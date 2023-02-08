Тер-Закарян возглавил «Монпелье». Он уже работал с командой с 2017 по 2021 год

«Монпелье» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил . Он сменил на этом посту Ромена Пито, который был уволен вчера.

Франко-армянский специалист уже работал с «паладинами» – он возглавлял команду с 2017 по 2021 год. Последним клубом тренера был «Брест», из которого он был уволен в октябре 2022 года.

После 22 проведенных туров Лиги 1 « » занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.