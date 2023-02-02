«Эвертон» интересуется Иско. Экс-хавбек «Реала» – свободный агент

Теги Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Иско Футбол

«Эвертон» может подписать контракт с бывшим полузащитником «Реала».

Как сообщает Daily Express сл ссылкой на The Times, руководство клуба АПЛ изучает возможность сотрудничества с Иско.

30-летний футболист в январе не сумел договориться с «Унионом» и остается в статусе свободного агента после ухода из «Севильи».

В текущем сезоне Иско провел в Ла Лиге 12 матчей и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Унион» внезапно отказался от Иско. До этого клуб и игрок мило заигрывали в соцсетях

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1 комментарий

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TrueGooner
Помню, его реально сватали в Арсенал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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