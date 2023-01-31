«Унион» не подпишет Иско: «Наши ограничения были превышены вопреки предыдущим договоренностям»

Трансфер Иско в берлинский «Унион» сорвался.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб и полузащитник согласовали контракт до 2024 года с опцией продления на один сезон. Позже стало известно, что переход игрока находится под угрозой срыва.

«Мы хотели бы видеть Иско с нами, но у нас есть свои ограничения. Сегодня они были превышены вопреки предыдущим договоренностям, поэтому трансфер не состоится», – сказал спортивный директор « » Оливер Рухнерт.

Иско остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей» в декабре. Его статистику можно найти здесь.