«Я сказал Роналду, что его ноги выглядят ужасно. Он ответил: «Друг мой, они стоят миллиард евро». Маккенни о разговоре с Криштиану

Теги Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Лидс высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Уэстон Маккенни Футбол

Хавбек Уэстон Маккенни рассказал историю о ногах форварда Криштиану Роналду.

Футболисты вместе выступали за «Ювентус» до 2021 года.

«Ему делали массаж, а я проходил мимо и сказал: «Боже мой, твои ноги выглядят ужасно».

Роналду ответил: «Друг мой, эти ноги стоят миллиард евро». Я сказал: «Ты прав, уважаю», – сообщил американец, арендованный «Лидсом».

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24 комментария

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Эндрю81
- Боже мой, твои ноги выглядят ужасно.
- Мой некрасивый друг, ...
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Александр Казаков
Маккенни тот ещё чудак, то что вытворил на ЧМ , просто стыд. А ещё рожа такая была во время аута... мерзость
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Сулаквелидзе
Ответ Ignazio DE Alter
- Маккенни: «...» - Роналду «Потрогай!»
- Маккенни: "Не хочу"
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poolshh
Прямо так и обратился к Роналду, мол Боже мой? Еретик какой-то
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Кокич
В ногах правды нет ©
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Wiley Fox
Ответ Александр Суряев
Вот еще ссылка, тоже можно сходить и узнать значение слова. http://www.slovopedia.com/4/192/640583.html
Ты болеешь чем-то?

Где в ссылке слово анекдот?

Твое дело малое - просто перевести текст. Не знаешь английский - не лезь с отсебятиной

Ты же не первый раз это делаешь
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Квирлиан Траппе
У всех футболистов ноги выглядят не айс - кривые и перекаченные
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Заяцволк
Ого, много, теперь понятно, почему Тен Хаг берёг такие ноги на скамейке
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Александр Суряев
Ответ Wiley Fox
В чем анекдот? Кто такой этот суряев и почему спортс берет на работу неграмотных? По ссылке даде близко нет слова анекдот, а есть "Роналду пошутил"
Вот еще ссылка, тоже можно сходить и узнать значение слова.
http://www.slovopedia.com/4/192/640583.html
+1
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Ignazio DE Alter
Ответ rossoneri*
- Маккенни: «Твои ноги выглядят ужасно» - Роналду: «Друг мой, они стоят миллиард евро!» - Маккенни: «....» - Роналду: «Хочешь потрогать?»
- Маккенни: «...»
- Роналду «Потрогай!»
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Pol Belov
и где анекдот??
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Pb-SE
Заверните пару кило.
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Arman FCSM
Ответ Winterburn
Лукаку: «Мои ноги стоят три миллиарда!»
Грузин приходит к врачу и выкладывает детородный орган на стол:
- Эээ, доктор, пасматри, а!
Доктор после осмотра:
- Да вроде всё хорошо. На что жалуетесь?
- Нэт, ты харашо пасматри!
- Да в чём дело? У вас там вроде всё в порядке...
- Да ты ещё пасматри! Правда, красавец?
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Yuri Ten
Как скоро выйдет новость про то насколько Меккени не красивый?
+5
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Wiley Fox
В чем анекдот?

Кто такой этот суряев и почему спортс берет на работу неграмотных?

По ссылке даде близко нет слова анекдот, а есть "Роналду пошутил"
+2
-2
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Evil_Alastar
А зачем он вообще говорил это ему? Выглядит странно
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rossoneri*
- Маккенни: «Твои ноги выглядят ужасно»
- Роналду: «Друг мой, они стоят миллиард евро!»
- Маккенни: «....»
- Роналду: «Хочешь потрогать?»
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demai
Ответ Winterburn
Лукаку: «Мои ноги стоят три миллиарда!»
и еще 5 ярдов то, что между ними
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2xf9sn6rs2
круто
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Winterburn
Ответ Arman FCSM
- Причём, каждая! - крикнул Роналду уходящему Маккени
Лукаку: «Мои ноги стоят три миллиарда!»
+41
-4
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AF007
Зашел на трасфермаркет - цена в 50 раз ниже заявленной. И та выглядит крайне спорно для игрока шестисотой лиги
+6
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psixyec
Комментарий скрыт
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-13
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Arman FCSM
- Причём, каждая! - крикнул Роналду уходящему Маккени
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Winterburn
Стоят миллиард, но стоят уже плохо
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