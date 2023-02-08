«Ювентус» прервал серию из 3 матчей без побед в Серии А. Дальше – «Фиорентина»

« » выиграл в Серии А впервые за 4 матча.

Команда Массимилиано Аллегри одержала победу над «Салернитаной» в 21-м туре чемпионата Италии – 3:0. Это первая победа «Юве» в лиге с 7 января.

С тех пор «бьянконери» потерпели два поражения – от «Наполи» (1:5) и «Монцы» (0:2) – и один раз сыграли вничью – с «Аталантой» (3:3).

Следующий матч в рамках Серии А «Ювентус» проведет 12 февраля – туринцы встретятся с «Фиорентиной».