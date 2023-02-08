Амрабат хотел играть за «Барсу» бесплатно. Хавбек предлагал «Фиорентине» свою зарплату от каталонцев, чтобы уйти в аренду
Хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат хотел играть за «Барселону» бесплатно.
«Барса» хотела арендовать Амрабата в зимнее трансферное окно за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн, но итальянский клуб отказал.
Как сообщает журналист Ашраф Бен Айяд, специализирующийся на темах, связанных с каталонским клубом, марокканец даже предлагал «Фиорентине» зарплату, которую он бы получал в «Барсе», чтобы уйти в аренду.
Отмечается, что у агента игрока также были предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но Амрабат хотел играть только за «Барселону».
В этом сезоне 26-летний футболист отыграл 27 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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думаю, разберутся, что делать с таким ценным активом
Фиорентине тоже, как ни странно
что же он в 18 лет не пришёл пешком к воротам Ла Масии и не попросился играть за еду
уверен, приняли бы, по шансам хороший заход был бы со стороны Барселоны
Должуну должно быть сейчас особенно больно, он называет Барселону "фк мем", а тут прилетает новость , что один из лучших игроков последнего ЧМ хотел играть бесплатно в Барселоне, выбрав ее вместо игры за нормальную зарплату в его любимую фк 4/4/3 с женским именем