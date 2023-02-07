Аленичев о «Зените»: «Им проще заплатить 30-40 млн за бразильца, чем вырастить своего игрока»
Дмитрий Аленичев разочарован трансферной политикой «Зенита».
– Перед стартом сезона в РПЛ вы сказали, что «Зениту» сразу можно отдавать пятое чемпионство подряд. Так и выходит?
– У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство только в том случае, если зенитовские бразильцы уйдут в отпуск и не вернутся. У меня было такое мнение, и от него я не отказываюсь. Пока в «Зените» такие сильные бразильцы, ни у одной из команд еще долгое время не будет шансов на чемпионство.
– Насколько в этом заслуга Семака?
– Большая заслуга. У «Зенита» сильнейший состав в лиге, но когда в команде много звезд, нужно создать правильный микроклимат. Сергею это удается.
– При этом у Семака практически не играют россияне.
– Это большой минус для российского футбола. У «Зенита» есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста. Это разочаровывает. Думаю, в том числе болельщиков «Зенита», – сказал бывший тренер тульского «Арсенала», «Спартака» и «Енисея».
Что бы Спартак имел шансы, Зенит должен срочно продать всех бразильцев, и играть молодежью, а если есть легионер, то он должен быть слабее Промеса, и вообще, Зенит обязан согласовывать со Спартаком стартовый состав, общее количество иностранцев в заявке. Для соблюдения паритета, решение в Зените по трансферам и главным тренерам, должна принимать уборщица баба Дуся, обладающая глубокими познаниями в алфавите и знаках зодиака, естественно с высшим испанским образованием.Для точного превосходства красно белых, срочно лишить право подписи Медведева , как президента ФК, и при этом заставить его подписывать все договора в клубе. Начиная назначениями главного тренера, заканчивая покупками точилок в бухгалтерию.
Считать достижения ФК Зенит ничтожными, если за сезон команда не начала нового цикла, или если не сменила хотя бы раз главного тренера.
Так же нужно, во избежании превосходства и популяризации среди молодежи, закрыть ютуб и тик ток каналы. Уволить всех СММщиков, запретить вышеуказанным каналам находиться в топ 20 европейских клубов по просмотрам , и назначить на должность пресс атташе лицо не младше 1948 года, с умением печатать одним пальцем, и знающим на зубок, как проявлять негативы.
Это вот так должно быть по мнению заслуженных КБ ?
Так вот на 01/10/2022 у "Зенита" таких 29 человек. Столько же у "Эспаньола", "Твенте", "Мальме","Маккаби" (Хайфа), "Минска", и "Домжале"
Это больше, чем у Интера и Ромы (по 25 человек), больше Ливерпуля и ЦСКА (26), больше Реал Сосьедада и Атлетика (28). Но это нижняя четверть довольно объемного списка, в котором Краснодар (33), Спартак (35) и Локомотив(39) выше Зенита и где в лидерах: Аякс (85), Бенфика (73) и Динамо (К) (72).
Ну, и список сильно трансформируется, если учесть только игроков в клубах ТОП-5 лиг. Тогда вся "беднота" исчезает (вместе с российскими клуба), зато всплывают "Кан" (который CAEN), "Мюнхен 1860", "Дженоа", "Райо Вальекано "и разные латиноамериканские клубы. Ну, а в лидерах внезапно Реал (43), Барселона (38), Лион и ПСЖ (по 34).
Из Восточной Европы (без учета Балкан) в ТОП-5 наибольшее представительство: "Лех" (Познань) - 8 человек. Внезапно получается, что "Лех" работает на уровне Динамо (З), Партизана и Црвены Звезды, у которых 8-11 игроков в ТОП-5.
Это типа того как купили всех мировых звёзд и нагрели шары при жеребьёвке.Как ты себе это представляешь если даже МС с ПСЖ и Юве шевелят?
Клуб с гос финансированием, который тратит большие деньги на трансферы и ЗП, положительного влияния на футбол и его развитие в стране практически не имеет.
Выходит их 9 только потому что Мозес и Мартинс с травмами были,у Бальде допинг,не было Тавареша с Дуатре, ещё же есть Промес и Николсон,да и не факт,что на Классена,а не на Рыбуся сделает ставку Абаскаль,так что эти 9 в основе вынужденная мера была.
Вот были в ЦСКА крутые легионеры, найденные в Бразилии за нормальные рыночные деньги - их болельщики хвастались селекцией. Селекция перестала работать - стали хвалиться молодёжью, а обилие легионеров у другой команды вдруг стало для них чем-то плохим.
С Зенитом то же самое. Играли россияне - зенитовские болельщики пеняли армейцам за ставку на бразильцев. Перестали появляться талантливые воспитанники - стали хвалить селекцию и стратегию ставки на бразильцев.
Потом всё опять поменяется и болельщики опять переобуются. Это норма, увы.
Как будто кто-то откажется от Дугласа Сантоса за 15 миллионов, целенаправленно предпочитая условного Колю Рассказова.
Все эти разговоры про воспитанников всегда в пользу бедных. Если это игроки уровня условного Миранчука - это повод для гордости за академию. Но если это обычные лимитчики, которыми просто затыкают дыры - то в чем тут повод для гордости?
Я бы сам хотел, чтобы из зенитовской академии вышел игрок уровня Вендела. Но увы, а смотреть на условных Канунниковых, которые и на поле ничего не могут, и с приходом больших денег еще и начинают деградировать, я не хочу.