«Ювентус» прервал серию из 3 матчей без побед в Серии А. Дальше – «Фиорентина»

Теги Ювентус серия А Италия Салернитана Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» выиграл в Серии А впервые за 4 матча. 

Команда Массимилиано Аллегри одержала победу над «Салернитаной» в 21-м туре чемпионата Италии – 3:0. Это первая победа «Юве» в лиге с 7 января. 

С тех пор «бьянконери» потерпели два поражения – от «Наполи» (1:5) и «Монцы» (0:2) – и один раз сыграли вничью – с «Аталантой» (3:3). 

Следующий матч в рамках Серии А «Ювентус» проведет 12 февраля – туринцы встретятся с «Фиорентиной». 

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5 комментариев

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Дмитрий Мороз
Браво тренеру. Топовый соперник - топовая победа. Все эти наполи и прочие это для бедных. Тут настоящая победа маестро
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d.xoxlov
Ответ Digart
Мы хотели выиграть и мы выиграли. Браво 👏
Занятно, что на tuttojuve публикуют таблицу с двумя "Ювентусами": на поле и в кабинете.
Так вот на поле "Юве" вышел на чистое третье место, минус 2 очка от "Интера".
+6
0
+6
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Digart
Мы хотели выиграть и мы выиграли. Браво 👏
+4
0
+4
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d.xoxlov
Ответ Ебздрогыч
У Ювентуса в таблице очков не сколько заработали, а сколько засчитали и еще не сняли
Да, кабинетный "подоходный" налог он такой.
+3
-1
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Ебздрогыч
У Ювентуса в таблице очков не сколько заработали, а сколько засчитали и еще не сняли
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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