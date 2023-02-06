У Иско есть предложение от турецкого «Коньяспора». Переход экс-хавбека «Реала» в Катар маловероятен
Экс-хавбек «Севильи» и «Реала» Иско по-прежнему находится в поиске клуба.
У 30-летнего испанца есть предложения от турецкого «Коньяспора» и из Катара, но игрок не спешит принимать решение о будущем. При этом вероятность его переезда на Ближний Восток крайне низкая.
Последний раз Иско выходил на поле в ноябре. Его дела ведет известный футбольный агент Жорже Мендеш.
В заключительный день зимнего трансферного окна у полузащитника, находящегося в статусе свободного агента, сорвался переход в немецкий «Унион».
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