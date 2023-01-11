Владельцы «ПСЖ» могут вложиться в «Тоттенхэм».

Компания Qatar Sports Investments, владеющая французским клубом, рассматривает возможность приобретения миноритарного пакета акций в клубе АПЛ.

На этой неделе президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» относительно покупки доли акций «шпор».

Как сообщает The Telegraph, QSI может предложить до 1 млрд фунтов за 25% акций «Тоттенхэма». Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что еще слишком рано говорить об официальных переговорах с лондонцами.

Тем не менее, он добавил, что европейский спорт может ожидать от QSI в ближайшие месяцы «стратегических приобретений, которые будут довольно смелыми».

В октябре прошлого года катарская компания купила 22% акций «Браги» примерно за 90 миллионов фунтов. С тех пор спортивное инвестиционное подразделение поставило перед собой более высокие цели, чтобы соперничать с «Манчестер Сити».

До ЧМ-2022 интерес к инвестициям в был минимальным, но теперь, похоже, настроение изменилось.

Интерес будет ограничен миноритарными инвестициями, поскольку УЕФА по-прежнему выступает против того, чтобы клубы, находящиеся в одной собственности, встречались друг с другом в еврокубках.

Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в полном поглощении или покупке доли «МЮ» или «Ливерпуля». Аль-Хелайфи также общался с Леви насчет «Тоттенхэма»