У Иско есть предложение от турецкого «Коньяспора». Переход экс-хавбека «Реала» в Катар маловероятен

Теги Коньяспор высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Катар Жорже Мендеш Иско Футбол

Экс-хавбек «Севильи» и «Реала» Иско по-прежнему находится в поиске клуба.

У 30-летнего испанца есть предложения от турецкого «Коньяспора» и из Катара, но игрок не спешит принимать решение о будущем. При этом вероятность его переезда на Ближний Восток крайне низкая.

Последний раз Иско выходил на поле в ноябре. Его дела ведет известный футбольный агент Жорже Мендеш.

В заключительный день зимнего трансферного окна у полузащитника, находящегося в статусе свободного агента, сорвался переход в немецкий «Унион».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Иско и Дзюба братья по несчастью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орa Алв
Вернись Иско 2014 года🥲...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Вот и кончился Иско, а ведь всего лишь 30 лет :( ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий