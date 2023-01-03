На стадионе «Брентфорда» после победы над «Ливерпулем» включили песню Hey Jude. Невилл подпевал в прямом эфире

На стадионе «Брентфорда» после победы над « » звучала песня Hey Jude.

«Ливерпуль» на выезде уступил « » со счетом 1:3 в матче 18-го тура .

Песню группы The Beatles болельщики исполняют в честь полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, на подписание которого претендует «Ливерпуль».

За кадром трансляции было слышно, как эксперты бывший защитник «МЮ» и экс-игрок «Ман Сити» подпевают, что вызвало недовольство болельщиков «красных» в соцсетях.

«Гари и Майка присоединились к празднованию. Это постыдное поведение», – написал один болельщик.

«И теперь мы должны слушать, как Невилл поет с фанатами «Брентфорда». Просто замечательно», – с сарказмом написал другой.

Набрав 28 очков в 17 матчах, «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице.