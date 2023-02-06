Гари Невилл: «Не думаю, что «МЮ» выиграет АПЛ, но они выглядят счастливыми и сплоченными. «Сити» немного угрюм, им надо выйти из этой ситуации»

высказался о нынешнем состоянии «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» добьется [победы в ], я думаю, что они потерпят неудачу. Ситуация с травмой Эриксена тоже непростая.

Но у них все хорошо, они борются и снова выглядят счастливыми, и это очень важно. Если вы фанат «Манчестер Юнайтед», то хотите, чтобы игроки выглядели счастливыми на поле. Я уверен, что болельщики «Эвертона» думают так же, как и фанаты многих других клубов, у которых были тяжелые времена, вы посмотрите на «Ньюкасл» и увидите, как они счастливы.

Я не думаю, что они [«МЮ»] выиграют титул, я никогда не думал, что они выиграют. Я думал, что « » победит, но на их месте я бы волновался. «Юнайтед» выглядит счастливой компанией, «Сити» в данный момент выглядит немного угрюмым. Несколько недель назад я думал, что это касается и «Тоттенхэма», но они вышли из этой ситуации, и «Сити» тоже должен выйти из нее.

«Сити» выглядит так, будто им нужно, чтобы главный тренер, игроки и тренерский штаб собрались в комнате и сказали: «Давайте выскажем свое мнение», потому что, похоже, там кто-то ворчит.

«Но «Юнайтед» выглядит сплоченно, выглядит солидно и выглядит так, будто движется по восходящей траектории… Они находятся в хорошем положении, и через несколько недель им предстоит важная игра против «Ньюкасла» в финале Кубка лиги.

Это блестящий матч, который полон рисков с точки зрения того, через что прошли оба клуба», – сказал бывший защитник « ».