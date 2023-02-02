Бакаев про слова о том, что Мозес не Марадона: «Мой публичный ответ – неправильное действие. Наш разговор должен был остаться в раздевалке»
Зелимхан Бакаев вспомнил о своих ярких высказываниях.
– У тебя было несколько ярких фраз. За какую прилетало больше всего?
– Однозначно – про Марадону. Думаю, все знают: в перерыве гостевого матча [«Спартака»] с «Наполи» (3:2) Мозес попросил меня чаще играть в пас, сказал, что я не Марадона.
Через несколько дней, уже в Москве, меня подловили после следующего матча, спросили о реакции. Я ответил, что Мозес тоже не Марадона.
Мой публичный ответ – неправильное действие. Но я не знаю, почему эта ситуация вообще вышла из раздевалки (об этом в блоге на Sports.ru написал Артем Ребров – Sports.ru). На мой взгляд, это главная ошибка во всей истории.
Раздевалка в перерыве – очень эмоциональное место, там может произойти что угодно. Наш разговор должен был остаться там.
У нас с Мозесом не было никаких проблем, мы нормально общались после этого, – сказал хавбек «Зенита» в интервью Sports.ru.
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