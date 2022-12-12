Артур может вернуться в строй к концу декабря. Хавбека «Ливерпуля» прооперировали в октябре

Хавбек «Ливерпуля» Артур может вернуться в строй к концу декабря.

26-летний бразилец, который перешел в английский клуб на правах аренды из , получил травму на тренировке «Ливерпуля» в октябре и выбыл на 3-4 месяца.

Однако, по данным итальянского корреспондента Goal Ромео Агрести, Артур может вернуться в строй к концу декабря, так как последние тесты были положительными.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что Артур может вернуться к тренировкам к концу месяца, но вряд ли будет готов к играм до конца января 2023 года.

С момента перехода в «Ливерпуль» 1 сентября Артур вышел на поле только в одном матче – против «Наполи» в Лиге чемпионов (1:4) – и отыграл 13 минут.

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