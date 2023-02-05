Защитник «Локо» Конти проголосовал бы за Месси на выборах президента Аргентины: «ЧМ показал, что это великий игрок все-таки»

Защитник «Локомотива» проголосовал бы за на выборах президента Аргентины.

– Если спросить [любого] аргентинского игрока, почему он начал играть в футбол, [он назовет] либо имя Марадоны, либо Месси. Из-за какого игрока ты посвятил свою жизнь футболу?

– Я вырос на Месси, и последний мундиаль доказал, что все-таки это великий игрок. Мы выиграли, это была огромная гордость в масштабах страны.

И в любом случае, каждый игрок мечтает совершить что-то подобное, достичь таких высот. Со своей стороны буду делать все возможное, чтобы сделать следующий шаг вперед в своей карьере в составе « ».

– В Аргентине динамичная ситуация внутри страны. Если Месси будет баллотироваться в президенты, отдашь ему свой голос?

– Конечно, – сказал аргентинец.