Владельцы «ПСЖ» могут заплатить до 1 млрд фунтов за 25% акций «Тоттенхэма» (The Telegraph)

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Брага премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес Тоттенхэм Дэниэл Леви Нассер Аль-Хелайфи деньги бизнес и маркетинг Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут вложиться в «Тоттенхэм».

Компания Qatar Sports Investments, владеющая французским клубом, рассматривает возможность приобретения миноритарного пакета акций в клубе АПЛ.

На этой неделе президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви относительно покупки доли акций «шпор».

Как сообщает The Telegraph, QSI может предложить до 1 млрд фунтов за 25% акций «Тоттенхэма». Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что еще слишком рано говорить об официальных переговорах с лондонцами.

Тем не менее, он добавил, что европейский спорт может ожидать от QSI в ближайшие месяцы «стратегических приобретений, которые будут довольно смелыми».

В октябре прошлого года катарская компания купила 22% акций «Браги» примерно за 90 миллионов фунтов. С тех пор спортивное инвестиционное подразделение поставило перед собой более высокие цели, чтобы соперничать с «Манчестер Сити».

До ЧМ-2022 интерес к инвестициям в АПЛ был минимальным, но теперь, похоже, настроение изменилось.

Интерес будет ограничен миноритарными инвестициями, поскольку УЕФА по-прежнему выступает против того, чтобы клубы, находящиеся в одной собственности, встречались друг с другом в еврокубках.

Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в полном поглощении или покупке доли «МЮ» или «Ливерпуля». Аль-Хелайфи также общался с Леви насчет «Тоттенхэма»

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31 комментарий

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arspurs9
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Ответ ta-tosha
Люди показали через прессу свою решимость вложиться в АПЛ, и что они готовы платить большие деньги. А главная из цель не ТТХ - все это промо направлено в сторону владельцев Ливерпуля и МЮ. Думаю, что губа закатана именно на один из этих клубов.
С чего бы? Вероятно хотят поднять новый клуб с лучшей в стране и крайне дорогой инфраструктурой.
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arspurs9
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Ответ bpfx5h6vrf
Ттх никто и не продаёт. И никто не называл его стоимость. Продаётся только 25% акций.
Продают и называли, не неси чушь если не знаешь.
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arspurs9
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Ответ esperantoacuadro
Чушь ттх не стоит 4 лярда
3,5 стоил прошлым летом.
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Mbest77
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Ответ Джиза
Тоттенхэм станет арабо-еврейским клубом?
Просто семитским
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мс-мешок
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При этом у шпор самый большой долг, могут и погасить
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Злодей Спб
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Лучше бы спартак купили. А то Лукоил национализируют по весне и мы лишимся "народной" команды над которой привыкли ржать :)
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ta-tosha
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Ответ AC.Milan.Fan
Вообще не понимаю зачем шейхам вкладываться в этот бестрофейник, когда можно купить самый ценный футбольный клуб в мире МЮ ? 🤦‍♂️ ...
Так они и не собираются покупать курей. Особенно, если побывают в райончике, где стоит их действительно прекрасный стадион, как Бэнтли посреди гетто.
Когда ты идёшь покупать себе авто - смотреть всегда начинаешь с заведомо худшего варианта.
Следующими точками их визита будут красные Манчестер и Мерсисайд :)
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TravenS
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Ответ encaro_one
Почему не стоит ? За Челси с древним стадионом сколько заплатили?
Пример Челси непоказательный, Абрамовича вынудили продать клуб
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xG`
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Ответ Кино Музыка
Деньги на ветер.
некогда самый титулованный клуб в истории англ. футбола
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Кино Музыка
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Деньги на ветер.
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ta-tosha
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Люди показали через прессу свою решимость вложиться в АПЛ, и что они готовы платить большие деньги.
А главная из цель не ТТХ - все это промо направлено в сторону владельцев Ливерпуля и МЮ. Думаю, что губа закатана именно на один из этих клубов.
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dmitromixailuk
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Ждём Кейна и Сона в ПСЖ
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Eric_Cartman
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Леви будет торговать каждой акцией до последнего 😏
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AC.Milan.Fan
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Вообще не понимаю зачем шейхам вкладываться в этот бестрофейник, когда можно купить самый ценный футбольный клуб в мире МЮ ? 🤦‍♂️ ...
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encaro_one
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Ответ Александр Елисеев
Челси как бренд более узнаваемый и прибыльный, плюс есть достижения вроде побед в ЛЧ. А что такое ТТХ кроме стадиона?
ТТХ помимо стадиона это и рекорды прибыли и динамики роста выручки в доковидные годы.
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Александр Елисеев
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Ответ encaro_one
Почему не стоит ? За Челси с древним стадионом сколько заплатили?
Челси как бренд более узнаваемый и прибыльный, плюс есть достижения вроде побед в ЛЧ. А что такое ТТХ кроме стадиона?
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encaro_one
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Ответ Roman
У Челси сильнее бренд, и значительнее успехи.
И где этот бренд сейчас? Сливают мгновенно 18 лет Чукотки, куда ещё миллиард на стадион надо вложить.
А трофеи, выкуп не клубного музея, а бизнеса.
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Джиза
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Тоттенхэм станет арабо-еврейским клубом?
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Леван Мкртчян
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Ответ encaro_one
Почему не стоит ? За Челси с древним стадионом сколько заплатили?
Так и приравнивать стоимость 25% акций ТТХ к четверти рыночной стоимости клуба - это абсурд.
Сейчас у большинства топ фирм/компаний капитализация и реальная стоимость совсем не одно и тоже. Есть примеры мировых корпораций с дисбалансом > Х10 в пользу капитализации
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Кондитер
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Ответ esperantoacuadro
Чушь ттх не стоит 4 лярда
У Леви сто́ит
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Roman
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Ответ encaro_one
Почему не стоит ? За Челси с древним стадионом сколько заплатили?
У Челси сильнее бренд, и значительнее успехи.
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Пако
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„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“ — Филипп II Македонский
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bpfx5h6vrf
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Ответ esperantoacuadro
Чушь ттх не стоит 4 лярда
Ттх никто и не продаёт. И никто не называл его стоимость. Продаётся только 25% акций.
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Леван Мкртчян
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Ответ esperantoacuadro
Чушь ттх не стоит 4 лярда
А капитализация ( в нынешних экономических реалиях) практически не имеет ничего общего с рыночной стоимостью клубов/фирм/корпораций.
Капитализация большинства мировых топ корпораций намного превосходит их реальную стоимость
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ARIGAMI ARIGAMI
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Я надеюсь, Тотэнхэм не перейдет на сторону зла
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