Артур после травмы, из-за которой пропустит 3-4 месяца: «У меня есть амбиции показать, на что я способен на поле»

рассказал, как чувствует себя после травмы.

Хавбек выбыл на 3-4 месяца из-за травмы, полученной на тренировке.

«Прошлая неделя была не лучшей для меня... К сожалению, как вы знаете, травма левого бедра вывела меня из строя на некоторое время.

Это случилось как раз в тот момент, когда после огромных усилий и напряженной работы я был готов закрепиться в новой команде и был полон решимости бороться за свою мечту – сыграть на чемпионате мира.

Сейчас мне нужно не опускать голову, побыть с моей семьей и сделать все необходимое вместе с командой, чтобы как можно скорее вернуться окрепшим. Препятствия не помешают мне продвигаться вверх, у меня есть большие амбиции показать, на что я способен на поле.

А пока я буду продолжать поддерживать одноклубников по «Ливерпулю» и мою любимую сборную Бразилии. Спасибо за все сообщения поддержки!» – написал бразилец в соцсетях.