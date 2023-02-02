Бакаев про слова о том, что Мозес не Марадона: «Мой публичный ответ – неправильное действие. Наш разговор должен был остаться в раздевалке»

Теги Спартак Зенит Артем Ребров премьер-лига Россия Диего Марадона Sports.ru Виктор Мозес Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев вспомнил о своих ярких высказываниях.

– У тебя было несколько ярких фраз. За какую прилетало больше всего?

– Однозначно – про Марадону. Думаю, все знают: в перерыве гостевого матча [«Спартака»] с «Наполи» (3:2) Мозес попросил меня чаще играть в пас, сказал, что я не Марадона.

Через несколько дней, уже в Москве, меня подловили после следующего матча, спросили о реакции. Я ответил, что Мозес тоже не Марадона.

Мой публичный ответ – неправильное действие. Но я не знаю, почему эта ситуация вообще вышла из раздевалки (об этом в блоге на Sports.ru написал Артем Ребров – Sports.ru). На мой взгляд, это главная ошибка во всей истории.

Раздевалка в перерыве – очень эмоциональное место, там может произойти что угодно. Наш разговор должен был остаться там.

У нас с Мозесом не было никаких проблем, мы нормально общались после этого, – сказал хавбек «Зенита» в интервью Sports.ru.

«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева

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10 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Егор Крид58
миллионы🤣🤣
Как прмиер:Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели более 3,5 млн человек. Трансляция дерби двух столиц на «Матч ТВ» собрала рекордную аудиторию в 2020 году.Что не так?
+1
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Егор Крид58
Ответ Spartakus1984
Слишком много он со всеми вздорил и с тренером тоже,разрушал атмосферу в команде,+ миллионы людей по ТВ видели его истерики во время матчей,все это откладывало негативный отпечаток на весь клуб.
миллионы🤣🤣
+3
-1
+2
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Егор Крид58
Ответ Кую коней
А как бы мы узнали что Дзю воpишка или что Денисов отоваривал легов? Инсайды из раздевалки это пища для большинства из местных обитателей
это называется крыса в команде
+1
0
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Spartakus1984
Ответ Никому_никабельный
А что собственно особенного? Ну повздорили в перерыве и что? Я думаю это нормальная рабочая обстановка неравнодушных к результату людей
Слишком много он со всеми вздорил и с тренером тоже,разрушал атмосферу в команде,+ миллионы людей по ТВ видели его истерики во время матчей,все это откладывало негативный отпечаток на весь клуб.
+3
-3
0
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Кую коней
Ответ Рашпель793
Слил разговор из раздевалки Ребров, а виноват Бакаев в итоге. Прикольно ))
А как бы мы узнали что Дзю воpишка или что Денисов отоваривал легов? Инсайды из раздевалки это пища для большинства из местных обитателей
0
-1
-1
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Главдезинфектор СЭС
Мозес может и не Марадона,но ты даже не Погребняк
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-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
А что собственно особенного? Ну повздорили в перерыве и что? Я думаю это нормальная рабочая обстановка неравнодушных к результату людей
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
Слил разговор из раздевалки Ребров, а виноват Бакаев в итоге. Прикольно ))
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pivas@posal.na.boloto
Сиди уже на лавочке тихо , скоро в аренду Сочи или Оренбург ждёт
+32
-2
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Ебздрогыч
Никто не Марадона кроме Марадоны
+15
-1
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