Кан напомнил Нойеру о ситуации с Леманном в сборной Германии: «Я был зол, но общие цели были важнее. Мануэль поступил наоборот»

Теги Бавария Оливер Кан Мануэль Нойер Йенс Леманн бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Зепп Майер Немецкий футбольный союз Тони Тапалович Футбол

Оливер Кан высказался о словах Мануэля Нойера про увольнение тренера вратарей «Баварии».

Бывший вратарь сборной Германии вспомнил, что после увольнения тренера вратарей Зеппа Майера ему пришлось уступить место в стартовом составе Йенсу Леманну.

«Я тоже был разочарован в то время, и я был зол на футбольный союз. Но общие цели были для меня главным приоритетом. Они были важнее моих личных чувств. Вот почему в то время я решил не высказываться публично.

Мануэль сейчас поступил наоборот», – сказал генеральный директор «Баварии».

Конфликт Нойера с «Баварией»: публично разнес клуб и получил от Кана. Из-за увольнения тренера-друга

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12 комментариев

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AmanEsen
Так Кан же тогда просто место потерял в составе, причем тут та ситуация? Нойер совсем по другому делу выразил свой мини-протест. Какой-то полупокер в виде Нагельсмана увольняет уважаемого тренера вратарей, который безупречно делал свою работу из за мнимого повода без доказательств.
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Egorushka56
Ответ ChefJhonnyMorgan
Помню как Кан Леманну удачи желал перед серией пенальти
Было дело. А потом ещё Кан играл в воротах в матче за бронзу и помог выиграть у Португалии. На пьедестале почёта все были довольны)
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untilofend
да просто нойер не такой терпила как видно
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Emotions
Ответ IvanKo
Да, это говорил Хенесс. Но я в данном случае имел ввиду Баварию, а не конкретно Кана.
Хенесс тоже официально никому этого не говорил, это было подслушано под его окнами.
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Emotions
Ответ Максим Новиков
Нойера давят со всех сторон. Видимо всех окончательно достал после истории с лыжами и своим длинным языком и псевдоважными акциями. Даже никто поддержку ему не выказал. Очевидно, дни в клубе сочтены
Кан это сказал на следующий день после выхода интервью Нойера, ему уже куча дней
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Gheorghe Rusu
Сколько же лет на Нойера в Баварии обиды держали. Такой пустяк, а устроили шоу на весь сезон. Й
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IvanKo
Ответ Emotions
Нет, не он. Руководство Баварии вообще ничего подобного не заявляло.
Да, это говорил Хенесс. Но я в данном случае имел ввиду Баварию, а не конкретно Кана.
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Emotions
Ответ IvanKo
Товарищ генеральный директор, Кан. А не вы ли дали Нойеру чувство вседозволенности? Не вы ли заявили, что Нойер не поедет в сборную, если тренерский штаб решит поставить первым номером Тер Штегена, когда он был в тот момент реально сильнее Нойера? Отсюда и надо плясать.
Нет, не он.
Руководство Баварии вообще ничего подобного не заявляло.
+9
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+9
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ChefJhonnyMorgan
Помню как Кан Леманну удачи желал перед серией пенальти
+13
0
+13
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IvanKo
Товарищ генеральный директор, Кан. А не вы ли дали Нойеру чувство вседозволенности? Не вы ли заявили, что Нойер не поедет в сборную, если тренерский штаб решит поставить первым номером Тер Штегена, когда он был в тот момент реально сильнее Нойера? Отсюда и надо плясать.
+2
-6
-4
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Felp
Так вонсят сор из избы или нет? Я уже запутался в этой баварской морали
0
-3
-3
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Максим Новиков
Нойера давят со всех сторон. Видимо всех окончательно достал после истории с лыжами и своим длинным языком и псевдоважными акциями. Даже никто поддержку ему не выказал. Очевидно, дни в клубе сочтены
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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