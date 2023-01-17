Тен Хаг о победе «МЮ» в дерби: «Праздновать надо, иначе уходит энергия. Но через 24 часа нужно переключиться на следующий матч»
Эрик тен Хаг считает, что праздновать победы необходимо.
«Я думаю, что нужно праздновать каждую победу. В противном случае вы убиваете энергию. Чтобы добиться [победы], нужно усердно работать, и каждая победа в топ-футболе – это очень здорово. Так что мы должны были отпраздновать [победу в дерби], но после этого нужно успокоиться и уже через 24 часа переключиться на следующий матч.
Нужно входить в правильный ритм [матчей] каждые три дня, и мы должны выполнять поставленные задачи. Игроки должны войти в правильный ритм не только физически, но и морально, и быть готовыми к каждой следующей игре», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. Следующий матч «МЮ» проведет против «Кристал Пэлас» в среду, 18 января.
8 комментариев