Амрабат хотел играть за «Барсу» бесплатно. Хавбек предлагал «Фиорентине» свою зарплату от каталонцев, чтобы уйти в аренду

Хавбек «Фиорентины» хотел играть за «Барселону» бесплатно.

«Барса» хотела арендовать Амрабата в зимнее трансферное окно за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн, но итальянский клуб отказал.

Как сообщает журналист Ашраф Бен Айяд, специализирующийся на темах, связанных с каталонским клубом, марокканец даже предлагал «Фиорентине» зарплату, которую он бы получал в «Барсе», чтобы уйти в аренду.

Отмечается, что у агента игрока также были предложения от « » и « », но Амрабат хотел играть только за «Барселону».

В этом сезоне 26-летний футболист отыграл 27 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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