Каток у флагштока «Газпром Арены» станет самым большим в мире – его расширят до 22,5 тыс. кв. м

Каток у « » планируют расширить.

Во вторник глава «Газпрома» провел рабочее совещание о развитии уличного катка в общественном пространстве «Флагшток» возле домашнего стадиона « ». Сейчас это самый большой каток в Санкт-Петербурге с видом на море.

В ходе совещания было принято решение начать расширение катка, чтобы сделать его еще более комфортным и вместить всех желающих.

Планируется расширить площадь катка с 2,9 тыс. квадратных метров до 22,5 тыс. кв. м, что сделает его самым большим в мире.

Фото: t.me/gazprom/1113