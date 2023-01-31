«Барса» хотела арендовать Амрабата за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн – «Фиорентина» отказала. Опорник пропустил тренировку сегодня
«Фиорентина» отклонила первое предложение «Барселоны» об аренде Софьяна Амрабата.
По данным журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб сделал предложение об аренде игрока за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн, но получил отказ от «Фиорентины».
Cope со ссылкой на окружение футболиста сообщает, что осуществить сделку по переходу Амрабата в «Барселону» будет сложно, но такая возможность по-прежнему сохраняется.
Журналист Ашраф Бен Аяд утверждает, что сегодня Софьян не тренировался с «Фиорентиной».
Срок действующего контракта Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне 26-летний футболист отыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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2. а что не так в фиорентине? или все хорошие футболисты сразу априори играют в мадриде и барселоне?
3. неудивительно, он опорник «волнорез» скорее для контратакующих команд, все менее распространенная специализация, и отбирать/играть в мелкий фол его первостепенная задача-минимум
куда покупки новые то ..)
Касейдо, теперь еще и Амрабат
бунтарей, кроме Ибры (хотя даже он не поступал так непрофессионально), никто не любит