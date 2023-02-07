Каток у флагштока «Газпром Арены» станет самым большим в мире – его расширят до 22,5 тыс. кв. м

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Каток у «Газпром Арены» планируют расширить.

Во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочее совещание о развитии уличного катка в общественном пространстве «Флагшток» возле домашнего стадиона «Зенита». Сейчас это самый большой каток в Санкт-Петербурге с видом на море.

В ходе совещания было принято решение начать расширение катка, чтобы сделать его еще более комфортным и вместить всех желающих.

Планируется расширить площадь катка с 2,9 тыс. квадратных метров до 22,5 тыс. кв. м, что сделает его самым большим в мире.

Фото: t.me/gazprom/1113

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39 комментариев

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Виталик Украинский
Зарема: все в интересах одного клуба...
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pas33pas
Ответ Egypt
Кто там был? Там ветер сильный? Все-таки у залива. Может лучше крытые катки делать.
А мужики-то не знали (что крытые катки лучше чем просто залитая на улице площадка).
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Digger86
Ну если с флагштоком и небоскрёбом понятно.. то каток - это гиперкомпенсация чего?
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.ru
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
да Жень.мы в Питере привыкли к комфорту)привет
завидую, комфорт нам только снится... привет, Артём
хотя, судя по одному из моих посещений Питера... ваш комфортный ноль я бы на свои некомфортные минус десять не променял
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I. Bryzgalov
Отлично!
+2
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+2
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d.c.lee
Ответ ДМИТРИЙ ИЕВЛЕВ
в метро
Дует и ещё как!!!
0
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Михаил1970
Самый большой каток в мире это озеро Байкал)
+4
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+4
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ .ru
всесезонный надеюсь... выкатной и с крышей
да Жень.мы в Питере привыкли к комфорту)привет
+1
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ЗЕНИТ65
Ответ Egypt
Кто там был? Там ветер сильный? Все-таки у залива. Может лучше крытые катки делать.
Нормально там всё с ветром.
+1
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ЗЕНИТ65
Ответ Stigmata
Миллер давно по Питеру ходил? Там и так самый большой уличный каток в мире - площадью в целый город. В других городах впрочем катающиеся поспорили бы насчет того, где именно самый рекордный
А ты вообще в Петербурге хоть раз была?
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ДМИТРИЙ ИЕВЛЕВ
Ответ Квантовый
А где в Питере ветра нет?
в метро
+1
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Victor Kravtsov
Ответ KRAN
А какие комплексы у вас, если вы реагируете на реакцию?
Абсолютно никаких
+1
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Александр Василич
Ответ Evgeny Trifonov
Убогий популизм это больные хотелки Миллера. То он "кукурузу" ставит которая "самая большая в европе" потом флагшток который опять "самый большой в европе" теперь каток. Это уже какими то комплексами попахивает. Если что я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Но даже меня это уже просто забавляет.
Может у него в штанах все маленькое? Отсюда и комплексы.
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Максим Макин
Ответ Evgeny Trifonov
Какая то мания гигантизма ненужных объектов. Может лучше, самую большую и современную больницу в мире построить в Петербурге?
Умник, может лучше много но поменьше по всей стране???? Или одну большую , чтобы люди со Владивостока. За 100к туда катались??? Лиш бы что-то брякнуть, чтобы плюсики собрать 🤦
+2
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KRAN
Ответ Victor Kravtsov
Это у тебя какие-то комплексы если реагируешь на такие новости
А какие комплексы у вас, если вы реагируете на реакцию?
+1
-1
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Квантовый
Ответ .ru
да какая бы не была... дело хорошее заодно можно будет вырастить самую большую в мире сосулю...
Это они скорее хотят фан-уйди компенсировать, на самом стадионе пусто будет
+1
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Evgeny Trifonov
Ответ fil_spb
Какой-то убогий популизм. Но ради местных плюсиков сойдёт.
Убогий популизм это больные хотелки Миллера. То он "кукурузу" ставит которая "самая большая в европе" потом флагшток который опять "самый большой в европе" теперь каток. Это уже какими то комплексами попахивает. Если что я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Но даже меня это уже просто забавляет.
+3
-3
0
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Stigmata
Ответ Давид Agabekyan
А причём Миллер и некомпетентность Беглова?
А кто провел совещание по вопросам уличного катка? У человека недостоверная информация, его каток теряется среди большого катка
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.ru
Ответ Квантовый
Ага....соломенной)
да какая бы не была... дело хорошее
заодно можно будет вырастить самую большую в мире сосулю...
+6
-1
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Appfell
Ответ Tresk2
Зачем?
Чтобы Москве сказать.....ага!!! Видали?!! У нас в питере самый большой каток!!!!!
+1
-2
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fil_spb
Ответ Evgeny Trifonov
Какая то мания гигантизма ненужных объектов. Может лучше, самую большую и современную больницу в мире построить в Петербурге?
Какой-то убогий популизм. Но ради местных плюсиков сойдёт.
+4
-5
-1
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Jasson
Я из Санкт-Петербурга, катаюсь на катке в Севкабеле, там всегда аншлаг. Если будет каток больше - это замечательно. Всем добра и удачи.
+19
-2
+17
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Квантовый
Ответ Egypt
Кто там был? Там ветер сильный? Все-таки у залива. Может лучше крытые катки делать.
А где в Питере ветра нет?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Квантовый
Ответ .ru
всесезонный надеюсь... выкатной и с крышей
Ага....соломенной)
+4
-3
+1
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Давид Agabekyan
Ответ Stigmata
Миллер давно по Питеру ходил? Там и так самый большой уличный каток в мире - площадью в целый город. В других городах впрочем катающиеся поспорили бы насчет того, где именно самый рекордный
А причём Миллер и некомпетентность Беглова?
+6
-4
+2
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