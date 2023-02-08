Кечинов о «Зените»: «Легионеры за 30-40 млн должны быть на 3 головы сильнее наших игроков. Покупать за такие деньги, не участвуя в международных турнирах, – это разочаровывает»

Теги Зенит премьер-лига Россия Первая лига Валерий Кечинов Чемпионат.com Футбол

Валерий Кечинов считает, что нужно больше доверять российским игрокам и тренерам.

«Уже давно говорю, что я за то, чтобы как можно больше российских воспитанников играло в командах РПЛ и ФНЛ. Тем более в нынешнее время нужно больше доверять нашим футболистам и тренерам.

Если говорить о «Зените», не знаю, какие в нынешнее время должны быть легионеры за 30-40 миллионов. Они должны быть на три головы сильнее наших игроков, чтобы покупать за такие деньги, не участвуя в международных соревнованиях. Больше разочаровывает такой подход», – заявил бывший игрок «Спартака».

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17 комментариев

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карабашка
Ответ Дмитрий9779
Назови хоть одного железного игрока основы,воспитанника Спартака.
Максименко,Литвинов.
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Onion
Зенит регулярно разочаровывает красно-белых. Это нормально.
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Otto Kretschmer
Ответ Дмитрий9779
Назови хоть одного железного игрока основы,воспитанника Спартака.
квинси промес он у них как родной
+1
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В Питере Пять
Халк, Витсель и Малком спокойно подходят под этот критерий. А больше таких в Зените не было.
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0
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Никому_никабельный
Уже тошнит от этих "30-40 млн". Один идиот сказал и все остальные давай за ним повторять
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+3
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Дмитрий9779
Ответ карабашка
Вон у Спартака полсостава воспитанников и нормально играют.А эти гопники паразитируют на народных деньгах и своих пацанов гнобят.
Назови хоть одного железного игрока основы,воспитанника Спартака.
+3
-1
+2
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Дмитрий9779
А кого Зенит купил за 30-40 млн,за эти 2 года?Такая откровенная чушь разочаровывает.
+7
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+7
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Ксяоми Ноутов
Ответ ZarvuR2020
Скажите деду, что игрок за 40 млн приехал за пару лет до отстранения
и лечился почти два года
+4
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Михаил Савченко
Ответ карабашка
Да продать их всех нафиг и газифицировать несколько деревень.
График газификации не зависит от трансферов игроков Зенита
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Otto Kretschmer
Бывшие красно-белые эксперты по Зениту, растут быстрее,чем грибы после дождя.
+7
-2
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Квантовый
Если бы Зенит жил по средствам а не на содержании тогда да....а так они на ценник не смотрят
0
-5
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карабашка
Вон у Спартака полсостава воспитанников и нормально играют.А эти гопники паразитируют на народных деньгах и своих пацанов гнобят.
0
-8
-8
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Hong Kil
Вот так всегда с людьми, у которых проблемы с алкоголем. Очнулся: "а, чего, какой сейчас год? На две головы сильнее! Пивная, еще парочку". Ну зачем издеваться над больными людьми?
+8
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+7
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карабашка
Да продать их всех нафиг и газифицировать несколько деревень.
+1
-6
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niru
Валерий,видимо,не в курсе,что дорогие игроки были куплены до бана в еврокубках🤷‍♂️
+9
-2
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Winterburn
А кого из легионеров купил Зенит за деньги после отстранения от еврокубков? Вроде только обменивали на тех, кого купили еще до отстранения.
+13
-3
+10
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ZarvuR2020
Скажите деду, что игрок за 40 млн приехал за пару лет до отстранения
+16
-5
+11
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