Паршивлюк о финале Кубка со «Спартаком»: «Одна из лучших игр в карьере. Даже масштабнее матчей с «Челси» или «Барсой»

поделился воспоминаниями о финале Кубка России.

В мае 2022 года «Динамо» сыграло со «Спартаком» в финале Фонбет Кубка России и уступило в серии пенальти.

– Если бы в 2010 году, когда вы вышли с капитанской повязкой на матч « » с «Челси», кто-то сказал, что в 32 года вы с такой же повязкой, только в составе «Динамо», выйдете на кубковый финал со «Спартаком», – как бы отреагировали?

– Назвал бы этого человека безумцем. В то время это было очень сложно представить. Но футбол – интересная штука... Конечно, перед финалом было немного сюрреалистично – и место для меня знаковое, «Лужники», хоть после реконструкции я на новой арене еще не играл, и соперник.

За неделю я знал, что точно буду играть, потому что после разгрома от «Сочи» Сандро [Шварц] сказал: сыграем в пять защитников, и я буду одним из центральных. Добавил, чтобы я готовился, смотрел нарезки, которые мне пришлют. Поэтому неделю готовил себя морально. Минут за тридцать до первого свистка уже был готов начинать.

Конечно, очень жаль, что проиграли. Но весь антураж этого финала, новые « », сам матч по накалу, эмоциям – одна из лучших игр в карьере. Для меня это было даже масштабнее, чем игры против «Челси» или «Барселоны» в Москве. Там все болели за одну команду, а на финале Кубка стадион тоже был заполнен, но болельщиками команд-соперниц. После игры, понятно, было разочарование, но впечатление от матча и атмосферы на нем всё равно оставило позитивный шлейф.

– Спартаковские болельщики вам даже баннер позитивный посвящали...

– Это на другом дерби. А на финале Кубка мы уже выбегали под их свист. Но это тоже зарядило!

– Вы специально не просили Шварца, чтобы он вас на финал поставил?

– Ни в коем случае. Это не в моих принципах – спрашивать у тренера, почему я играю или нет. Всю свою карьеру соблюдал субординацию и принял бы любое его решение, – сказал защитник «Динамо».