«Ювентус» проиграл 1-й тайм домашнего матча Серии А с разницей в 2 гола впервые с 2004-го

пропустил два безответных гола от «Салернитаны» в первом тайме.

Команда Массимилиано Аллегри уступала со счетом 0:2 после первой половины игры. На 18-й минуте гол забил , а на 4-й компенсированной реализовал пенальти.

«Бьянконери» проиграли первый тайм домашнего матча Серии А с разницей в два мяча впервые с с 25 апреля 2004 года – тогда туринцы под руководством уступали «Лечче» (1:3). Матч закончился поражением «Юве» со счетом 3:4.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – (1:2, второй тайм).