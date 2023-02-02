«Я сказал Роналду, что его ноги выглядят ужасно. Он ответил: «Друг мой, они стоят миллиард евро». Маккенни о разговоре с Криштиану

Хавбек Уэстон Маккенни рассказал историю о ногах форварда .

Футболисты вместе выступали за « » до 2021 года.

«Ему делали массаж, а я проходил мимо и сказал: «Боже мой, твои ноги выглядят ужасно».

Роналду ответил: «Друг мой, эти ноги стоят миллиард евро». Я сказал: «Ты прав, уважаю», – сообщил американец, арендованный « ».