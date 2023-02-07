Орлов о «Зените» и молодежи: «Или ты зарабатываешь славу, деньги, авторитет, или создаешь доморощенную команду и тешишь себя иллюзиями. Расти ее и играй на первенство района»
Геннадий Орлов высказался о политике «Зенита» относительно своих воспитанников.
– Анатолий Бышовец, комментируя кадровую политику питерского клуба, задается вопросом: «Зенит» что, готовит команду для сборной Бразилии? Полагая, что, прежде всего, надо воспитывать доморощенных футболистов.
– Хочу напомнить Анатолию Федоровичу, на мой взгляд очень хорошему тренеру, что реалии сегодня другие.
Посмотрите, кто нынче герой «Наполи»? Грузин. Хвича Кварацхелия. А его забивной партнер – Виктор Осимхен? Он тоже не итальянец. Этот парень – нигериец, претендующий на звание лучшего игрока сезона в Серии А. Они вдвоем забили 24 гола! Разрывают защиту всех итальянских клубов.
Да, сегодня таковы реалии – большой футбол стал большим бизнесом. А все остальное – возвращение к советским реалиям, кинофильму «Вратарь», извините, когда голкипер Карасик вместе со своими товарищами, будучи научными сотрудниками, играли и побеждали чужеземную команду. Хорошо, если бы так. Но это сказка, мечты, фантазии.
Сейчас вопрос стоит ребром: или ты зарабатываешь авторитет, славу и деньги в большом футбольном бизнесе, или создаешь доморощенную команду и тешишь себя иллюзиями. Что же, расти ее – и играй на первенство района! Теперь все совсем другое.
Никогда то же киевское «Динамо», в котором играл уважаемый Анатолий Федорович и которое было, по сути сборной СССР, не строилось только из киевлян – были в команде одессит Леонид Буряк, был Владимир Онищенко из Луганска, закарпатцы Турянчик, Федор Медвидь, Йожеф Сабо – список можно продолжать…
И вот сейчас, когда есть возможность приглашать легионеров, которые здорово помогают завоевывать титулы и приносят деньги, скажите – зачем от них отказываться? Это же общемировая практика. Иначе конкурировать на уровне Европы нельзя, – сказал журналист.
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Где зенит славу, деньги и авторитет зарабатывает? В Газпромлиге? Так только в матче со Спартаком кассу делают без подарков по ЖЭКам
А в сборную воспитанников зенит думает готовить?
Понятно, что не каждый играет как Малком или Клаудиньо, но если не пробовать, то как узнать, что такие есть или их нет?
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