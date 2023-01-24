Миллер поздравил «Газпром-Медиа Холдинг» с 25-летием: «Вы формируете современное медийное пространство. Работа по сохранению знаний о великой истории России заслуживает уважения»
Алексей Миллер поздравил «Газпром-Медиа Холдинг» с 25-летием.
Медиакомпания владеет семейством каналов «Матч».
«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с 25-летием «Газпром-Медиа Холдинга». Проверка временем, пройденная компанией за четверть века, убедительно показала правильность поставленных целей.
Сегодня «Газпром-Медиа Холдинг» – крупнейшая и лидирующая по молодой аудитории медиакомпания в России. Вы постоянно развиваетесь, создаете новые медийные платформы, продукты и форматы, выходите на перспективные рынки, вкладывает ресурсы в развитие талантов в стране.
Зачастую именно вы формируете современное медийное пространство. Например, для молодежи, которой «Газпром-Медиа Холдинг» дает широкий диапазон возможностей получать нужную для самообразования информацию «здесь и сейчас». Или для поклонников самых разных видов спорта, для которых создано целое семейство каналов, включая общероссийский.
Отдельного уважения заслуживает работа по сохранению знаний об отечественной культуре и традициях, о великой истории России. Неразрывность культуры и истории – фундамент верного восприятия всего происходящего, в том числе – в наши дни. Укрепляя этот фундамент, компания вносит весомый вклад в устойчивое развитие общества.
Уверен, что команда «Газпром-Медиа Холдинга», высокопрофессиональная и очень творческая, продолжит покорять новые вершины и радовать многомиллионную аудиторию уникальными проектами. С праздником! С юбилеем!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром».
Беги жаловаться на правду ;)
Не частная на 100% кампания Лукойл.
Сложно говорить с человеком,у которого "все знают" истина и ей надо преклоняться.
- Какое отношение частные компании имеют к социалке?
- Это не так. Что-то про покупки Локо(100% гос)я от вас не видел упрёков...
Мда. Впрочем, я сам знал кому пишу.
Вот такой инфантильный электорат, мыслящий только лозунгами, и отдал всю власть тем, кому отдал (
И да,почитав Зарему так во всем виноват Зенит.И это при том,что она прилетает Зенит ко всем бедам в Спартаке,даже умудрилась судебные Промесовы дела приплести к Зениту.А мне лично,что Спартак,что Локо...я болею за Зенит,а не против кого-то,вот тут порадовался за вам,что подписали новичков.
"Стоимость соглашения "Газпрома" с Европейским футбольным союзом о спонсорстве Лиги чемпионов УЕФА на сезоны 2018-2020 годов составляет 210,63 млн евро, следует из материалов российской компании."