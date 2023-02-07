Тен Хаг о «Ман Сити» и возможных финансовых нарушениях: «Я футбольный тренер, а этим пусть занимаются другие»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отказался комментировать обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

Напомним, АПЛ предъявила «горожанам» обвинения более чем в 100 случаях нарушения финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В случае, если нарушения удастся доказать, «Сити» могут грозить санкции – от снятия очков до лишения титулов и понижения в классе.

«У меня нет [мнения на этот счет]. Я здесь не для того, чтобы обсуждать финансовые правила.

Я футбольный тренер, я должен сосредоточиться на этом, а с этим должны иметь дело другие», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AsperChelsea
Ответ DolJun
тен хаг - человек без мнения)
дурак ты должун, порой говоришь очень красиво, что приятно осознавать что у клуба есть такой болел, но порой как выдашь ( к примеру: это что ещё за ухо) что кажется ты просто тупой глор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ kazbek.1
Поэтому по миру везде крутится MUN , да даже в России , где был твой сити раньше ? Только с приходом шейхов расцвели за пару лет , с липовыми спонсорами , и жеребьевки которые получал сити тоже была случайность , но не смотря на это все ЛЧ так и не взяли , а тут и всех последних титулов могут лишить , т.е вернуть туда откуда взлетели
Так в том и дело, что без нормального владельца, который на своих не жалеет средств, хрен ты когда поднимешься, если не поднялся до этого. В лучшем случае ждут разовые истории в хороший год.
Что значит "липовые спонсоры". Ты значит считаешь нормальным запретить владельцу тратить свои деньги на свое дело?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kazbek.1
Ответ #SharkTeam
гугли moneybags united, в целом историю. Да вообще, бренд не создать без денег, сколько раз говорилось. Еще в бизнесе расскажи, как можно вкладывать а как нельзя, и сколько
Поэтому по миру везде крутится MUN , да даже в России , где был твой сити раньше ? Только с приходом шейхов расцвели за пару лет , с липовыми спонсорами , и жеребьевки которые получал сити тоже была случайность , но не смотря на это все ЛЧ так и не взяли , а тут и всех последних титулов могут лишить , т.е вернуть туда откуда взлетели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ Someone from Internet
Ну не через оффшоры же это делать, как шейхи
Правил этих от "элиты" не должно быть, и не будет оффшоров.
Когда юнайтеду стадион строили на частные бабки, об этом даже не слышали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Someone from Internet
Ответ #SharkTeam
гугли moneybags united, в целом историю. Да вообще, бренд не создать без денег, сколько раз говорилось. Еще в бизнесе расскажи, как можно вкладывать а как нельзя, и сколько
Ну не через оффшоры же это делать, как шейхи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AsperChelsea
Тен Хаг Красавчик, в прямом смысле этого слова, люблю Челси, но рад за красных дьяволов, потому что у них появился тренер со стержнем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ kazbek.1
Заработанные бабки своим именем и брендом как минимум , не то что горожане
гугли moneybags united, в целом историю.
Да вообще, бренд не создать без денег, сколько раз говорилось.
Еще в бизнесе расскажи, как можно вкладывать а как нельзя, и сколько
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kazbek.1
Ответ #SharkTeam
А манЮ продолжит тратить сотки на погбов и прочих антоней
Заработанные бабки своим именем и брендом как минимум , не то что горожане
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Другого ответа от этого интеллигента даже ожидать не стоит
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Правильно. Лысые шарлатаны должны заниматься своим делом.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Молодец Тен Хаг - грамотно ушел от неудобного вопроса
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ CriminalJoint62
Если Сити снимут очки, то МЮ возьмет АПЛ в этом сезоне
Если будут душить Сити, манЮ даже набирая шлак за сотки и с физруками у руля может иногда доезжать до титулов. Чего не хотелось бы.
Великая миссия Сити в том числе и в недопущении этого
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
он сказал, что он футбольный менеджер, а не тренер, так что исправьте ошибочку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
тен хаг - человек без мнения)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Если Сити снимут очки, то МЮ возьмет АПЛ в этом сезоне
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
А манЮ продолжит тратить сотки на погбов и прочих антоней
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брукс Хэтлин
Я футбольный тренер, я должен сосредоточиться на этом, а с этим должны иметь дело другие, например, эксперты со спортс.ру, – сказал Тен Хаг
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
Эрик, поздравляю! При тебе Манчестер вот уже скоро очистится от бесполезного, никому не нужного шлака
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Клопа спросите, он уже не совсем тренер
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий