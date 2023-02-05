Титов об отъезде легионеров из РПЛ: «Уехали наши европейские «друзья». А из Латинской Америки все здесь, сербы, Беларусь, Казахстан»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Футбол

Егор Титов прокомментировал отъезд части иностранных футболистов из России.

«Уехали наши европейские «друзья». А Латинская Америка – мы видим, они же все здесь. Сербы, опять же, Беларусь, Казахстан. «Краснодар» сейчас играл с «Сочи», в первом тайме в составе команды вышло восемь иностранцев, четверо из которых уезжали, а потом вернулись.

Есть и позитивное движение. Если будут приходить футболисты уровня, условно, Кордобы, такие игроки, конечно, нужны. Если говорить об игроках среднего уровня, здесь я лучше дал бы шанс своим. Тем более сейчас такая ситуация – ребята, играйте, пользуйтесь.

Думаю, это первый случай, когда молодым дается такой шанс. В мое время такого не было – только сам должен был пробиваться. А сейчас – играйте, помогайте друг другу», – сказал бывший капитан «Спартака».

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22 комментария

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леша коваленко
Ответ Roman Betenya
А я раньше считал Титова приличным человеком.
А он оказался приличней тебя. Почему то люди считают что они умнее, приличней, благородней остальных.
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BigPapa
Ответ Ростовский
Для себя веду статистику. по ФНЛ тоже: Рубин: 🇬🇭Джоэль Фамейе 🇨🇭Дарко Евтич 🇺🇿Рустам Ашурматов 🇺🇿Умарали Рахмоналиев 🇧🇾Виталий Лисакович* 🇧🇾Александр Мартынович* Алания. 🇦🇲Артур Галоян* 🇦🇲Аршак Корян* Арсенал. 🇷🇸Джордже Деспотович 🇬🇪Гиа Григалава Балтика. 🇷🇸Никола Радмановац 🇧🇦Гедеон Гузина 🇷🇸Иван Остойич 🇲🇪Младен Кашчелан Родина. 🇧🇷Весли Ната 🇳🇬Раймонд Адеола Нефтехимик. 🇺🇿Вагиз Галиулин СКА-Хабаровск. 🇨🇮Яо Жан Шарлес 🇧🇾Денис Левицкий* 🇦🇲Ишхан Гелоян* Акрон. 🇷🇸Иван Рогач 🇻🇪Андрес Понсе Енисей. 🇦🇷Герман Феррейра 🇰🇬Валерий Кичин* Волгарь. 🇧🇾Алексей Гаврилович* 🇧🇾Илья Ращеня* КАМАЗ. - Динамо Махачкала. 🇷🇸Владимир Ковачевич 🇧🇦Нардин Мулахусейнович 🇧🇾Руслан Лисакович* 🇰🇬Эрбол Атабаев* Волга Ульяновск. 🇧🇾Андрей Климович* Шинник. - Велес. 🇧🇷Тиаго Кунья Уфа. 🇲🇩Кэтэлин Карп 🇦🇴Эгаш Касинтура 🇨🇴Дилан Ортис 🇺🇦Олександр Масалов Краснодар-2. 🇳🇬Давид Ндуку 🇹🇯Алиджони Айни Кубань. 🇰🇿Алексей Щеткин*
Ого даже украинцы есть! Спасибо за обзор!
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Roman Betenya
А я раньше считал Титова приличным человеком.
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Ростовский
Ответ Павел Ермаков
Так белорусы вроде не легионеры у нас?Или я что путаю?
они в моём списке помечены звёздочкой, что иностранцы, но не легионеры
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ля ля тополя
Ответ Глебиньо
Так и я о том же.Суть моих слов-что в Европе этим европейцам такие деньги никто платить не станет
Не спорю с тобой ... просто возмущаюсь покупкой откровенного Г.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глебиньо
Ответ ля ля тополя
Если покупать игроков уровня Кухты, Раконьяца, Едвая.... итд, то наХрен нужны такие леги.
Так и я о том же.Суть моих слов-что в Европе этим европейцам такие деньги никто платить не станет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кира Найтли
Ответ Ростовский
Все иностранцы РПЛ на данный момент: Зенит. 🇧🇷Малком 🇧🇷Вендел 🇨🇴Вильмар Барриос 🇧🇷Клаудиньо 🇧🇷Дуглас Сантос 🇧🇷Родригао 🇨🇴Матео Кассьерра 🇧🇷Густаво Мантуан 🇧🇷Роберт Ренан 🇰🇿Нуралы Алип* Спартак. 🇳🇱Квинси Промес 🇯🇲Шамар Николсон 🇱🇺Кристофер Мартинс 🇵🇾Алексис Дуарте 🇳🇬Виктор Мозес 🇵🇹Томаш Тавареш 🇸🇳Бальде Кейта 🇵🇱Мацей Рыбус ЦСКА. 🇨🇴Хорхе Карраскаль 🇵🇾Хесус Медина 🇷🇸Саша Зделар 🇷🇸Милан Гайич 🇨🇱Виктор Мендес 🇧🇷Виллиан Роша 🇧🇷Мойзес 🇰🇿Бактиëр Зайнутдинов* Краснодар. 🇨🇴Иван Кордоба 🇵🇾Жуниор Алонсо 🇪🇨Кристиан Рамирес 🇧🇷Кайо Пантелеан 🇳🇬Олакунле Олусегун 🇷🇸Михайло Баняц 🇧🇷Кади Борхес 🇦🇴Жоау Батчи 🇨🇻Кевин Ленини 🇳🇬Мозес Кобнан 🇳🇬Джонатан Окоронкво 🇦🇲Эдуард Сперцян* Локомотив. 🇫🇷Вилсон Изидор 🇬🇳Франсуа Камано 🇧🇷Лукас Фассон 🇦🇷Герман Конти 🇦🇱Марио Митай Динамо. 🇳🇴Матиас Норманн 🇨🇲Николас Нгамалë 🇺🇾Диего Ласкальт 🇺🇾Николай Маричаль 🇵🇾Роберто Фернандес 🇮🇱Эли Даса 🇬🇪Саба Сазонов 🇬🇪Лука Гагнидзе 🇷🇸Милан Майсторович Ростов. 🇦🇲Хорен Байрамян* 🇧🇾Александр Селява* Сочи. 🇨🇮Викторьен Ангбан 🇸🇮Ваня Дркушич 🇪🇨Кристиан Нобоа 🇷🇸Иван Миладинович 🇲🇱Мусса Сиссако 🇲🇪Лука Джорджевич Ахмат. 🇷🇸Мирослав Богосавац 🇽🇰Бернард Бериша 🇧🇫Мохамед Конате 🇧🇦Дарко Тодорович 🇧🇦Милош Шатара 🇭🇷Зоран Нижич 🇨🇮Нене Гбамбле 🇲🇪Заим Диванович 🇰🇿Марат Быстров* Крылья Советов. 🇦🇷Бенхамин Гарре 🇧🇦Амар Рахманович 🇺🇦Дмитрий Иванисеня 🇳🇱Гленн Бейл 🇧🇷Фернандо Констанца 🇷🇸Александр Чиркович Урал. 🇷🇸Лазар Ранджелович 🇭🇷Сильвие Бегич 🇭🇷Даниэль Мишкич 🇬🇳Ибраима Сиссе 🇷🇴Эрик Бикфалви 🇨🇬Эммерсон 🇳🇱Рай Влут 🇺🇦Денис Кулаков 🇬🇪Лука Цулукидзе 🇧🇾Егор Филипенко* Химки. 🇧🇷Маркос Гильерме 🇷🇸Никола Антич 🇳🇬Брайан Идову 🇨🇮Мори Гбане 🇧🇷Лео Андраде 🇷🇸Неманья Главчич 🇺🇾Кристиан Тассано 🇷🇸Петар Голубович 🇷🇸Стефан Мелентьевич 🇧🇾Захар Волков* Нижний Новгород. 🇦🇷Лукас Мосаэро 🇺🇿Ибромхихалил Йолдошев 🇲🇱Мамаду Майга 🇬🇳Момо Янсане 🇨🇲Маки Баньяк Торпедо. 🇷🇸Стефан Сапич 🇭🇷Марио Чурич 🇧🇦Игор Савич 🇲🇪Боян Роганович 🇺🇿Хожимат Эркинов 🇲🇩Михаил Каймаков 🇧🇾Роман Юзепчук* 🇧🇾Денис Лаптев* Оренбург. 🇦🇷Габриэл Флорентин 🇦🇷Лукас Вера 🇨🇷Джимми Марин 🇧🇦Ренато Гойкович 🇦🇷Брайан Мансилья 🇦🇷Матиас Перес 🇧🇦Иван Башич 🇧🇬Матео Стаматов 🇵🇾Диего Акоста 🇧🇾Кирилл Печенин* 🇧🇾Кирилл Капленко* 🇧🇾Михаил Сиваков* 🇧🇾Юрий Ковалёв* Факел. 🇫🇷Реда Рабеи 🇫🇷Мохамед Брахими
Нужно плюс однозначно
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Сергей Илюшенков
Друзья,а если честно мне надо 1000 лет отработать,чтобы получить месячную зарплату того же Клаудиньо или Малкома!И то это в рублях,а в €!
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Сергей Илюшенков
Ответ Ростовский
Все иностранцы РПЛ на данный момент: Зенит. 🇧🇷Малком 🇧🇷Вендел 🇨🇴Вильмар Барриос 🇧🇷Клаудиньо 🇧🇷Дуглас Сантос 🇧🇷Родригао 🇨🇴Матео Кассьерра 🇧🇷Густаво Мантуан 🇧🇷Роберт Ренан 🇰🇿Нуралы Алип* Спартак. 🇳🇱Квинси Промес 🇯🇲Шамар Николсон 🇱🇺Кристофер Мартинс 🇵🇾Алексис Дуарте 🇳🇬Виктор Мозес 🇵🇹Томаш Тавареш 🇸🇳Бальде Кейта 🇵🇱Мацей Рыбус ЦСКА. 🇨🇴Хорхе Карраскаль 🇵🇾Хесус Медина 🇷🇸Саша Зделар 🇷🇸Милан Гайич 🇨🇱Виктор Мендес 🇧🇷Виллиан Роша 🇧🇷Мойзес 🇰🇿Бактиëр Зайнутдинов* Краснодар. 🇨🇴Иван Кордоба 🇵🇾Жуниор Алонсо 🇪🇨Кристиан Рамирес 🇧🇷Кайо Пантелеан 🇳🇬Олакунле Олусегун 🇷🇸Михайло Баняц 🇧🇷Кади Борхес 🇦🇴Жоау Батчи 🇨🇻Кевин Ленини 🇳🇬Мозес Кобнан 🇳🇬Джонатан Окоронкво 🇦🇲Эдуард Сперцян* Локомотив. 🇫🇷Вилсон Изидор 🇬🇳Франсуа Камано 🇧🇷Лукас Фассон 🇦🇷Герман Конти 🇦🇱Марио Митай Динамо. 🇳🇴Матиас Норманн 🇨🇲Николас Нгамалë 🇺🇾Диего Ласкальт 🇺🇾Николай Маричаль 🇵🇾Роберто Фернандес 🇮🇱Эли Даса 🇬🇪Саба Сазонов 🇬🇪Лука Гагнидзе 🇷🇸Милан Майсторович Ростов. 🇦🇲Хорен Байрамян* 🇧🇾Александр Селява* Сочи. 🇨🇮Викторьен Ангбан 🇸🇮Ваня Дркушич 🇪🇨Кристиан Нобоа 🇷🇸Иван Миладинович 🇲🇱Мусса Сиссако 🇲🇪Лука Джорджевич Ахмат. 🇷🇸Мирослав Богосавац 🇽🇰Бернард Бериша 🇧🇫Мохамед Конате 🇧🇦Дарко Тодорович 🇧🇦Милош Шатара 🇭🇷Зоран Нижич 🇨🇮Нене Гбамбле 🇲🇪Заим Диванович 🇰🇿Марат Быстров* Крылья Советов. 🇦🇷Бенхамин Гарре 🇧🇦Амар Рахманович 🇺🇦Дмитрий Иванисеня 🇳🇱Гленн Бейл 🇧🇷Фернандо Констанца 🇷🇸Александр Чиркович Урал. 🇷🇸Лазар Ранджелович 🇭🇷Сильвие Бегич 🇭🇷Даниэль Мишкич 🇬🇳Ибраима Сиссе 🇷🇴Эрик Бикфалви 🇨🇬Эммерсон 🇳🇱Рай Влут 🇺🇦Денис Кулаков 🇬🇪Лука Цулукидзе 🇧🇾Егор Филипенко* Химки. 🇧🇷Маркос Гильерме 🇷🇸Никола Антич 🇳🇬Брайан Идову 🇨🇮Мори Гбане 🇧🇷Лео Андраде 🇷🇸Неманья Главчич 🇺🇾Кристиан Тассано 🇷🇸Петар Голубович 🇷🇸Стефан Мелентьевич 🇧🇾Захар Волков* Нижний Новгород. 🇦🇷Лукас Мосаэро 🇺🇿Ибромхихалил Йолдошев 🇲🇱Мамаду Майга 🇬🇳Момо Янсане 🇨🇲Маки Баньяк Торпедо. 🇷🇸Стефан Сапич 🇭🇷Марио Чурич 🇧🇦Игор Савич 🇲🇪Боян Роганович 🇺🇿Хожимат Эркинов 🇲🇩Михаил Каймаков 🇧🇾Роман Юзепчук* 🇧🇾Денис Лаптев* Оренбург. 🇦🇷Габриэл Флорентин 🇦🇷Лукас Вера 🇨🇷Джимми Марин 🇧🇦Ренато Гойкович 🇦🇷Брайан Мансилья 🇦🇷Матиас Перес 🇧🇦Иван Башич 🇧🇬Матео Стаматов 🇵🇾Диего Акоста 🇧🇾Кирилл Печенин* 🇧🇾Кирилл Капленко* 🇧🇾Михаил Сиваков* 🇧🇾Юрий Ковалёв* Факел. 🇫🇷Реда Рабеи 🇫🇷Мохамед Брахими
Для чего всё это!Спасибо что ты не поленился!Плохо,что ни наше правительство,ни ветераны не смотрят в корень проблемы!Мы когда-то играли вообще без легов,да и результаты были лучше!А если честно,не мы должны просить чтоб нас вернули,а им надо нас просить чтоб продолжали башлять чтоб их лиги существовали!Мы делаем самые большие отчистления во все спроторганизации,а получаем в ответ ххххххххх
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Michael Boldyrev
...и Дюша Метелкин!
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Павел Ермаков
Ответ Ростовский
Для себя веду статистику. по ФНЛ тоже: Рубин: 🇬🇭Джоэль Фамейе 🇨🇭Дарко Евтич 🇺🇿Рустам Ашурматов 🇺🇿Умарали Рахмоналиев 🇧🇾Виталий Лисакович* 🇧🇾Александр Мартынович* Алания. 🇦🇲Артур Галоян* 🇦🇲Аршак Корян* Арсенал. 🇷🇸Джордже Деспотович 🇬🇪Гиа Григалава Балтика. 🇷🇸Никола Радмановац 🇧🇦Гедеон Гузина 🇷🇸Иван Остойич 🇲🇪Младен Кашчелан Родина. 🇧🇷Весли Ната 🇳🇬Раймонд Адеола Нефтехимик. 🇺🇿Вагиз Галиулин СКА-Хабаровск. 🇨🇮Яо Жан Шарлес 🇧🇾Денис Левицкий* 🇦🇲Ишхан Гелоян* Акрон. 🇷🇸Иван Рогач 🇻🇪Андрес Понсе Енисей. 🇦🇷Герман Феррейра 🇰🇬Валерий Кичин* Волгарь. 🇧🇾Алексей Гаврилович* 🇧🇾Илья Ращеня* КАМАЗ. - Динамо Махачкала. 🇷🇸Владимир Ковачевич 🇧🇦Нардин Мулахусейнович 🇧🇾Руслан Лисакович* 🇰🇬Эрбол Атабаев* Волга Ульяновск. 🇧🇾Андрей Климович* Шинник. - Велес. 🇧🇷Тиаго Кунья Уфа. 🇲🇩Кэтэлин Карп 🇦🇴Эгаш Касинтура 🇨🇴Дилан Ортис 🇺🇦Олександр Масалов Краснодар-2. 🇳🇬Давид Ндуку 🇹🇯Алиджони Айни Кубань. 🇰🇿Алексей Щеткин*
Так белорусы вроде не легионеры у нас?Или я что путаю?
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Valentin Kompaneytsev
В основном латино - американцы - наши друзья.
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-2
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ля ля тополя
Ответ Глебиньо
а много ли их было?Европейцев!Да и латиницы,при случае свалили бы,если бы там зп больше предложили.Но там,к сожалению таких бешеных денег не заработать играя на свой уровень
Если покупать игроков уровня Кухты, Раконьяца, Едвая.... итд, то наХрен нужны такие леги.
0
0
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Pertinax Gandi
Латинцы тоже свалили те, которых клубы отказались убить баблом. Из Динамо двое, например.
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Ростовский
Ответ Глебиньо
Заморочился же👍
Для себя веду статистику.

по ФНЛ тоже:

Рубин:
🇬🇭Джоэль Фамейе
🇨🇭Дарко Евтич
🇺🇿Рустам Ашурматов
🇺🇿Умарали Рахмоналиев
🇧🇾Виталий Лисакович*
🇧🇾Александр Мартынович*

Алания.
🇦🇲Артур Галоян*
🇦🇲Аршак Корян*

Арсенал.
🇷🇸Джордже Деспотович
🇬🇪Гиа Григалава

Балтика.
🇷🇸Никола Радмановац
🇧🇦Гедеон Гузина
🇷🇸Иван Остойич
🇲🇪Младен Кашчелан

Родина.
🇧🇷Весли Ната
🇳🇬Раймонд Адеола

Нефтехимик.
🇺🇿Вагиз Галиулин

СКА-Хабаровск.
🇨🇮Яо Жан Шарлес
🇧🇾Денис Левицкий*
🇦🇲Ишхан Гелоян*

Акрон.
🇷🇸Иван Рогач
🇻🇪Андрес Понсе

Енисей.
🇦🇷Герман Феррейра
🇰🇬Валерий Кичин*

Волгарь.
🇧🇾Алексей Гаврилович*
🇧🇾Илья Ращеня*

КАМАЗ.
-

Динамо Махачкала.
🇷🇸Владимир Ковачевич
🇧🇦Нардин Мулахусейнович
🇧🇾Руслан Лисакович*
🇰🇬Эрбол Атабаев*

Волга Ульяновск.
🇧🇾Андрей Климович*

Шинник.
-

Велес.
🇧🇷Тиаго Кунья

Уфа.
🇲🇩Кэтэлин Карп
🇦🇴Эгаш Касинтура
🇨🇴Дилан Ортис
🇺🇦Олександр Масалов

Краснодар-2.
🇳🇬Давид Ндуку
🇹🇯Алиджони Айни

Кубань.
🇰🇿Алексей Щеткин*
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глебиньо
Ответ Ростовский
Все иностранцы РПЛ на данный момент: Зенит. 🇧🇷Малком 🇧🇷Вендел 🇨🇴Вильмар Барриос 🇧🇷Клаудиньо 🇧🇷Дуглас Сантос 🇧🇷Родригао 🇨🇴Матео Кассьерра 🇧🇷Густаво Мантуан 🇧🇷Роберт Ренан 🇰🇿Нуралы Алип* Спартак. 🇳🇱Квинси Промес 🇯🇲Шамар Николсон 🇱🇺Кристофер Мартинс 🇵🇾Алексис Дуарте 🇳🇬Виктор Мозес 🇵🇹Томаш Тавареш 🇸🇳Бальде Кейта 🇵🇱Мацей Рыбус ЦСКА. 🇨🇴Хорхе Карраскаль 🇵🇾Хесус Медина 🇷🇸Саша Зделар 🇷🇸Милан Гайич 🇨🇱Виктор Мендес 🇧🇷Виллиан Роша 🇧🇷Мойзес 🇰🇿Бактиëр Зайнутдинов* Краснодар. 🇨🇴Иван Кордоба 🇵🇾Жуниор Алонсо 🇪🇨Кристиан Рамирес 🇧🇷Кайо Пантелеан 🇳🇬Олакунле Олусегун 🇷🇸Михайло Баняц 🇧🇷Кади Борхес 🇦🇴Жоау Батчи 🇨🇻Кевин Ленини 🇳🇬Мозес Кобнан 🇳🇬Джонатан Окоронкво 🇦🇲Эдуард Сперцян* Локомотив. 🇫🇷Вилсон Изидор 🇬🇳Франсуа Камано 🇧🇷Лукас Фассон 🇦🇷Герман Конти 🇦🇱Марио Митай Динамо. 🇳🇴Матиас Норманн 🇨🇲Николас Нгамалë 🇺🇾Диего Ласкальт 🇺🇾Николай Маричаль 🇵🇾Роберто Фернандес 🇮🇱Эли Даса 🇬🇪Саба Сазонов 🇬🇪Лука Гагнидзе 🇷🇸Милан Майсторович Ростов. 🇦🇲Хорен Байрамян* 🇧🇾Александр Селява* Сочи. 🇨🇮Викторьен Ангбан 🇸🇮Ваня Дркушич 🇪🇨Кристиан Нобоа 🇷🇸Иван Миладинович 🇲🇱Мусса Сиссако 🇲🇪Лука Джорджевич Ахмат. 🇷🇸Мирослав Богосавац 🇽🇰Бернард Бериша 🇧🇫Мохамед Конате 🇧🇦Дарко Тодорович 🇧🇦Милош Шатара 🇭🇷Зоран Нижич 🇨🇮Нене Гбамбле 🇲🇪Заим Диванович 🇰🇿Марат Быстров* Крылья Советов. 🇦🇷Бенхамин Гарре 🇧🇦Амар Рахманович 🇺🇦Дмитрий Иванисеня 🇳🇱Гленн Бейл 🇧🇷Фернандо Констанца 🇷🇸Александр Чиркович Урал. 🇷🇸Лазар Ранджелович 🇭🇷Сильвие Бегич 🇭🇷Даниэль Мишкич 🇬🇳Ибраима Сиссе 🇷🇴Эрик Бикфалви 🇨🇬Эммерсон 🇳🇱Рай Влут 🇺🇦Денис Кулаков 🇬🇪Лука Цулукидзе 🇧🇾Егор Филипенко* Химки. 🇧🇷Маркос Гильерме 🇷🇸Никола Антич 🇳🇬Брайан Идову 🇨🇮Мори Гбане 🇧🇷Лео Андраде 🇷🇸Неманья Главчич 🇺🇾Кристиан Тассано 🇷🇸Петар Голубович 🇷🇸Стефан Мелентьевич 🇧🇾Захар Волков* Нижний Новгород. 🇦🇷Лукас Мосаэро 🇺🇿Ибромхихалил Йолдошев 🇲🇱Мамаду Майга 🇬🇳Момо Янсане 🇨🇲Маки Баньяк Торпедо. 🇷🇸Стефан Сапич 🇭🇷Марио Чурич 🇧🇦Игор Савич 🇲🇪Боян Роганович 🇺🇿Хожимат Эркинов 🇲🇩Михаил Каймаков 🇧🇾Роман Юзепчук* 🇧🇾Денис Лаптев* Оренбург. 🇦🇷Габриэл Флорентин 🇦🇷Лукас Вера 🇨🇷Джимми Марин 🇧🇦Ренато Гойкович 🇦🇷Брайан Мансилья 🇦🇷Матиас Перес 🇧🇦Иван Башич 🇧🇬Матео Стаматов 🇵🇾Диего Акоста 🇧🇾Кирилл Печенин* 🇧🇾Кирилл Капленко* 🇧🇾Михаил Сиваков* 🇧🇾Юрий Ковалёв* Факел. 🇫🇷Реда Рабеи 🇫🇷Мохамед Брахими
Заморочился же👍
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Все иностранцы РПЛ на данный момент:

Зенит.
🇧🇷Малком
🇧🇷Вендел
🇨🇴Вильмар Барриос
🇧🇷Клаудиньо
🇧🇷Дуглас Сантос
🇧🇷Родригао
🇨🇴Матео Кассьерра
🇧🇷Густаво Мантуан
🇧🇷Роберт Ренан
🇰🇿Нуралы Алип*

Спартак.
🇳🇱Квинси Промес
🇯🇲Шамар Николсон
🇱🇺Кристофер Мартинс
🇵🇾Алексис Дуарте
🇳🇬Виктор Мозес
🇵🇹Томаш Тавареш
🇸🇳Бальде Кейта
🇵🇱Мацей Рыбус

ЦСКА.
🇨🇴Хорхе Карраскаль
🇵🇾Хесус Медина
🇷🇸Саша Зделар
🇷🇸Милан Гайич
🇨🇱Виктор Мендес
🇧🇷Виллиан Роша
🇧🇷Мойзес
🇰🇿Бактиëр Зайнутдинов*

Краснодар.
🇨🇴Иван Кордоба
🇵🇾Жуниор Алонсо
🇪🇨Кристиан Рамирес
🇧🇷Кайо Пантелеан
🇳🇬Олакунле Олусегун
🇷🇸Михайло Баняц
🇧🇷Кади Борхес
🇦🇴Жоау Батчи
🇨🇻Кевин Ленини
🇳🇬Мозес Кобнан
🇳🇬Джонатан Окоронкво
🇦🇲Эдуард Сперцян*

Локомотив.
🇫🇷Вилсон Изидор
🇬🇳Франсуа Камано
🇧🇷Лукас Фассон
🇦🇷Герман Конти
🇦🇱Марио Митай

Динамо.
🇳🇴Матиас Норманн
🇨🇲Николас Нгамалë
🇺🇾Диего Ласкальт
🇺🇾Николай Маричаль
🇵🇾Роберто Фернандес
🇮🇱Эли Даса
🇬🇪Саба Сазонов
🇬🇪Лука Гагнидзе
🇷🇸Милан Майсторович

Ростов.
🇦🇲Хорен Байрамян*
🇧🇾Александр Селява*

Сочи.
🇨🇮Викторьен Ангбан
🇸🇮Ваня Дркушич
🇪🇨Кристиан Нобоа
🇷🇸Иван Миладинович
🇲🇱Мусса Сиссако
🇲🇪Лука Джорджевич

Ахмат.
🇷🇸Мирослав Богосавац
🇽🇰Бернард Бериша
🇧🇫Мохамед Конате
🇧🇦Дарко Тодорович
🇧🇦Милош Шатара
🇭🇷Зоран Нижич
🇨🇮Нене Гбамбле
🇲🇪Заим Диванович
🇰🇿Марат Быстров*

Крылья Советов.
🇦🇷Бенхамин Гарре
🇧🇦Амар Рахманович
🇺🇦Дмитрий Иванисеня
🇳🇱Гленн Бейл
🇧🇷Фернандо Констанца
🇷🇸Александр Чиркович

Урал.
🇷🇸Лазар Ранджелович
🇭🇷Сильвие Бегич
🇭🇷Даниэль Мишкич
🇬🇳Ибраима Сиссе
🇷🇴Эрик Бикфалви
🇨🇬Эммерсон
🇳🇱Рай Влут
🇺🇦Денис Кулаков
🇬🇪Лука Цулукидзе
🇧🇾Егор Филипенко*

Химки.
🇧🇷Маркос Гильерме
🇷🇸Никола Антич
🇳🇬Брайан Идову
🇨🇮Мори Гбане
🇧🇷Лео Андраде
🇷🇸Неманья Главчич
🇺🇾Кристиан Тассано
🇷🇸Петар Голубович
🇷🇸Стефан Мелентьевич
🇧🇾Захар Волков*

Нижний Новгород.
🇦🇷Лукас Мосаэро
🇺🇿Ибромхихалил Йолдошев
🇲🇱Мамаду Майга
🇬🇳Момо Янсане
🇨🇲Маки Баньяк

Торпедо.
🇷🇸Стефан Сапич
🇭🇷Марио Чурич
🇧🇦Игор Савич
🇲🇪Боян Роганович
🇺🇿Хожимат Эркинов
🇲🇩Михаил Каймаков
🇧🇾Роман Юзепчук*
🇧🇾Денис Лаптев*

Оренбург.
🇦🇷Габриэл Флорентин
🇦🇷Лукас Вера
🇨🇷Джимми Марин
🇧🇦Ренато Гойкович
🇦🇷Брайан Мансилья
🇦🇷Матиас Перес
🇧🇦Иван Башич
🇧🇬Матео Стаматов
🇵🇾Диего Акоста
🇧🇾Кирилл Печенин*
🇧🇾Кирилл Капленко*
🇧🇾Михаил Сиваков*
🇧🇾Юрий Ковалёв*

Факел.
🇫🇷Реда Рабеи
🇫🇷Мохамед Брахими
+40
0
+40
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркадий Дмитриев
Ответ Олег Мохов
повестку этому бромантанщику
Сам не хочешь повоевать?
+6
-12
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
Если говорить об игроках среднего уровня, здесь я лучше дал бы шанс своим...
Егор Титов: При мне Рассказов в Крылья бы не перешёл...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Мохов
повестку этому бромантанщику
+10
-9
+1
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Глебиньо
а много ли их было?Европейцев!Да и латиницы,при случае свалили бы,если бы там зп больше предложили.Но там,к сожалению таких бешеных денег не заработать играя на свой уровень
+6
0
+6
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Басанг Басангов
Скажите Егору, что сербы, опять же, Беларусь,Казахстан, это не Латинская Америка
+2
-4
-2
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