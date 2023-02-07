Аленичев о «Зените»: «Им проще заплатить 30-40 млн за бразильца, чем вырастить своего игрока»

разочарован трансферной политикой «Зенита».

– Перед стартом сезона в вы сказали, что «Зениту» сразу можно отдавать пятое чемпионство подряд. Так и выходит?

– У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство только в том случае, если зенитовские бразильцы уйдут в отпуск и не вернутся. У меня было такое мнение, и от него я не отказываюсь. Пока в « » такие сильные бразильцы, ни у одной из команд еще долгое время не будет шансов на чемпионство.

– Насколько в этом заслуга ?

– Большая заслуга. У «Зенита» сильнейший состав в лиге, но когда в команде много звезд, нужно создать правильный микроклимат. Сергею это удается.

– При этом у Семака практически не играют россияне.

– Это большой минус для российского футбола. У «Зенита» есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста. Это разочаровывает. Думаю, в том числе болельщиков «Зенита», – сказал бывший тренер тульского «Арсенала», «Спартака» и «Енисея».