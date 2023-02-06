Защитник «Тулузы» Суасо: «Возможность сыграть против Месси – всегда удовольствие. Он лучший в мире, такие игроки решают исход матчей одним касанием, ударом»

Защитник «Тулузы» Габриэль Суасо назвал удовольствием игру против .

«Фиолетовые» сыграли с « » в 22-м туре Лиги 1. Матч закончился победой парижан со счетом 2:1. Победный гол забил Месси на 58-й минуте.

«Очевидно, что на поле всегда хочется быть важнее, лучше и чтобы твоя команда побеждала, но возможность сыграть против Лео – это всегда удовольствие и поводя для гордости.

Он лучший игрок в мире, он обладает соответствующими характеристиками. К сожалению, из-за его гола мы не смогли добиться ничьей. Я думаю, что мы создали несколько ситуаций, чтобы иметь возможность хотя бы добиться ничьей.

Такие игроки решают исход матчей внезапно, одним касанием, ударом, которого вы даже не ожидаете. Вот как эти игроки делают разницу в мелочах», – сказал Суасо в интервью ESPN.