«Барселона» хочет арендовать хавбека «Фиорентины» Амрабата на полгода без обязательного выкупа

Теги Фиорентина Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Софьян Амрабат Футбол

«Барселона» заинтересована в приглашении хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

По сведениям инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы будут работать над соглашением об аренде футболиста сборной Марокко на полгода. Обязательный выкуп включать в условия сделки «блауграна» не планирует.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 17 матчей в Серии А и получил 8 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Амрабат интересен «Атлетико». «Фиорентина» хочет сохранить Софьяна

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12 комментариев

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gPk
Днище распиаренное.
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Arthur Jacob
Отлично. Осталось отправить Милан в Серию С
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Yu123
а Фиорентине это зачем?
+3
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+3
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ASH11
Странно, если туда перейдет. Будет Кессиэ 2.0, сидеть и наблюдать со скамейки как играют катерано Гави и Педри, которых еще месяц назад сам рылом по полю возил.
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Alexlagodny
Костолом наверное? Многовато желтых.
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SCHOKKKK
Мда. Какой клуб, такие и трансферы 🤣
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-4
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ZamoRano
Что у этого парня с предголевыми???
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-1
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Overkiller
Канселу, Павар, Амрабат. Там в редакции новостники с Челси не попутали?
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Rudy77
Ответ Mezomorf
Его бы в Атлетико или в Милан
В Атлетико скорее, там будет рвать и метать)
+1
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remontada
Ответ Rudy77
Нахера? Вообще не для барсы игрок
Вот поэтому и без обязательства выкупа. Тем более, всё ещё неясно, останется Бускетс или нет.
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Mezomorf
Его бы в Атлетико или в Милан
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Rudy77
Нахера? Вообще не для барсы игрок
+2
-2
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