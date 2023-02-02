«Я сказал Роналду, что его ноги выглядят ужасно. Он ответил: «Друг мой, они стоят миллиард евро». Маккенни о разговоре с Криштиану
Хавбек Уэстон Маккенни рассказал историю о ногах форварда Криштиану Роналду.
Футболисты вместе выступали за «Ювентус» до 2021 года.
«Ему делали массаж, а я проходил мимо и сказал: «Боже мой, твои ноги выглядят ужасно».
Роналду ответил: «Друг мой, эти ноги стоят миллиард евро». Я сказал: «Ты прав, уважаю», – сообщил американец, арендованный «Лидсом».
- Мой некрасивый друг, ...
Где в ссылке слово анекдот?
Твое дело малое - просто перевести текст. Не знаешь английский - не лезь с отсебятиной
Ты же не первый раз это делаешь
http://www.slovopedia.com/4/192/640583.html
- Роналду «Потрогай!»
- Эээ, доктор, пасматри, а!
Доктор после осмотра:
- Да вроде всё хорошо. На что жалуетесь?
- Нэт, ты харашо пасматри!
- Да в чём дело? У вас там вроде всё в порядке...
- Да ты ещё пасматри! Правда, красавец?
Кто такой этот суряев и почему спортс берет на работу неграмотных?
По ссылке даде близко нет слова анекдот, а есть "Роналду пошутил"
- Роналду: «Друг мой, они стоят миллиард евро!»
- Маккенни: «....»
- Роналду: «Хочешь потрогать?»