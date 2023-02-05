Защитник «Локо» Конти проголосовал бы за Месси на выборах президента Аргентины: «ЧМ показал, что это великий игрок все-таки»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Херман Конти Футбол

Защитник «Локомотива» Херман Конти проголосовал бы за Лионеля Месси на выборах президента Аргентины.

– Если спросить [любого] аргентинского игрока, почему он начал играть в футбол, [он назовет] либо имя Марадоны, либо Месси. Из-за какого игрока ты посвятил свою жизнь футболу?

– Я вырос на Месси, и последний мундиаль доказал, что все-таки это великий игрок. Мы выиграли, это была огромная гордость в масштабах страны.

И в любом случае, каждый игрок мечтает совершить что-то подобное, достичь таких высот. Со своей стороны буду делать все возможное, чтобы сделать следующий шаг вперед в своей карьере в составе «Локомотива».

– В Аргентине динамичная ситуация внутри страны. Если Месси будет баллотироваться в президенты, отдашь ему свой голос?

– Конечно, – сказал аргентинец.

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12 комментариев

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Евгений Шатога
Президент это не игрок,знаем уже одну страну выбрали клоуна и к чему это привело
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Виктор Литвинов
А что, где то можно кого то выбирать? Не может такого быть?
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Caterina
Из всех обладателей Золотого мяча президентом стал только Джордж Веа)
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Serge Vendino
Ответ Spartakus1984
Марадона тоже великий игрок но думаю президент страны из него бы не получился
Из него даже тренер не получился
+1
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GerbertS
сдается мне, из таких же соображений у нас пу выбирают. только он чм даже не выигрывал
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Трипл-дабл Дончича
Хороший или даже гениальный игрок не равно хороший или средний управленец.
+1
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Игорь Климов
Ну, это уже перебор, Лео Месси этого совершенно не нужно, его дело всей жизни - это футбол!
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Сергей Архаров
Ага, и Мостового после ВВ. Языком молотить умеет)))
+1
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Spartakus1984
Марадона тоже великий игрок но думаю президент страны из него бы не получился
+4
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тот самый Кадрус
А может ему так и запомниться всем аргентинцам и остальному миру, как великий футболист, а не как великий футболист, который стал президентом, не сдюжил и превратился в ненавистно го всем политика?
+12
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+12
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Yuri Ten
Опять Барселоновец прославляет Месси
+1
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Барсик Юрана
«Величайший» и это не продажные слова продажного Моргана
+5
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