Зиньковский о «Спартаке» и 1-м месте: «Тяжело будет, конечно. Но впереди много матчей, посмотрим»

оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир .

«Реально ли выйти на первое место в РПЛ? Тяжело будет, конечно. Но впереди нас ждет много матчей, поэтому посмотрим. Никто в команде это не обсуждает – все усердно готовятся к чемпионату.

Будет еще Кубок у нас, много всего впереди. Думать о том, на каких местах мы будем в июне, не приходится», – сказал полузащитник «Спартака». « » занимает второе место турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 36 очков после 17 туров. « » опережает красно-белых на 6 очков.