, вернуться в российский футбол, доказать всем, что рано списали со счетов. Риски только у Артема, что не заиграет. У «Локомотива» могут быть риски только околофутбольные, фанаты могут быть против», – заявил экс-нападающий « » и сборной России.

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