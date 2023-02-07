Каток у флагштока «Газпром Арены» станет самым большим в мире – его расширят до 22,5 тыс. кв. м
Каток у «Газпром Арены» планируют расширить.
Во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочее совещание о развитии уличного катка в общественном пространстве «Флагшток» возле домашнего стадиона «Зенита». Сейчас это самый большой каток в Санкт-Петербурге с видом на море.
В ходе совещания было принято решение начать расширение катка, чтобы сделать его еще более комфортным и вместить всех желающих.
Планируется расширить площадь катка с 2,9 тыс. квадратных метров до 22,5 тыс. кв. м, что сделает его самым большим в мире.
Фото: t.me/gazprom/1113
хотя, судя по одному из моих посещений Питера... ваш комфортный ноль я бы на свои некомфортные минус десять не променял
заодно можно будет вырастить самую большую в мире сосулю...