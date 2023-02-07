Кан напомнил Нойеру о ситуации с Леманном в сборной Германии: «Я был зол, но общие цели были важнее. Мануэль поступил наоборот»
Оливер Кан высказался о словах Мануэля Нойера про увольнение тренера вратарей «Баварии».
Бывший вратарь сборной Германии вспомнил, что после увольнения тренера вратарей Зеппа Майера ему пришлось уступить место в стартовом составе Йенсу Леманну.
«Я тоже был разочарован в то время, и я был зол на футбольный союз. Но общие цели были для меня главным приоритетом. Они были важнее моих личных чувств. Вот почему в то время я решил не высказываться публично.
Мануэль сейчас поступил наоборот», – сказал генеральный директор «Баварии».
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Руководство Баварии вообще ничего подобного не заявляло.