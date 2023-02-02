Бакаев вспомнил слова агента Ткаченко: «Ты можешь стать лучшим в России. Моя цель – помочь тебе это сделать»

рассказал о роли агента в его карьере.

– На старте карьеры в « » твоя банковская карта находилась у отца. Как с этим сейчас?

– Карта – у меня, но больше восьмидесяти процентов зарплаты отправляю отцу. Я всем обязан родителям, никогда с ними не расплачусь.

Долгое время у меня не было машины – попросил разрешения купить, родители его дали.

– После женитьбы?

– Через год после нее, потому что понял, что семье уже тяжело без нее. До этого делал заходы, но понимал, что без шансов. Отец приводил много примеров: молодой пацан начинает играть в основе, появляется машина.

Если есть машина, нужно куда-то поехать. Ну а пока кто-то куда-то ехал, я должен был тренироваться.

– Если ты так близок с отцом, почему он не твой агент?

– У меня есть отец и Герман [Ткаченко], это очень мощная связка для принятия решений.

Агентский бизнес очень серьезен, совершенно нормально, что папа не знает всех деталей. Герман в этом всю жизнь: понимает, с кем и как нужно разговаривать, где – додавить, где – отступить.

– Самая яркая реплика Ткаченко за время вашей работы?

– «Ты можешь стать лучшим в России. Моя цель – помочь тебе это сделать».

Когда я раньше плохо играл, мне было стыдно только перед отцом. Видел звонок от него, понимал: сейчас начнется. Теперь у меня два таких человека. Это новый уровень ответственности, – сказал хавбек « » в интервью Sports.ru.

«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева