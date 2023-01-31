«Барселона» хочет арендовать хавбека «Фиорентины» Амрабата на полгода без обязательного выкупа

« » заинтересована в приглашении хавбека «Фиорентины» .

По сведениям инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы будут работать над соглашением об аренде футболиста сборной Марокко на полгода. Обязательный выкуп включать в условия сделки «блауграна» не планирует.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 17 матчей в Серии А и получил 8 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Амрабат интересен «Атлетико». «Фиорентина» хочет сохранить Софьяна