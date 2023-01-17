Тен Хаг о победе «МЮ» в дерби: «Праздновать надо, иначе уходит энергия. Но через 24 часа нужно переключиться на следующий матч»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что праздновать победы необходимо.

«Я думаю, что нужно праздновать каждую победу. В противном случае вы убиваете энергию. Чтобы добиться [победы], нужно усердно работать, и каждая победа в топ-футболе – это очень здорово. Так что мы должны были отпраздновать [победу в дерби], но после этого нужно успокоиться и уже через 24 часа переключиться на следующий матч.

Нужно входить в правильный ритм [матчей] каждые три дня, и мы должны выполнять поставленные задачи. Игроки должны войти в правильный ритм не только физически, но и морально, и быть готовыми к каждой следующей игре», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. Следующий матч «МЮ» проведет против «Кристал Пэлас» в среду, 18 января.

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8 комментариев

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Колено решфорда
Ответ Ман Сити
Какой смысл праздновать судейскую позорную победу? Понимаю выиграли бы честно, тогда было бы чего
А что нечестного? МЮ отвозил мордой об газон сити весь первый тайм и вторую половину второго. Гол Сити - дичайший отскок, там матч должен был заканчиваться всухую и, при должной реализации МЮ в первом тайме, разгромно.
+4
0
+4
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Люблю Марго Робби
Ответ jzx
Он вроде не травмат совсем, чтобы его беречь
Он в одной жёлтой от дисквы
+1
0
+1
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trav
Ответ Люблю Марго Робби
Завтра нужно будет садить Казика на лавку, к сожалению рисковать нельзя иначе будет безумно сложно с канонирами
Казика?! Серьезно? Ты так его называешь?
+4
-2
+2
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jzx
Ответ Люблю Марго Робби
Завтра нужно будет садить Казика на лавку, к сожалению рисковать нельзя иначе будет безумно сложно с канонирами
Он вроде не травмат совсем, чтобы его беречь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Какой смысл праздновать судейскую позорную победу? Понимаю выиграли бы честно, тогда было бы чего
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Благо в команде больше нет таких тусовщиков как Погба, Депай, Лингард, Санчо, у которых празднования затягиваются и передислоцируются в Майами
+1
0
+1
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Люблю Марго Робби
Завтра нужно будет садить Казика на лавку, к сожалению рисковать нельзя иначе будет безумно сложно с канонирами
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CoTTo
с Судьями праздновали)
+5
-7
-2
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