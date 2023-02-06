Гари Невилл: «Не думаю, что «МЮ» выиграет АПЛ, но они выглядят счастливыми и сплоченными. «Сити» немного угрюм, им надо выйти из этой ситуации»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл высказался о нынешнем состоянии «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» добьется [победы в АПЛ], я думаю, что они потерпят неудачу. Ситуация с травмой Эриксена тоже непростая.

Но у них все хорошо, они борются и снова выглядят счастливыми, и это очень важно. Если вы фанат «Манчестер Юнайтед», то хотите, чтобы игроки выглядели счастливыми на поле. Я уверен, что болельщики «Эвертона» думают так же, как и фанаты многих других клубов, у которых были тяжелые времена, вы посмотрите на «Ньюкасл» и увидите, как они счастливы.

Я не думаю, что они [«МЮ»] выиграют титул, я никогда не думал, что они выиграют. Я думал, что «Ман Сити» победит, но на их месте я бы волновался. «Юнайтед» выглядит счастливой компанией, «Сити» в данный момент выглядит немного угрюмым. Несколько недель назад я думал, что это касается и «Тоттенхэма», но они вышли из этой ситуации, и «Сити» тоже должен выйти из нее.

«Сити» выглядит так, будто им нужно, чтобы главный тренер, игроки и тренерский штаб собрались в комнате и сказали: «Давайте выскажем свое мнение», потому что, похоже, там кто-то ворчит.

«Но «Юнайтед» выглядит сплоченно, выглядит солидно и выглядит так, будто движется по восходящей траектории… Они находятся в хорошем положении, и через несколько недель им предстоит важная игра против «Ньюкасла» в финале Кубка лиги.

Это блестящий матч, который полон рисков с точки зрения того, через что прошли оба клуба», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев

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Krauvec Cool
Вот как раз МЮ и нужно выкинуть в чемпионшип за многолетние бессмысленные траты в никуда и уничтожение футбола в прямом его понимании, а не Сити.
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Dmitrii K.
Гарик Невилл - Легенда Валенсии. Получили за 5 матчей рекордные 32 пропущенных гола при этом тренеришке. Ведете себя, типа напыщенный и очень важный журналист, по факту клоун
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DolJun
Ответ Давид Agabekyan
А за стомилионные трансферы непонятных украинцев будут прижимать?
ну если найдут нарушения - то думаю да, а пока за сто других нарушений.
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**Iscander**
Ответ DolJun
ну сейчас голубой вагон прижмут за махинации с трансферами и пожалуйста, пусть навязывают борьбу арсеналу.
Арсенала нет в Чемпиошипе.
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Давид Agabekyan
Ответ DolJun
ну сейчас голубой вагон прижмут за махинации с трансферами и пожалуйста, пусть навязывают борьбу арсеналу.
А за стомилионные трансферы непонятных украинцев будут прижимать?
+3
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+2
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CyberUnited
Сити нужно выйти из этой ситуации, а еще лучше из АПЛ
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damondiamond
ну не знаю, в ближайшее время должно 2 чемпионата прилететь) так что за один сезон можно сразу 3 титула попытаться выиграть)
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DolJun
ну сейчас голубой вагон прижмут за махинации с трансферами и пожалуйста, пусть навязывают борьбу арсеналу.
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0
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Yri Yrov
Не в этом так в следующем возьмут АПЛ, в этом где то на 70 % Арсенал. В следующем уже окрепший маню. Прогноз таков
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