Тер-Закарян возглавил «Монпелье». Он уже работал с командой с 2017 по 2021 год

Теги Ромен Пито лига 1 Франция Монпелье Мишель Тер-Закарян Футбол

«Монпелье» объявил о назначении нового главного тренера. 

Команду возглавил Мишель Тер-Закарян. Он сменил на этом посту Ромена Пито, который был уволен вчера. 

Франко-армянский специалист уже работал с «паладинами» – он возглавлял команду с 2017 по 2021 год. Последним клубом тренера был «Брест», из которого он был уволен в октябре 2022 года.

После 22 проведенных туров Лиги 1 «Монпелье» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. 

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3 комментария

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AlainProst
Вернулся в родной клуб, в котором был не только тренером, но и игроком (10 лет).

Надеюсь однажды возглавит сборную Армении.
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Великий Зе
Показалось
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Михаил Аладин
Захарян в Челси.
Закарян в Монпелье
+3
0
+3
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