«Барса» хотела арендовать Амрабата за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн – «Фиорентина» отказала. Опорник пропустил тренировку сегодня

« » отклонила первое предложение «Барселоны» об аренде .

По данным журналиста , каталонский клуб сделал предложение об аренде игрока за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн, но получил отказ от «Фиорентины».

Cope со ссылкой на окружение футболиста сообщает, что осуществить сделку по переходу Амрабата в «Барселону» будет сложно, но такая возможность по-прежнему сохраняется.

Журналист Ашраф Бен Аяд утверждает, что сегодня Софьян не тренировался с «Фиорентиной».

Срок действующего контракта Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне 26-летний футболист отыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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