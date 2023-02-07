Орлов о «Зените» и молодежи: «Или ты зарабатываешь славу, деньги, авторитет, или создаешь доморощенную команду и тешишь себя иллюзиями. Расти ее и играй на первенство района»

высказался о политике « » относительно своих воспитанников.

– , комментируя кадровую политику питерского клуба, задается вопросом: «Зенит» что, готовит команду для сборной Бразилии? Полагая, что, прежде всего, надо воспитывать доморощенных футболистов.

– Хочу напомнить Анатолию Федоровичу, на мой взгляд очень хорошему тренеру, что реалии сегодня другие.

Посмотрите, кто нынче герой «Наполи»? Грузин. Хвича Кварацхелия. А его забивной партнер – Виктор Осимхен? Он тоже не итальянец. Этот парень – нигериец, претендующий на звание лучшего игрока сезона в Серии А. Они вдвоем забили 24 гола! Разрывают защиту всех итальянских клубов.

Да, сегодня таковы реалии – большой футбол стал большим бизнесом. А все остальное – возвращение к советским реалиям, кинофильму «Вратарь», извините, когда голкипер Карасик вместе со своими товарищами, будучи научными сотрудниками, играли и побеждали чужеземную команду. Хорошо, если бы так. Но это сказка, мечты, фантазии.

Сейчас вопрос стоит ребром: или ты зарабатываешь авторитет, славу и деньги в большом футбольном бизнесе, или создаешь доморощенную команду и тешишь себя иллюзиями. Что же, расти ее – и играй на первенство района! Теперь все совсем другое.

Никогда то же киевское «Динамо», в котором играл уважаемый Анатолий Федорович и которое было, по сути сборной СССР, не строилось только из киевлян – были в команде одессит Леонид Буряк, был Владимир Онищенко из Луганска, закарпатцы Турянчик, Федор Медвидь, Йожеф Сабо – список можно продолжать…

И вот сейчас, когда есть возможность приглашать легионеров, которые здорово помогают завоевывать титулы и приносят деньги, скажите – зачем от них отказываться? Это же общемировая практика. Иначе конкурировать на уровне Европы нельзя, – сказал журналист.