Бакаев про слова о том, что Мозес не Марадона: «Мой публичный ответ – неправильное действие. Наш разговор должен был остаться в раздевалке»

вспомнил о своих ярких высказываниях.

– У тебя было несколько ярких фраз. За какую прилетало больше всего?

– Однозначно – про . Думаю, все знают: в перерыве гостевого матча [« »] с «Наполи» (3:2) Мозес попросил меня чаще играть в пас, сказал, что я не Марадона.

Через несколько дней, уже в Москве, меня подловили после следующего матча, спросили о реакции. Я ответил, что Мозес тоже не Марадона.

Мой публичный ответ – неправильное действие. Но я не знаю, почему эта ситуация вообще вышла из раздевалки (об этом в блоге на Sports.ru написал Артем Ребров – Sports.ru). На мой взгляд, это главная ошибка во всей истории.

Раздевалка в перерыве – очень эмоциональное место, там может произойти что угодно. Наш разговор должен был остаться там.

У нас с не было никаких проблем, мы нормально общались после этого, – сказал хавбек « » в интервью Sports.ru.

«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева