Защитник «Тулузы» Суасо: «Возможность сыграть против Месси – всегда удовольствие. Он лучший в мире, такие игроки решают исход матчей одним касанием, ударом»

Теги ПСЖ Тулуза Лионель Месси лига 1 Франция Габриэль Суасо Футбол

Защитник «Тулузы» Габриэль Суасо назвал удовольствием игру против Лионеля Месси

«Фиолетовые» сыграли с «ПСЖ» в 22-м туре Лиги 1. Матч закончился победой парижан со счетом 2:1. Победный гол забил Месси на 58-й минуте. 

«Очевидно, что на поле всегда хочется быть важнее, лучше и чтобы твоя команда побеждала, но возможность сыграть против Лео – это всегда удовольствие и поводя для гордости.

Он лучший игрок в мире, он обладает соответствующими характеристиками. К сожалению, из-за его гола мы не смогли добиться ничьей. Я думаю, что мы создали несколько ситуаций, чтобы иметь возможность хотя бы добиться ничьей.

Такие игроки решают исход матчей внезапно, одним касанием, ударом, которого вы даже не ожидаете. Вот как эти игроки делают разницу в мелочах», – сказал Суасо в интервью ESPN.

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6 комментариев

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AF007
Ответ Великий Алонсо
Иньеста лучше видит поле, Иньеста умнее как в общем, так и в игровом плане, Иньеста лучше исполняет дальние передачи. Иньеста в общем и целом лучше футболист чем Месси, прими это и живи с этим.
Заменить фамилию Лео на фамилию роньки, и в целом получится адекватный коммент
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Rafa Mekhraliev
Ответ AF007
Месси - это Иньеста, забивающий по 50 голов за сезон. Счастлив, что живу именно в его эпоху
Точнее и не скажешь! Но к моей бесконечной любви и уважении к Дону Андрэсе Иньесте, Месси - это Месси! Месси это то, чего не будет больше никогда. Будут конечно бомбардиры как Роналду с Мбаппэ. Будут технари такие как Неймар, Роналдиньо. Но такого как Месси… Я лично не верю что будет.
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+5
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Великий Алонсо
Ответ AF007
Месси - это Иньеста, забивающий по 50 голов за сезон. Счастлив, что живу именно в его эпоху
Иньеста лучше видит поле, Иньеста умнее как в общем, так и в игровом плане, Иньеста лучше исполняет дальние передачи. Иньеста в общем и целом лучше футболист чем Месси, прими это и живи с этим.
0
-8
-8
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Анатолий Гапкин
Ответ AF007
Месси - это Иньеста, забивающий по 50 голов за сезон. Счастлив, что живу именно в его эпоху
Всегда использовал именно такое определение, очень точное)
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Игорь Климов
Месси в этом сезоне достаточно результативно тащит ПСЖ к победе в чемпионате.
+3
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+2
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AF007
Месси - это Иньеста, забивающий по 50 голов за сезон. Счастлив, что живу именно в его эпоху
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