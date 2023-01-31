«Барса» хотела арендовать Амрабата за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн – «Фиорентина» отказала. Опорник пропустил тренировку сегодня

Теги Фиорентина Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Софьян Амрабат Фабрицио Романо Футбол

«Фиорентина» отклонила первое предложение «Барселоны» об аренде Софьяна Амрабата.

По данным журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб сделал предложение об аренде игрока за 3-4 млн евро с правом выкупа за 40 млн, но получил отказ от «Фиорентины».

Cope со ссылкой на окружение футболиста сообщает, что осуществить сделку по переходу Амрабата в «Барселону» будет сложно, но такая возможность по-прежнему сохраняется.

Журналист Ашраф Бен Аяд утверждает, что сегодня Софьян не тренировался с «Фиорентиной».

Срок действующего контракта Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне 26-летний футболист отыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах и получил в них 11 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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23 комментария

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RemboToke
Ответ AurelioDeLaurentis
Какие еще 40 млн. ???, не стоит он таких денег, если действительно был бы хорошим футболистом не играл бы до сих пор в Фиорентине и не получал бы столько желтых карточек. После таких продаж % от телетрансляции нельзя необдуманно тратить такие огромные деньги клуба, если так будет дальше продалжатся, Лапорта своими действиями потеряет доверие болельщиков к себе.
Ферран стоит да из топ клуба взяли ???))) Или Рафиния из Лидса взяли ???)))
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Бускетс это позиция
Ответ MESSIya
❗️ОФИЦИАЛЬНО: Коммерческий суд Каталонии вынес решение в пользу «Барсы» по регистрации Гави как игрока первой команды! ℹ️ Сегодня ранее появились новости о том, что суд разрешил регистрацию Гави
Хах, зашёл сюда чтобы написать это, но меня опередили)
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MESSIya
❗️ОФИЦИАЛЬНО: Коммерческий суд Каталонии вынес решение в пользу «Барсы» по регистрации Гави как игрока первой команды! ℹ️ Сегодня ранее появились новости о том, что суд разрешил регистрацию Гави
+1
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MARK95
Переключатся на Умалата
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Try Stelsi
Ответ Okaka
есть такие игроки, которые играют в подвалах, но на самом деле приличного уровня, как Варди, Милито, Шупо Мотинг тот же
Шупо Мотинг не уровня Варди)
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FrankieWild
Что-то Лапорта творит дичь
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ прощай Роналду
Уже поздно, одной пропущенной тренировкой никого не напугаешь и даже не разозлишь💪🏻😁
Ещё надо на языке тела бегло говорить🤓
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Okaka
Ответ AurelioDeLaurentis
Какие еще 40 млн. ???, не стоит он таких денег, если действительно был бы хорошим футболистом не играл бы до сих пор в Фиорентине и не получал бы столько желтых карточек. После таких продаж % от телетрансляции нельзя необдуманно тратить такие огромные деньги клуба, если так будет дальше продалжатся, Лапорта своими действиями потеряет доверие болельщиков к себе.
есть такие игроки, которые играют в подвалах, но на самом деле приличного уровня, как Варди, Милито, Шупо Мотинг тот же
+2
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ AurelioDeLaurentis
Какие еще 40 млн. ???, не стоит он таких денег, если действительно был бы хорошим футболистом не играл бы до сих пор в Фиорентине и не получал бы столько желтых карточек. После таких продаж % от телетрансляции нельзя необдуманно тратить такие огромные деньги клуба, если так будет дальше продалжатся, Лапорта своими действиями потеряет доверие болельщиков к себе.
1. 40 лямов сейчас абсолютно вменяемые деньги за игрока уровнем чуть выше среднего

2. а что не так в фиорентине? или все хорошие футболисты сразу априори играют в мадриде и барселоне?

3. неудивительно, он опорник «волнорез» скорее для контратакующих команд, все менее распространенная специализация, и отбирать/играть в мелкий фол его первостепенная задача-минимум
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AurelioDeLaurentis
Какие еще 40 млн. ???, не стоит он таких денег, если действительно был бы хорошим футболистом не играл бы до сих пор в Фиорентине и не получал бы столько желтых карточек. После таких продаж % от телетрансляции нельзя необдуманно тратить такие огромные деньги клуба, если так будет дальше продалжатся, Лапорта своими действиями потеряет доверие болельщиков к себе.
+4
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Илнур Кара
Ответ corazón blanco
Тон задали гораздо раньше, ещё в середине нулевых. Лука Модрич и Бэйл кстати также продавливали свой переход в Мадрид. Лука даже писал об этом в биографии. Из-за того, что Леви несколько раз его отпускал, а потом отменял свое решение.
Уйти из Тоттенхэма это очень сложно
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Футбол_это_жизнь
Ответ corazón blanco
Тон задали гораздо раньше, ещё в середине нулевых. Лука Модрич и Бэйл кстати также продавливали свой переход в Мадрид. Лука даже писал об этом в биографии. Из-за того, что Леви несколько раз его отпускал, а потом отменял свое решение.
Тоже самое было и с Кроссом. Который буквально устроил бунт в Баварии когда захотел уйти.
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cektor
Гави бы зарегать сначала , потом Алонсо продлить )
куда покупки новые то ..)
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Илнур Кара
Ответ corazón blanco
Что-то все решили дружно пропускать последние тренировки) пока это ещё никому в это трансферное окно не помогло, кроме Гордона) А если серьёзно - это не профессионально. Понятно, что перед потенциальным переходом и медосмотром нужно быть полностью здоровым, но тем не менее.
«Профессия » проверочное слово
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Sergey Kuznetsov
взяли моду истерить, капец
Касейдо, теперь еще и Амрабат
бунтарей, кроме Ибры (хотя даже он не поступал так непрофессионально), никто не любит
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remontada
Эпоха строптивых футболистов. Сам себе хозяин - и никакой контракт мне не указ.
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corazón blanco
Ответ Дядя ТУРА
Тон задали Коутиньо и Дембеле
Тон задали гораздо раньше, ещё в середине нулевых. Лука Модрич и Бэйл кстати также продавливали свой переход в Мадрид. Лука даже писал об этом в биографии. Из-за того, что Леви несколько раз его отпускал, а потом отменял свое решение.
+32
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Его Величество Златан
Мода пошла на пропущенные тренировки
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Дядя ТУРА
Ответ corazón blanco
Что-то все решили дружно пропускать последние тренировки) пока это ещё никому в это трансферное окно не помогло, кроме Гордона) А если серьёзно - это не профессионально. Понятно, что перед потенциальным переходом и медосмотром нужно быть полностью здоровым, но тем не менее.
Тон задали Коутиньо и Дембеле
+4
-8
-4
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DolJun
Комментарий скрыт
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Дядя ТУРА
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corazón blanco
Что-то все решили дружно пропускать последние тренировки) пока это ещё никому в это трансферное окно не помогло, кроме Гордона) А если серьёзно - это не профессионально. Понятно, что перед потенциальным переходом и медосмотром нужно быть полностью здоровым, но тем не менее.
+6
-4
+2
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прощай Роналду
Уже поздно, одной пропущенной тренировкой никого не напугаешь и даже не разозлишь💪🏻😁
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