Бакаев вспомнил слова агента Ткаченко: «Ты можешь стать лучшим в России. Моя цель – помочь тебе это сделать»
Зелимхан Бакаев рассказал о роли агента в его карьере.
– На старте карьеры в «Спартаке» твоя банковская карта находилась у отца. Как с этим сейчас?
– Карта – у меня, но больше восьмидесяти процентов зарплаты отправляю отцу. Я всем обязан родителям, никогда с ними не расплачусь.
Долгое время у меня не было машины – попросил разрешения купить, родители его дали.
– После женитьбы?
– Через год после нее, потому что понял, что семье уже тяжело без нее. До этого делал заходы, но понимал, что без шансов. Отец приводил много примеров: молодой пацан начинает играть в основе, появляется машина.
Если есть машина, нужно куда-то поехать. Ну а пока кто-то куда-то ехал, я должен был тренироваться.
– Если ты так близок с отцом, почему он не твой агент?
– У меня есть отец и Герман [Ткаченко], это очень мощная связка для принятия решений.
Агентский бизнес очень серьезен, совершенно нормально, что папа не знает всех деталей. Герман в этом всю жизнь: понимает, с кем и как нужно разговаривать, где – додавить, где – отступить.
– Самая яркая реплика Ткаченко за время вашей работы?
– «Ты можешь стать лучшим в России. Моя цель – помочь тебе это сделать».
Когда я раньше плохо играл, мне было стыдно только перед отцом. Видел звонок от него, понимал: сейчас начнется. Теперь у меня два таких человека. Это новый уровень ответственности, – сказал хавбек «Зенита» в интервью Sports.ru.
«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева
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