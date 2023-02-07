Тен Хаг о «Ман Сити» и возможных финансовых нарушениях: «Я футбольный тренер, а этим пусть занимаются другие»
Эрик тен Хаг отказался комментировать обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».
Напомним, АПЛ предъявила «горожанам» обвинения более чем в 100 случаях нарушения финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В случае, если нарушения удастся доказать, «Сити» могут грозить санкции – от снятия очков до лишения титулов и понижения в классе.
«У меня нет [мнения на этот счет]. Я здесь не для того, чтобы обсуждать финансовые правила.
Я футбольный тренер, я должен сосредоточиться на этом, а с этим должны иметь дело другие», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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