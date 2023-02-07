Зиньковский о «Спартаке» и 1-м месте: «Тяжело будет, конечно. Но впереди много матчей, посмотрим»
Антон Зиньковский оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.
«Реально ли выйти на первое место в РПЛ? Тяжело будет, конечно. Но впереди нас ждет много матчей, поэтому посмотрим. Никто в команде это не обсуждает – все усердно готовятся к чемпионату.
Будет еще Кубок у нас, много всего впереди. Думать о том, на каких местах мы будем в июне, не приходится», – сказал полузащитник «Спартака». «Спартак» занимает второе место турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 36 очков после 17 туров. «Зенит» опережает красно-белых на 6 очков.
А то, что в Питере принцип: один город - одна команда, то это и хорошо. Пока московские грызутся между собой, Зенит их всех дрюкает и идет на 1 месте.