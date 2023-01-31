«Унион» не подпишет Иско: «Наши ограничения были превышены вопреки предыдущим договоренностям»

Теги бундеслига Германия возможные трансферы Унион Берлин Иско Футбол

Трансфер Иско в берлинский «Унион» сорвался. 

Напомним, ранее сообщалось, что клуб и полузащитник согласовали контракт до 2024 года с опцией продления на один сезон. Позже стало известно, что переход игрока находится под угрозой срыва. 

«Мы хотели бы видеть Иско с нами, но у нас есть свои ограничения. Сегодня они были превышены вопреки предыдущим договоренностям, поэтому трансфер не состоится», – сказал спортивный директор «Униона» Оливер Рухнерт. 

Иско остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей» в декабре. Его статистику можно найти здесь.

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12 комментариев

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Alex Legend
Ответ Filipp Gorski
У него уже этих денег на уйму поколений
Ну получит он травму в испанском пердиве, подорвёт здоровье. И ради чего?
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Artuom Batishev
Ответ Filipp Gorski
У него уже этих денег на уйму поколений
Вот только он всеравно хочет большую зарплату. Переход в Унион поэтому и сорвался: у немцев определенная планка по зарплате... а Иско требует явно больше. Человеку проще оставаться без клуба, чем за меньшие деньги мячик пинать 🤷🏻
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НРИ
Лет 5 уже как карьеру завершил считай
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Lublusobak
Ответ Amalfitano
Всем бы хотелось наблюдать за Иско на поле. Но к сожалению после Малаги его не видать.
Ой, ну горбатого то не лепи. Человек в двух финалах лч подряд в основе выходил.
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Filipp Gorski
Ответ Alex Legend
Он деньги зарабатывает, вине мячик для души пинает. Это же не таксист.
У него уже этих денег на уйму поколений
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Roman_ello
Сгинул так же бесследно, как Марсело
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Alex Legend
Ответ Filipp Gorski
Было бы круто вернуть его в Малагу что бы помочь клубу подняться со дна
Он деньги зарабатывает, вине мячик для души пинает. Это же не таксист.
0
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Alex Legend
Ответ Amalfitano
Всем бы хотелось наблюдать за Иско на поле. Но к сожалению после Малаги его не видать.
Первые три сезона в Мадриде был хорош
+1
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Amalfitano
Ответ Орa Алв
Неужели снова без клуба? Жаль, хотелось бы снова наблюдать за ним на поле
Всем бы хотелось наблюдать за Иско на поле. Но к сожалению после Малаги его не видать.
+5
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Орa Алв
Неужели снова без клуба?
Жаль, хотелось бы снова наблюдать за ним на поле
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Ветеран Агроном
В Химки. Перезапускать карьеру
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Filipp Gorski
Было бы круто вернуть его в Малагу что бы помочь клубу подняться со дна
0
-1
-1
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