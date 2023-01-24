Миллер поздравил «Газпром-Медиа Холдинг» с 25-летием: «Вы формируете современное медийное пространство. Работа по сохранению знаний о великой истории России заслуживает уважения»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Газпром-Медиа Матч ТВ Футбол

Алексей Миллер поздравил «Газпром-Медиа Холдинг» с 25-летием. 

Медиакомпания владеет семейством каналов «Матч». 

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с 25-летием «Газпром-Медиа Холдинга». Проверка временем, пройденная компанией за четверть века, убедительно показала правильность поставленных целей.

Сегодня «Газпром-Медиа Холдинг» – крупнейшая и лидирующая по молодой аудитории медиакомпания в России. Вы постоянно развиваетесь, создаете новые медийные платформы, продукты и форматы, выходите на перспективные рынки, вкладывает ресурсы в развитие талантов в стране.

Зачастую именно вы формируете современное медийное пространство. Например, для молодежи, которой «Газпром-Медиа Холдинг» дает широкий диапазон возможностей получать нужную для самообразования информацию «здесь и сейчас». Или для поклонников самых разных видов спорта, для которых создано целое семейство каналов, включая общероссийский.

Отдельного уважения заслуживает работа по сохранению знаний об отечественной культуре и традициях, о великой истории России. Неразрывность культуры и истории – фундамент верного восприятия всего происходящего, в том числе – в наши дни. Укрепляя этот фундамент, компания вносит весомый вклад в устойчивое развитие общества.

Уверен, что команда «Газпром-Медиа Холдинга», высокопрофессиональная и очень творческая, продолжит покорять новые вершины и радовать многомиллионную аудиторию уникальными проектами. С праздником! С юбилеем!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром».

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27 комментариев

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Mikas7
А вы ломаете Мудрика
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Дмитрий9779
Ответ Pelerin
У Лукойла контрольный пакет акций частный. У Газпрома контрольный пакет акций государственный. А ты балобол. Беги жаловаться на правду ;)
О,кбпартнер признал,что не частный Лукойл,но все равно поскулил🤣
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Pelerin
Ответ Дмитрий9779
Как всегда,это другое,ну понятно,чего тогда начинал чухню писать? Не частная на 100% кампания Лукойл. Сложно говорить с человеком,у которого "все знают" истина и ей надо преклоняться.
У Лукойла контрольный пакет акций частный. У Газпрома контрольный пакет акций государственный. А ты балобол.

Беги жаловаться на правду ;)
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Дмитрий9779
Ответ Pelerin
- А Федунам респект? - Какое отношение частные компании имеют к социалке? - Это не так. Что-то про покупки Локо(100% гос)я от вас не видел упрёков... Мда. Впрочем, я сам знал кому пишу. Вот такой инфантильный электорат, мыслящий только лозунгами, и отдал всю власть тем, кому отдал (
Как всегда,это другое,ну понятно,чего тогда начинал чухню писать?
Не частная на 100% кампания Лукойл.
Сложно говорить с человеком,у которого "все знают" истина и ей надо преклоняться.
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Pelerin
Ответ Дмитрий9779
Зачем вы врёте,вы прекрасно знаете,что это не так,как и Газпром не на 100%гос,но что-то про покупки Локо(100% гос)я от вас не видел упрёков.
- А Федунам респект?
- Какое отношение частные компании имеют к социалке?
- Это не так. Что-то про покупки Локо(100% гос)я от вас не видел упрёков...

Мда. Впрочем, я сам знал кому пишу.

Вот такой инфантильный электорат, мыслящий только лозунгами, и отдал всю власть тем, кому отдал (
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-2
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ivica_sprut
чего??? это он про "Есть тема!", фильмы с Сигалом и т.д.? глупый воришка.
0
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-3
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Виктор Литвинов
Газпром медиа - это прежде всего оплата гнусной пропаганды Желаю им разориться, пусть в ущерб населению
+3
-3
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munhin
Ответ Дмитрий9779
Хуже этого придумать сложно.
у анисимова татуировка спартака на заднице, этим все сказано
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-3
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Дмитрий9779
Ответ BaltikaSPb
Он лучше деньги что мама дает на школьные завтраки на вейпы потратит, а приемник бабушке пусть покупает Миллер
Раз уж фоксик ограничил мне себя комментировать,то через вас передам,что никогда не думал,что ему поставлю плюс,но здесь + ему.
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BaltikaSPb
Ответ Wiley Fox
А чё ты ей не купишь нормальный приёмник?
Он лучше деньги что мама дает на школьные завтраки на вейпы потратит, а приемник бабушке пусть покупает Миллер
+1
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+1
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Дмитрий9779
Ответ Pelerin
Какое отношение частные компании имеют к социалке? Такие, как ты, страну в Северную Корею мечтают превратить
Зачем вы врёте,вы прекрасно знаете,что это не так,как и Газпром не на 100%гос,но что-то про покупки Локо(100% гос)я от вас не видел упрёков.
+1
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Зато у вас умно, во всех футбольных бедах виноват Спартак, а страна такая из-за козней москвичей.
Не так.У меня везде:если уж захотел увидеть соломинку в глазу у другого,то сначала вынь бревно у себя.
И да,почитав Зарему так во всем виноват Зенит.И это при том,что она прилетает Зенит ко всем бедам в Спартаке,даже умудрилась судебные Промесовы дела приплести к Зениту.А мне лично,что Спартак,что Локо...я болею за Зенит,а не против кого-то,вот тут порадовался за вам,что подписали новичков.
+1
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-1
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
А Федунам респект?🤣🤣🤣Как у вас все складно-тупо,одни виноваты,что у бабушки нет радио, другие нет🤣🤣🤣
Зато у вас умно, во всех футбольных бедах виноват Спартак, а страна такая из-за козней москвичей.
0
-3
-3
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Pelerin
Ответ Дмитрий9779
А Федунам респект?🤣🤣🤣Как у вас все складно-тупо,одни виноваты,что у бабушки нет радио, другие нет🤣🤣🤣
Какое отношение частные компании имеют к социалке? Такие, как ты, страну в Северную Корею мечтают превратить
0
-3
-3
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Pelerin
Ответ Eden Hazard
Ну справедливости ради, гпм - это не только Матч. Это ещё ТВ3, Пятница и ТНТ. Их смотрят. Не одна волна)
Кто смотрит ТВ3? (о_0)
0
-2
-2
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Ковид 07.10.52
Ух себя нахвалил...Вспомнился мультик про мышонка...Какой прекрасный день, какой прекрасный пень, какой прекрасный я и песенка моя....
+5
-2
+3
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Eden Hazard
Ответ Ебздрогыч
У моей бабушки дома работает старенький радиоприемник, который настроен только на 1 волну - радио России. Так вот, хвалить Газпром-Медиа Холдинг, как и Матч ТВ - это как хвалить радио России, которое вещает на этом одноканальном приемнике.
Ну справедливости ради, гпм - это не только Матч. Это ещё ТВ3, Пятница и ТНТ. Их смотрят. Не одна волна)
+2
-1
+1
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Wiley Fox
Ответ Ебздрогыч
У моей бабушки дома работает старенький радиоприемник, который настроен только на 1 волну - радио России. Так вот, хвалить Газпром-Медиа Холдинг, как и Матч ТВ - это как хвалить радио России, которое вещает на этом одноканальном приемнике.
А чё ты ей не купишь нормальный приёмник?
+4
-1
+3
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Позор Миллерам зарабатывающим 1 млн руб в день<что бабушки наши не могут себе позволить что то купить на свою пенсию
А Федунам респект?🤣🤣🤣Как у вас все складно-тупо,одни виноваты,что у бабушки нет радио, другие нет🤣🤣🤣
+2
-5
-3
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален модератором
Позор Миллерам зарабатывающим 1 млн руб в день<что бабушки наши не могут себе позволить что то купить на свою пенсию
+4
-3
+1
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Дмитрий9779
Ответ Ебздрогыч
У моей бабушки дома работает старенький радиоприемник, который настроен только на 1 волну - радио России. Так вот, хвалить Газпром-Медиа Холдинг, как и Матч ТВ - это как хвалить радио России, которое вещает на этом одноканальном приемнике.
Комментарий удален
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Ебздрогыч
У моей бабушки дома работает старенький радиоприемник, который настроен только на 1 волну - радио России. Так вот, хвалить Газпром-Медиа Холдинг, как и Матч ТВ - это как хвалить радио России, которое вещает на этом одноканальном приемнике.
+7
-6
+1
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ss_podonok
Ответ Дмитрий9779
А тем временем: https://yandex.ru/turbo/tass.ru/s/politika/16876281?sign=15f09743352c402a3f9ece5243d32116008119ab76338da8896791e52f162799%3A1674591109&parent-reqid=1674591109843763-3778048687407134881-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-4687&trbsrc=wb
где далары, маня?
"Стоимость соглашения "Газпрома" с Европейским футбольным союзом о спонсорстве Лиги чемпионов УЕФА на сезоны 2018-2020 годов составляет 210,63 млн евро, следует из материалов российской компании."
0
-3
-3
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Дмитрий9779
Ответ Семён Страшников
Я так понимаю на "Есть тема" особо трепетно хранят культуру России
Хуже этого придумать сложно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семён Страшников
Я так понимаю на "Есть тема" особо трепетно хранят культуру России
+28
-3
+25
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