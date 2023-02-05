Титов об отъезде легионеров из РПЛ: «Уехали наши европейские «друзья». А из Латинской Америки все здесь, сербы, Беларусь, Казахстан»

прокомментировал отъезд части иностранных футболистов из России.

«Уехали наши европейские «друзья». А Латинская Америка – мы видим, они же все здесь. Сербы, опять же, Беларусь, Казахстан. «Краснодар» сейчас играл с «Сочи», в первом тайме в составе команды вышло восемь иностранцев, четверо из которых уезжали, а потом вернулись.

Есть и позитивное движение. Если будут приходить футболисты уровня, условно, Кордобы, такие игроки, конечно, нужны. Если говорить об игроках среднего уровня, здесь я лучше дал бы шанс своим. Тем более сейчас такая ситуация – ребята, играйте, пользуйтесь.

Думаю, это первый случай, когда молодым дается такой шанс. В мое время такого не было – только сам должен был пробиваться. А сейчас – играйте, помогайте друг другу», – сказал бывший капитан « ».