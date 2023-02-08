Кечинов о «Зените»: «Легионеры за 30-40 млн должны быть на 3 головы сильнее наших игроков. Покупать за такие деньги, не участвуя в международных турнирах, – это разочаровывает»

считает, что нужно больше доверять российским игрокам и тренерам.

«Уже давно говорю, что я за то, чтобы как можно больше российских воспитанников играло в командах и . Тем более в нынешнее время нужно больше доверять нашим футболистам и тренерам.

Если говорить о « », не знаю, какие в нынешнее время должны быть легионеры за 30-40 миллионов. Они должны быть на три головы сильнее наших игроков, чтобы покупать за такие деньги, не участвуя в международных соревнованиях. Больше разочаровывает такой подход», – заявил бывший игрок «Спартака».

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