Аленичев о «Зените»: «Им проще заплатить 30-40 млн за бразильца, чем вырастить своего игрока»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Футбол

Дмитрий Аленичев разочарован трансферной политикой «Зенита».

– Перед стартом сезона в РПЛ вы сказали, что «Зениту» сразу можно отдавать пятое чемпионство подряд. Так и выходит?

– У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство только в том случае, если зенитовские бразильцы уйдут в отпуск и не вернутся. У меня было такое мнение, и от него я не отказываюсь. Пока в «Зените» такие сильные бразильцы, ни у одной из команд еще долгое время не будет шансов на чемпионство.

– Насколько в этом заслуга Семака?

– Большая заслуга. У «Зенита» сильнейший состав в лиге, но когда в команде много звезд, нужно создать правильный микроклимат. Сергею это удается.

– При этом у Семака практически не играют россияне.

– Это большой минус для российского футбола. У «Зенита» есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста. Это разочаровывает. Думаю, в том числе болельщиков «Зенита», – сказал бывший тренер тульского «Арсенала», «Спартака» и «Енисея».

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry_1986
Для того, что бы у Спартака появились шансы, по мнению Кавазашвили и Аленичева, Зениту нужно в срочном порядке перестать покупать сильных легионеров.И если те уходят, то Зенит не имеет никакого права на обмен, нужно как у всех, разрыв контракта в одностороннем порядке.А то это НЕ ЧЕСТНО, когда люди думают головой , а не ж.п.й.
Что бы Спартак имел шансы, Зенит должен срочно продать всех бразильцев, и играть молодежью, а если есть легионер, то он должен быть слабее Промеса, и вообще, Зенит обязан согласовывать со Спартаком стартовый состав, общее количество иностранцев в заявке. Для соблюдения паритета, решение в Зените по трансферам и главным тренерам, должна принимать уборщица баба Дуся, обладающая глубокими познаниями в алфавите и знаках зодиака, естественно с высшим испанским образованием.Для точного превосходства красно белых, срочно лишить право подписи Медведева , как президента ФК, и при этом заставить его подписывать все договора в клубе. Начиная назначениями главного тренера, заканчивая покупками точилок в бухгалтерию.
Считать достижения ФК Зенит ничтожными, если за сезон команда не начала нового цикла, или если не сменила хотя бы раз главного тренера.
Так же нужно, во избежании превосходства и популяризации среди молодежи, закрыть ютуб и тик ток каналы. Уволить всех СММщиков, запретить вышеуказанным каналам находиться в топ 20 европейских клубов по просмотрам , и назначить на должность пресс атташе лицо не младше 1948 года, с умением печатать одним пальцем, и знающим на зубок, как проявлять негативы.
Это вот так должно быть по мнению заслуженных КБ ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PIT-BUL
блин а я думал зенит тратит такие деньги только потому, что у него крутой менеджмент, менеджер и вообще все крутое и трансферы исключительно чтобы потом перепродать по дороже. местная Бенфика этакая)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
Бразилу потом можно выдать российский паспорт, заиграть за сборную и по документам он будет своим воспитанником
И возможное получение российского паспорта одним голландским мастером ножевого боя из одного тушинского середняка тут совсем не при чем ;))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
Ответ Spartakus1984
Не фантазируй,за те же деньги,все знают,что зенит занижает суммы,что бы попасть в ФПП,плюс огромные подъемные даёт агентам и игроку+ЗП,в итоге якобы за 12 берет Клаудиньо а выходит больше 20 млн.Об этом и Зарема рассказывала,что стоит игрок 10 млн,но что бы его приобрести,сумма в итоге становится в районе 20,не нужно смотреть на цены трансфермаркт,это глупо.Так ,что тех игроков которых позволяет себе зенит,другие клубы РПЛ не могут позволить.И зенит тоже совершал неудачные трансферы,чего стоят только куча Аргентинцев
Ну да! " Зарема рассказывала!", Это конечно информация 100%!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
Есть такой пост у CIES, в котором они посчитали число воспитанников того или иного клуба, играющих в клубах 31 лиги УЕФА.
Так вот на 01/10/2022 у "Зенита" таких 29 человек. Столько же у "Эспаньола", "Твенте", "Мальме","Маккаби" (Хайфа), "Минска", и "Домжале"

Это больше, чем у Интера и Ромы (по 25 человек), больше Ливерпуля и ЦСКА (26), больше Реал Сосьедада и Атлетика (28). Но это нижняя четверть довольно объемного списка, в котором Краснодар (33), Спартак (35) и Локомотив(39) выше Зенита и где в лидерах: Аякс (85), Бенфика (73) и Динамо (К) (72).

Ну, и список сильно трансформируется, если учесть только игроков в клубах ТОП-5 лиг. Тогда вся "беднота" исчезает (вместе с российскими клуба), зато всплывают "Кан" (который CAEN), "Мюнхен 1860", "Дженоа", "Райо Вальекано "и разные латиноамериканские клубы. Ну, а в лидерах внезапно Реал (43), Барселона (38), Лион и ПСЖ (по 34).

Из Восточной Европы (без учета Балкан) в ТОП-5 наибольшее представительство: "Лех" (Познань) - 8 человек. Внезапно получается, что "Лех" работает на уровне Динамо (З), Партизана и Црвены Звезды, у которых 8-11 игроков в ТОП-5.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Hong Kil
Эти все рыдают о своей бедности. И сквозь слезы слышно "лучшие воспитанники, победили Наполи, Промес два месяца лучший, пивная еще парочку...". ахаха унылость!
Создают общественное мнение как хорошо своими воспитанниками играть,а когда оказалось что их 1,5 землекопа перешли на "просто молодых российских",но и это не работает,т к основные игроки Мартинс,Мозес,Бальде не играли по разным причинам,при этом не забывали покупать Тавареша и Дуатре,так зачем они нужны если "свои" такие хорошие?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Не фантазируй,за те же деньги,все знают,что зенит занижает суммы,что бы попасть в ФПП,плюс огромные подъемные даёт агентам и игроку+ЗП,в итоге якобы за 12 берет Клаудиньо а выходит больше 20 млн.Об этом и Зарема рассказывала,что стоит игрок 10 млн,но что бы его приобрести,сумма в итоге становится в районе 20,не нужно смотреть на цены трансфермаркт,это глупо.Так ,что тех игроков которых позволяет себе зенит,другие клубы РПЛ не могут позволить.И зенит тоже совершал неудачные трансферы,чего стоят только куча Аргентинцев
Аргентинцев купили за 71,5 млн,продали же за +- 65.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Не фантазируй,за те же деньги,все знают,что зенит занижает суммы,что бы попасть в ФПП,плюс огромные подъемные даёт агентам и игроку+ЗП,в итоге якобы за 12 берет Клаудиньо а выходит больше 20 млн.Об этом и Зарема рассказывала,что стоит игрок 10 млн,но что бы его приобрести,сумма в итоге становится в районе 20,не нужно смотреть на цены трансфермаркт,это глупо.Так ,что тех игроков которых позволяет себе зенит,другие клубы РПЛ не могут позволить.И зенит тоже совершал неудачные трансферы,чего стоят только куча Аргентинцев
А можно подробнее про "всем известно" о занижении чтобы попасть в ФФП?Хватит смотреть страдальцев типа борзыкина и распространять здесь ложь.
Это типа того как купили всех мировых звёзд и нагрели шары при жеребьёвке.Как ты себе это представляешь если даже МС с ПСЖ и Юве шевелят?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Зенит своих бразильцев покупал под ЛЧ. Обыгрывать российских середняков, вроде Спартака, возможно и доморощенными футболистами.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Вообще не только в воспитанниках дело,но и в просто молодых футболистах,и особенно Россиянах,в Спартаке их в основе выходит по 9 человек,и это приятно
Посмотри состав на последнем матче с Локомотивом. Там прямо все молодые воспитанники в основе.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nogoi89
Ответ Spartakus1984
Не фантазируй,за те же деньги,все знают,что зенит занижает суммы,что бы попасть в ФПП,плюс огромные подъемные даёт агентам и игроку+ЗП,в итоге якобы за 12 берет Клаудиньо а выходит больше 20 млн.Об этом и Зарема рассказывала,что стоит игрок 10 млн,но что бы его приобрести,сумма в итоге становится в районе 20,не нужно смотреть на цены трансфермаркт,это глупо.Так ,что тех игроков которых позволяет себе зенит,другие клубы РПЛ не могут позволить.И зенит тоже совершал неудачные трансферы,чего стоят только куча Аргентинцев
"Все" это кто? Зарема так сказала? То есть 18 млн за Тиля это ещё нужно на 2 умножить?)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Не фантазируй,за те же деньги,все знают,что зенит занижает суммы,что бы попасть в ФПП,плюс огромные подъемные даёт агентам и игроку+ЗП,в итоге якобы за 12 берет Клаудиньо а выходит больше 20 млн.Об этом и Зарема рассказывала,что стоит игрок 10 млн,но что бы его приобрести,сумма в итоге становится в районе 20,не нужно смотреть на цены трансфермаркт,это глупо.Так ,что тех игроков которых позволяет себе зенит,другие клубы РПЛ не могут позволить.И зенит тоже совершал неудачные трансферы,чего стоят только куча Аргентинцев
"все" это кто? Ты и твои одноклассники?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Pozitive555
Ворованные в Спартаке да, Лкойл украл нефть у народа
Там тоже ворованные. Власть воровская. Олигархическая клептократия.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Эти все рыдают о своей бедности. И сквозь слезы слышно "лучшие воспитанники, победили Наполи, Промес два месяца лучший, пивная еще парочку...". ахаха унылость!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
Ниже статья где Промес ( легионер) " наш Мясной"! А здесь почему-то легионеры Зенита " большой минус"?! Где-то " нестыковка".
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Шеметов
Ответ Гоша Петров
Вроде Аленичев профессионал а несет какую то ерунду.Зенит это российский топ клуб с максимальными задачами.Незнаю ни один топ клуб где играют своими воспитанниками. Вообще вся эта история про воспитанников или доверие молодежи притянута за уши.По статистике в РПЛ один из самых высоких процентов количества молодых команд по среднему возрасту в Европе.
Какая ценность у российского ’топ’ клуба, если в еврокубках эта приставка из года в год пропадала? На данный момент уровень чемпионата чрезвычайно низок. И единственная правильно выстроенная система клуба у Краснодара.
Клуб с гос финансированием, который тратит большие деньги на трансферы и ЗП, положительного влияния на футбол и его развитие в стране практически не имеет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Вообще не только в воспитанниках дело,но и в просто молодых футболистах,и особенно Россиянах,в Спартаке их в основе выходит по 9 человек,и это приятно
Так вы скупилиих всех,а потом говорите,что Зенит всех скупает...
Выходит их 9 только потому что Мозес и Мартинс с травмами были,у Бальде допинг,не было Тавареша с Дуатре, ещё же есть Промес и Николсон,да и не факт,что на Классена,а не на Рыбуся сделает ставку Абаскаль,так что эти 9 в основе вынужденная мера была.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Nogoi89
Все берут легов. Только за те же деньги Зенит берет Дугласа или Клауда, Спартак Тиля, а ЦСКА Фукса.
Не фантазируй,за те же деньги,все знают,что зенит занижает суммы,что бы попасть в ФПП,плюс огромные подъемные даёт агентам и игроку+ЗП,в итоге якобы за 12 берет Клаудиньо а выходит больше 20 млн.Об этом и Зарема рассказывала,что стоит игрок 10 млн,но что бы его приобрести,сумма в итоге становится в районе 20,не нужно смотреть на цены трансфермаркт,это глупо.Так ,что тех игроков которых позволяет себе зенит,другие клубы РПЛ не могут позволить.И зенит тоже совершал неудачные трансферы,чего стоят только куча Аргентинцев
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pozitive555
Ответ Добрый Ретроград
Ясен пень легче. Деньги газовые ворованные.
Ворованные в Спартаке да, Лкойл украл нефть у народа
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SirArktic
Ответ Spartakus1984
Вообще не только в воспитанниках дело,но и в просто молодых футболистах,и особенно Россиянах,в Спартаке их в основе выходит по 9 человек,и это приятно
приятно как их мордой по газону возят или что?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Gaudi
Ответ Apol
Выглядит так, будто школьник защищает свой хуавей и говорит, что он лучше айфона В АПЛ также плакаться надо?
Да всё по классике. Как только у любого клуба появляется успех , то болельщики возводят стратегию клуба в абсолют и начинают всех учить, как надо и как не надо. Иногда это происходит даже без какого-то значимого успеха, просто каждый хвалит своё болото.
Вот были в ЦСКА крутые легионеры, найденные в Бразилии за нормальные рыночные деньги - их болельщики хвастались селекцией. Селекция перестала работать - стали хвалиться молодёжью, а обилие легионеров у другой команды вдруг стало для них чем-то плохим.
С Зенитом то же самое. Играли россияне - зенитовские болельщики пеняли армейцам за ставку на бразильцев. Перестали появляться талантливые воспитанники - стали хвалить селекцию и стратегию ставки на бразильцев.
Потом всё опять поменяется и болельщики опять переобуются. Это норма, увы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Какого такого игрока основы вырастил Спартак? Селихов,Рыбусь(Классен),Джикия,Дуатре(Чернов),Денисов(Тавареш),Мартинс(Умяров),Мозес,Хлусевич,Пруцев,Бальде,Промес,Мартинс,Соболев. Игнатов,Мелёшин,Маслов,Максименко,Зорин это скамеечники. Про Литвинова забыл,но и он нестабилен,тренер пробует его на разных позициях с переменным успехом.
Вообще не только в воспитанниках дело,но и в просто молодых футболистах,и особенно Россиянах,в Спартаке их в основе выходит по 9 человек,и это приятно
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ясен пень легче. Деньги газовые ворованные.
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Gaudi
Аленичев так говорит, как будто остальные клубы выбирают между 30 миллионами за бразильца или своим игроком.
Как будто кто-то откажется от Дугласа Сантоса за 15 миллионов, целенаправленно предпочитая условного Колю Рассказова.
Все эти разговоры про воспитанников всегда в пользу бедных. Если это игроки уровня условного Миранчука - это повод для гордости за академию. Но если это обычные лимитчики, которыми просто затыкают дыры - то в чем тут повод для гордости?
Я бы сам хотел, чтобы из зенитовской академии вышел игрок уровня Вендела. Но увы, а смотреть на условных Канунниковых, которые и на поле ничего не могут, и с приходом больших денег еще и начинают деградировать, я не хочу.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Как будто Спартак играет в 11 воспитанников )) Аленичев как ребёнок малый )
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий