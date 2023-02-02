«Эвертон» интересуется Иско. Экс-хавбек «Реала» – свободный агент

« » может подписать контракт с бывшим полузащитником «Реала».

Как сообщает Daily Express сл ссылкой на The Times, руководство клуба изучает возможность сотрудничества с Иско.

30-летний футболист в январе не сумел договориться с «Унионом» и остается в статусе свободного агента после ухода из «Севильи».

В текущем сезоне Иско провел в Ла Лиге 12 матчей и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Унион» внезапно отказался от Иско. До этого клуб и игрок мило заигрывали в соцсетях