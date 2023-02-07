Орлов о «Зените» и молодежи: «Или ты зарабатываешь славу, деньги, авторитет, или создаешь доморощенную команду и тешишь себя иллюзиями. Расти ее и играй на первенство района»

Теги Зенит Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Геннадий Орлов Зенит мол Футбол

Геннадий Орлов высказался о политике «Зенита» относительно своих воспитанников. 

Анатолий Бышовец, комментируя кадровую политику питерского клуба, задается вопросом: «Зенит» что, готовит команду для сборной Бразилии? Полагая, что, прежде всего, надо воспитывать доморощенных футболистов.

– Хочу напомнить Анатолию Федоровичу, на мой взгляд очень хорошему тренеру, что реалии сегодня другие.

Посмотрите, кто нынче герой «Наполи»? Грузин. Хвича Кварацхелия. А его забивной партнер – Виктор Осимхен? Он тоже не итальянец. Этот парень – нигериец, претендующий на звание лучшего игрока сезона в Серии А. Они вдвоем забили 24 гола! Разрывают защиту всех итальянских клубов.

Да, сегодня таковы реалии – большой футбол стал большим бизнесом. А все остальное – возвращение к советским реалиям, кинофильму «Вратарь», извините, когда голкипер Карасик вместе со своими товарищами, будучи научными сотрудниками, играли и побеждали чужеземную команду. Хорошо, если бы так. Но это сказка, мечты, фантазии.

Сейчас вопрос стоит ребром: или ты зарабатываешь авторитет, славу и деньги в большом футбольном бизнесе, или создаешь доморощенную команду и тешишь себя иллюзиями. Что же, расти ее – и играй на первенство района! Теперь все совсем другое.

Никогда то же киевское «Динамо», в котором играл уважаемый Анатолий Федорович и которое было, по сути сборной СССР, не строилось только из киевлян – были в команде одессит Леонид Буряк, был Владимир Онищенко из Луганска, закарпатцы Турянчик, Федор Медвидь, Йожеф Сабо – список можно продолжать…

И вот сейчас, когда есть возможность приглашать легионеров, которые здорово помогают завоевывать титулы и приносят деньги, скажите – зачем от них отказываться? Это же общемировая практика. Иначе конкурировать на уровне Европы нельзя, – сказал журналист.

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37 комментариев

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Иван Куликов
Орлов: либо ты выигрываешь титулы и зарабатываешь бабло, либо с местными играешь в чемпионате города. Третьего не дано

Бенфика, Порту и Спортинг: да, да, пошли мы на уй
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Wiley Fox
Ахаха

Гена Воробьянинов реально головой тронулся

Где зенит славу, деньги и авторитет зарабатывает? В Газпромлиге? Так только в матче со Спартаком кассу делают без подарков по ЖЭКам

А в сборную воспитанников зенит думает готовить?
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wRong
Ответ Фут.Боль
Только в Зените вообще не появляются свои воспитанники. Даже 1-2 молодых парня, которых постепенно подпускали бы к основе и наигрывали. Семак не тот тренер, который будет возиться с молодыми ребятами и развивать их.
Круговой и Одоевский
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Илья Банюк
Ответ Pelerin
И кто же в этом виноват?
Ну конечно же Газпром и Генадий Орлов,а все это на бабушкины пенсии
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Олег Щёголев
Стадион за рубль, Сутормин за полтос... А на сэкономленные купили славу.
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Vitto
Ответ wRong
Интересный факт - сейчас не 2001 год, и то, что работало 22 года назад не обязательно будет работать сегодня. Что-то мне подсказывает, что ты не на "шестерке" катаешься, хотя 20 лет назад это была довольно распространенная машина. И что теперь? сто лет на ней ездить?
То есть почти все клубы подпускают молодежь и играют молодежью, но не Зенит.
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Каба
Ответ Двоечник
Интересно получается. Кержаков, Аршавин, Денисов, Быстров, Малафеев, Катульский, Коноплев играя вместе завоевали бронзу в чемпионате районе или все же в РПЛ...
именно, что выше бронзы команда не смогла бы прыгнуть, пришлось купить легов, много, и пошли уже успехи по-круче, чем бронза
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Kit244098
Времена меняются однако. Помню, как лет эдак сорок назад, Геня Орлов, комментируя игры Зенита, все время подчеркивал, что в составе играют одни коренные ленинградцы. Зенитовских тогда в футбольном мире за глаза и называли "коренные". Золото 84го года было наверное иллюзорным? Только Геня про это наверное забыл. Маразм, он крепчает))
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zidane467554
какие деньги эти бразилы приносят и о какой конкуренции с европой он говорит😂😂😂
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Каба
Ответ Pelerin
Старик всё пытается обелить Зенит. В Барсе не играет воспитанников? В Реале? Даже в Баварии, наиболее близкой к команде-пылесосу, есть воспитанники )
в Баварии Мусиалу они привезли, как и Дэвиса, конечно, по сроку пребывания в клубе они стали воспитанниками, так что команда-пылесос пока так и остаётся пылесосом. В Реале старые воспитанники вроде Начо, Васкеза, Карвахаля. Это такие же воспитанники как в Зените Кержаков, Кузяев и Чистяков.
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ivica_sprut
Ответ CriminalJoint62
В Зените полно воспитанников: Аршавин, Зырянов, Денисов. Это все хейтеры с Москвы придумывают
Зырянов? )))))
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Ростислав Романенко
Я думаю, что многие болельщики Зенита бы предпочли куче бразилов своих пацанов, которые бы играли за команду, а не за жирный чек от Газпрома.
Понятно, что не каждый играет как Малком или Клаудиньо, но если не пробовать, то как узнать, что такие есть или их нет?
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Rustam Guseynoff
А раньше то пел другие песни. Переобули старичка
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Romano1985
Коренной питерец , да и в возрасте уже дядя , не стоит реагировать от слова совсем … Леня об этом говорил , пои всем уважении к нему . Раньше все болели за зенит и ротор , в лиге чемпионов за Спартак болела и родная Самара , да все болели ! Поддерживали ! Ну таких хамов как в Москве нету во всем белом свете ! И это же наш народ … приехал с сыном в Москву на КС 2-5 наши уступили …. Чего я только не наслушался от вас ! Товарищи фанаты спартака ! В Питер приезжают наши все по людски ! А вы …. Ужас просто ! Сын плакал … когда нам кричали все это ! Одна страна , но у вас другая … видимо , и законы , и зарплаты и мировоззрение и воспитание , и принципы баб ! И все все все !
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wRong
Ответ Двоечник
Интересно получается. Кержаков, Аршавин, Денисов, Быстров, Малафеев, Катульский, Коноплев играя вместе завоевали бронзу в чемпионате районе или все же в РПЛ...
Интересный факт - сейчас не 2001 год, и то, что работало 22 года назад не обязательно будет работать сегодня. Что-то мне подсказывает, что ты не на "шестерке" катаешься, хотя 20 лет назад это была довольно распространенная машина. И что теперь? сто лет на ней ездить?
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Dan Kennedy
Ответ CriminalJoint62
В Зените полно воспитанников: Аршавин, Зырянов, Денисов. Это все хейтеры с Москвы придумывают
Не позорься, Зырянов воспитанник пермской Звезды.
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Фут.Боль
Только в Зените вообще не появляются свои воспитанники. Даже 1-2 молодых парня, которых постепенно подпускали бы к основе и наигрывали. Семак не тот тренер, который будет возиться с молодыми ребятами и развивать их.
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Mechel**
Дед, займись внуками, а. Память уже не та. Аякс, Барселона и т.п. И забудь уже по Европу. На твоём веку не сыграют там теперь.
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Blaumerc
Ответ Lev Kondratchik
подумаешь, там Барселона с командой, на половину состоящей из воспитанников, выигрывала требл,
я о том же подумал, Г.О говорит что футбол давно бизнес, и если играть своими воспитанниками, то нужно играть где нибудь во дворе. но что если к этим высококлассным бразильцам в Зените добавить пару доморощенных футболистов? не так конечно чтоб прям как Барса половина состава, но хотябы одного, двух.
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xQcoW
Дед опять таблетки забыл выпить. Или передозировка газа
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Двоечник
Интересно получается. Кержаков, Аршавин, Денисов, Быстров, Малафеев, Катульский, Коноплев играя вместе завоевали бронзу в чемпионате районе или все же в РПЛ...
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Knight-XIV
а чего добился Зенит с бюджетом в 9 раз больше бюджета того же Ростова? может зарабатывает в 9 раз больше очков в Чемпионате России? или регулярно выходил в плей офф Лиги чемпионов?
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Константин Кв
Да заткните уже этот фонтан. Дайте ему отдохнуть на пенсии.
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Winterburn
Зенит Морозова, Петржелы и потом Адвоката, грамотно разбавленный легионерами, не? Вроде как два еврокубка на половину доморощенным составом брали, Баварию и МЮ обыгрывали. Видимо у деда случилась амнезия.
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Кокич
Ответ Lev Kondratchik
подумаешь, там Барселона с командой, на половину состоящей из воспитанников, выигрывала требл,
"Селтик" в 1967-м на 100% состоял из "доморощенных".
Дела давно минувших дней ©
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