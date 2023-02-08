Амрабат хотел играть за «Барсу» бесплатно. Хавбек предлагал «Фиорентине» свою зарплату от каталонцев, чтобы уйти в аренду

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига Софьян Амрабат Футбол

Хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат хотел играть за «Барселону» бесплатно.

«Барса» хотела арендовать Амрабата в зимнее трансферное окно за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн, но итальянский клуб отказал.

Как сообщает журналист Ашраф Бен Айяд, специализирующийся на темах, связанных с каталонским клубом, марокканец даже предлагал «Фиорентине» зарплату, которую он бы получал в «Барсе», чтобы уйти в аренду.

Отмечается, что у агента игрока также были предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но Амрабат хотел играть только за «Барселону».

В этом сезоне 26-летний футболист отыграл 27 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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25 комментариев

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The Tyler Durden
Ответ mansur_axe
Лучше на скамейке у Барсы в ЛЧ чем в составе МЮ в ЛЕ 🤣🤣🤣
Это же надо было так надристать..
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jwbmwbqvih
Ответ Владимир Владимирович
Всё правильно, ни каждый день зовут в Барселону, всё равно бонусы были бы , а там глядишь и заиграл бы , следовательно продлили бы
Да не,не купили бы. 40 отдавать за него не стали бы,в любом случае. Не игрок он Барселоны,при всем к нему уважении. Думаю играл бы как Бакайоко,выйти в конце,укрепить и так далее.
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_Alex*
Ответ zer
не верю таким новостям, футбол - это работа прежде всего, нет в нём альтруистов. такая чушь по уровню бредовости достигает чушь про гарантированный доход 5 млн в месяц: кто-то и в это верит
За Барсу и Мадрид (как бы я его не любил) почему то готовы играть и с урезанной зарплатой. Да и в принципе эти 2 клуба привлекают практически всех футболистов. У английских клубов такого и близко нет. Даже у классических грандов вроде МЮ и Ливерпуля
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Buharoid
Ответ mansur_axe
Лучше на скамейке у Барсы в ЛЧ чем в составе МЮ в ЛЕ 🤣🤣🤣
Подзабыл, с кем играет Барса в 1/8?
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Гусейн Магомедрасулов
В Барселоне бесплатно готов играть, в Челси даже за деньги не согласен. Вот и уровень между клубами для футболистов
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Gutal1n
Ответ mansur_axe
Лучше на скамейке у Барсы в ЛЧ чем в составе МЮ в ЛЕ 🤣🤣🤣
Не хочу тебя расстраивать...
+12
-2
+10
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Блуждающий странник
Ответ Влад Пронин
Я понимаю, что фиалки хотели его удержать, но обломали мечту, раз от своей за готов был отказаться, жаль...
Амрабат это ценный ресурс, который вырос во многом благодаря Фиорентине. Зачем им отдавать своего игрока в сухую аренду с правом выкупа? Хотите Амрабата платите 50+ миллионов за звезду ЧМ
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Under
Ответ Влад Пронин
У фиалок есть риск подсадить своего лидера на дизмораль, с финансовой составляющей это было бы им выгодно.
есть, конечно
думаю, разберутся, что делать с таким ценным активом
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zer
не верю таким новостям, футбол - это работа прежде всего, нет в нём альтруистов. такая чушь по уровню бредовости достигает чушь про гарантированный доход 5 млн в месяц: кто-то и в это верит
0
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Влад Пронин
Ответ Under
а, ну то есть деньги важны всё же Фиорентине тоже, как ни странно
У фиалок есть риск подсадить своего лидера на дизмораль, с финансовой составляющей это было бы им выгодно.
0
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mansur_axe
Ответ ASH11
Бесплатно хотел со скамейки наблюдать за игрой Гави и Педри. Так сказать, с первого ряда. Гениально.
Лучше на скамейке у Барсы в ЛЧ чем в составе МЮ в ЛЕ 🤣🤣🤣
0
-8
-8
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Under
Ответ Влад Пронин
Ну так он уже, как футболист состоялся, что-то заработал, может себе позволить пойти за мечтой, а не за деньгами, как некоторые 🐢
а, ну то есть деньги важны всё же
Фиорентине тоже, как ни странно
0
-1
-1
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ASH11
Бесплатно хотел со скамейки наблюдать за игрой Гави и Педри. Так сказать, с первого ряда. Гениально.
+6
-1
+5
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red hikkikomori
Амрабат ни в чём не виноват, не получилось, не фартануло)
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-1
-1
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Влад Пронин
Ответ Under
меня вот умиляют каждый раз комменты из разряда обломали мечту или сломали карьеру что же он в 18 лет не пришёл пешком к воротам Ла Масии и не попросился играть за еду уверен, приняли бы, по шансам хороший заход был бы со стороны Барселоны
Ну так он уже, как футболист состоялся, что-то заработал, может себе позволить пойти за мечтой, а не за деньгами, как некоторые 🐢
+2
-2
0
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qqblt
Артём отдал 7 миллионов из зп агенту, лишь бы играть за Локо:) просто тупая шутка, если что
0
0
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DolJun
но лапорта отказался от трансфера, ведь понимал, что если зп будет фиксированно уходить другому клубу, то он не сможет ему ее порезать ради экономии)
+1
-5
-4
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Кирилл Голивец
И к лучшему, что Барса его не смогла взять. С трудом покрывал бы переходные фазы в более владеющем мячом клубе с его частотой фолов и карточек.
0
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0
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Антонио Мартынов
А перешел бы - просидел полгода на скамейке и вернулся играть в Фиорентину без предложений от других клубов
+3
-2
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rigobersong
Ответ Алексей Елистратов
Ой, бедный Амрабатик, не отпустили, оказывается есть контракты. Ох злая Фиорентина хотела деньги за него, нет души у тебя, Фиорентина! Бедный Амрабатик мечтал всю жизнь играть за Барсоньку. Это была его мечта и вот так она рушится. Просто позор, отпустите Амрабатика к мечте. Вы что делаете? Отпускайте давайте всех бесплатно в такой великий клуб. Вообще зачем нужны контракты, зачем нужны рыночные отношения, давайте мечтателей отправлять туда, куда они хотят, за бесплатно. Почему так нельзя?
Может и к лучшему Кессие как заиграл сразу:))😀
+3
-5
-2
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Under
Ответ Влад Пронин
Я понимаю, что фиалки хотели его удержать, но обломали мечту, раз от своей за готов был отказаться, жаль...
меня вот умиляют каждый раз комменты из разряда обломали мечту или сломали карьеру
что же он в 18 лет не пришёл пешком к воротам Ла Масии и не попросился играть за еду
уверен, приняли бы, по шансам хороший заход был бы со стороны Барселоны
+11
-8
+3
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Алексей Елистратов
Ой, бедный Амрабатик, не отпустили, оказывается есть контракты. Ох злая Фиорентина хотела деньги за него, нет души у тебя, Фиорентина! Бедный Амрабатик мечтал всю жизнь играть за Барсоньку. Это была его мечта и вот так она рушится. Просто позор, отпустите Амрабатика к мечте. Вы что делаете? Отпускайте давайте всех бесплатно в такой великий клуб. Вообще зачем нужны контракты, зачем нужны рыночные отношения, давайте мечтателей отправлять туда, куда они хотят, за бесплатно. Почему так нельзя?
+14
-15
-1
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Леван Мкртчян
У хейтеров очередной когнитивный диссонанс : зачем люди так рвуться играть, да еще и на таких условиях, в ФК "мем,рычаг,банкрот".
Должуну должно быть сейчас особенно больно, он называет Барселону "фк мем", а тут прилетает новость , что один из лучших игроков последнего ЧМ хотел играть бесплатно в Барселоне, выбрав ее вместо игры за нормальную зарплату в его любимую фк 4/4/3 с женским именем
0
-2
-2
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Влад Пронин
Я понимаю, что фиалки хотели его удержать, но обломали мечту, раз от своей за готов был отказаться, жаль...
+7
-5
+2
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Владимир Владимирович
Всё правильно, ни каждый день зовут в Барселону, всё равно бонусы были бы , а там глядишь и заиграл бы , следовательно продлили бы
+19
-5
+14
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