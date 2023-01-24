Миллер поздравил «Газпром-Медиа Холдинг» с 25-летием: «Вы формируете современное медийное пространство. Работа по сохранению знаний о великой истории России заслуживает уважения»

поздравил «Газпром-Медиа Холдинг» с 25-летием.

Медиакомпания владеет семейством каналов «Матч».

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с 25-летием «Газпром-Медиа Холдинга». Проверка временем, пройденная компанией за четверть века, убедительно показала правильность поставленных целей.

Сегодня «Газпром-Медиа Холдинг» – крупнейшая и лидирующая по молодой аудитории медиакомпания в России. Вы постоянно развиваетесь, создаете новые медийные платформы, продукты и форматы, выходите на перспективные рынки, вкладывает ресурсы в развитие талантов в стране.

Зачастую именно вы формируете современное медийное пространство. Например, для молодежи, которой «Газпром-Медиа Холдинг» дает широкий диапазон возможностей получать нужную для самообразования информацию «здесь и сейчас». Или для поклонников самых разных видов спорта, для которых создано целое семейство каналов, включая общероссийский.

Отдельного уважения заслуживает работа по сохранению знаний об отечественной культуре и традициях, о великой истории России. Неразрывность культуры и истории – фундамент верного восприятия всего происходящего, в том числе – в наши дни. Укрепляя этот фундамент, компания вносит весомый вклад в устойчивое развитие общества.

Уверен, что команда «Газпром-Медиа Холдинга», высокопрофессиональная и очень творческая, продолжит покорять новые вершины и радовать многомиллионную аудиторию уникальными проектами. С праздником! С юбилеем!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром».