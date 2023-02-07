Зиньковский о «Спартаке» и 1-м месте: «Тяжело будет, конечно. Но впереди много матчей, посмотрим»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.

«Реально ли выйти на первое место в РПЛ? Тяжело будет, конечно. Но впереди нас ждет много матчей, поэтому посмотрим. Никто в команде это не обсуждает – все усердно готовятся к чемпионату.

Будет еще Кубок у нас, много всего впереди. Думать о том, на каких местах мы будем в июне, не приходится», – сказал полузащитник «Спартака».   «Спартак» занимает второе место турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 36 очков после 17 туров. «Зенит» опережает красно-белых на 6 очков.

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6 комментариев

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Владимир Молявин
Молодец, Антоха!!!
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shava72
Ответ Сергей Лепехин
Ты что тролль ?! Зенит только благодаря спонсору в лидерах. Команда одного города
А у Спартака спонсор настолько беден, да?))
А то, что в Питере принцип: один город - одна команда, то это и хорошо. Пока московские грызутся между собой, Зенит их всех дрюкает и идет на 1 месте.
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Сергей Лепехин
Ответ munhin
А о 10-м месте ничего не рассказал? ))
Ты что тролль ?! Зенит только благодаря спонсору в лидерах. Команда одного города
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samarskij-kuzmich
Из интервью понял, что Зиньковский собирается посмотреть ещё много матчей))
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munhin
А о 10-м месте ничего не рассказал? ))
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Valentin Kompaneytsev
Остаётся пожелать стабильности и успехов.
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