Бакаев вспомнил слова агента Ткаченко: «Ты можешь стать лучшим в России. Моя цель – помочь тебе это сделать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Герман Ткаченко Зелимхан Бакаев агенты Футбол

Зелимхан Бакаев рассказал о роли агента в его карьере.

– На старте карьеры в «Спартаке» твоя банковская карта находилась у отца. Как с этим сейчас?

– Карта – у меня, но больше восьмидесяти процентов зарплаты отправляю отцу. Я всем обязан родителям, никогда с ними не расплачусь.  

Долгое время у меня не было машины – попросил разрешения купить, родители его дали.

– После женитьбы?

– Через год после нее, потому что понял, что семье уже тяжело без нее. До этого делал заходы, но понимал, что без шансов. Отец приводил много примеров: молодой пацан начинает играть в основе, появляется машина.

Если есть машина, нужно куда-то поехать. Ну а пока кто-то куда-то ехал, я должен был тренироваться. 

– Если ты так близок с отцом, почему он не твой агент?

– У меня есть отец и Герман [Ткаченко], это очень мощная связка для принятия решений.

Агентский бизнес очень серьезен, совершенно нормально, что папа не знает всех деталей. Герман в этом всю жизнь: понимает, с кем и как нужно разговаривать, где – додавить, где – отступить. 

– Самая яркая реплика Ткаченко за время вашей работы?

– «Ты можешь стать лучшим в России. Моя цель – помочь тебе это сделать». 

Когда я раньше плохо играл, мне было стыдно только перед отцом. Видел звонок от него, понимал: сейчас начнется. Теперь у меня два таких человека. Это новый уровень ответственности, – сказал хавбек «Зенита» в интервью Sports.ru.

«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева

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5 комментариев

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OldRedWhite
Ответ rigobersong
У него статистика хуже, чем у опорников:))
‘’ Когда я раньше плохо играл … ‘’ )))
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Дмитрий Яруллин
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chigyr19
Я уже и забыл что такой есть, спс спортс
+2
0
+2
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rigobersong
У него статистика хуже, чем у опорников:))
+3
0
+3
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rigobersong
Поэтому и поехал греть лавку за деньги:))
+5
0
+5
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