Титов об отъезде легионеров из РПЛ: «Уехали наши европейские «друзья». А из Латинской Америки все здесь, сербы, Беларусь, Казахстан»
Егор Титов прокомментировал отъезд части иностранных футболистов из России.
«Уехали наши европейские «друзья». А Латинская Америка – мы видим, они же все здесь. Сербы, опять же, Беларусь, Казахстан. «Краснодар» сейчас играл с «Сочи», в первом тайме в составе команды вышло восемь иностранцев, четверо из которых уезжали, а потом вернулись.
Есть и позитивное движение. Если будут приходить футболисты уровня, условно, Кордобы, такие игроки, конечно, нужны. Если говорить об игроках среднего уровня, здесь я лучше дал бы шанс своим. Тем более сейчас такая ситуация – ребята, играйте, пользуйтесь.
Думаю, это первый случай, когда молодым дается такой шанс. В мое время такого не было – только сам должен был пробиваться. А сейчас – играйте, помогайте друг другу», – сказал бывший капитан «Спартака».
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Балтика.
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Спартак.
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🇵🇾Хесус Медина
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