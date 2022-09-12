Аллегри об отмене гола в матче с «Салернитаной»: «Судей нужно оставить в покое, главные действующие лица – игроки. Но я бы хотел посмотреть видео еще раз»

Главный тренер «Ювентуса» подвел итоги матча с «Салернитаной».

Матч 6-го тура Серии А завершился ничьей со счетом 2:2. На 95-й минуте форвард «бьянконери» Аркадиуш Милик забил третий гол, но после просмотра ВАР взятие ворот отменили – судьи решили, что Леонардо Бонуччи был в активном офсайде.

Поляк получил вторую желтую карточку за снятую футболку, Хуан Куадрадо и Федерико Фасио были удалены за участие в массовой потасовке, а Аллегри получил красную карточку за споры с арбитром.

– Я хочу пойти поесть, потому что уже поздно, я не хочу ничего знать. Это было очень плохое выступление? Нет, это вы так говорите. Первые 20 минут были очень хороши. Затем мы пропустили гол из-за того, что Куадрадо неправильно прочитал игру.

Я никогда не разговариваю с судьями после матчей, гол не был засчитан, и это факт. Единственное – я бы хотел посмотреть видео еще раз. Антонио Кандрева был близок к угловому флажку, что, если из-за этого все наши игроки находились в правильном положении? У нас нет этого видео, ни у кого его нет, так что я не знаю.

Однако судей нужно оставить в покое, главными действующими лицами являются футболисты. У нас в Италии 10-15 хороших судей.

– Достаточно ли такой игры для победы над «Бенфикой»?

– Мы сыграем и увидим, я настроен оптимистично. Матчи могут быть сложными, но реакция команды во втором тайме была великолепной. Я могу похвалить ребят за игру во втором тайме. Судья был хорош и принял решающее решение в конце игры.

Мы должны были пойти на перерыв, проигрывая в один мяч, но пропустили с пенальти перед перерывом. В первые 20 минут мы несколько раз пробили по воротам, были и другие выгодные ситуации.

Мне жаль, что мы не выиграли, мы отстаем от лидеров на четыре очка. Я увидел реакцию команды, и теперь мы должны пойти поесть и хорошо подготовиться к игре с «Бенфикой», – сказал Аллегри.