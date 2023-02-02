«Эвертон» интересуется Иско. Экс-хавбек «Реала» – свободный агент
«Эвертон» может подписать контракт с бывшим полузащитником «Реала».
Как сообщает Daily Express сл ссылкой на The Times, руководство клуба АПЛ изучает возможность сотрудничества с Иско.
30-летний футболист в январе не сумел договориться с «Унионом» и остается в статусе свободного агента после ухода из «Севильи».
В текущем сезоне Иско провел в Ла Лиге 12 матчей и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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