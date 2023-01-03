На стадионе «Брентфорда» после победы над «Ливерпулем» включили песню Hey Jude. Невилл подпевал в прямом эфире

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На стадионе «Брентфорда» после победы над «Ливерпулем» звучала песня Hey Jude.

«Ливерпуль» на выезде уступил «Брентфорду» со счетом 1:3 в матче 18-го тура АПЛ.

Песню группы The Beatles болельщики исполняют в честь полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, на подписание которого претендует «Ливерпуль».

За кадром трансляции Sky Sports было слышно, как эксперты бывший защитник «МЮ» Гари Невилл и экс-игрок «Ман Сити» Майка Ричардс подпевают, что вызвало недовольство болельщиков «красных» в соцсетях.

«Гари и Майка присоединились к празднованию. Это постыдное поведение», – написал один болельщик.

«И теперь мы должны слушать, как Невилл поет с фанатами «Брентфорда». Просто замечательно», – с сарказмом написал другой.

Набрав 28 очков в 17 матчах, «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице.

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30 комментариев

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Ман Сити
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Какой им Белингейм, очередной Кэрол из Португалии за 100 и все. Зачем ему переходить в проект, который даже за зону ЛЕ проигрывает борьбу.
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Hunteralex
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Ответ xemul
Hey Jude - это классическая песня Брентфорда, ее включают и поют перед каждым матчем. Источник - я живу в пяти минутах от их стадиона и слышу ее каждые две недели.
Немного завидую)
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Данил Луговский
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Ответ Stannis_Baratheon
А чулси разве 4 клуб Лондона? Арсенал, Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Вест Хэм, КПР, Фулхэм. Чулси максимум 10 клуб Лондона
ну нельзя недооценивать Фк Чукотку, борются за 9 строчку с такими то проблемами, нужно похвалить
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Alex Zet
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Клопец совсем обезумел, после поражения заставил всю команду бежать кросс с пятикилограммовыми гантелями в руках. Потом тренажерный зал. Многин игроки плакали. Но тиран только ухмылялся.
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Stannis_Baratheon
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Ответ Данил Луговский
открываешь таблицу, и видишь 4 клуб Лондона на 9 месте
А чулси разве 4 клуб Лондона? Арсенал, Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Вест Хэм, КПР, Фулхэм. Чулси максимум 10 клуб Лондона
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gusmartinus
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Её вроде всегда там перед началом игр включают
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Stannis_Baratheon
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Ответ Данил Луговский
открываешь таблицу, и видишь 4 клуб Лондона на 9 месте
Это же неадекватный должуненок. Сам херню написал, и думает что-то умное сказал. Смешной типок, этот должуненок.
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Moran Guy
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Невилл 🤡, теперь ещё и подпевающий.
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Nuraly Amirov
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Единственная логичная претензия в этом случае - к слуху и голосу Гарри, вот тут реально пытка для зрителей)
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кuraakula belov
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Какой тут Билленгем, але? Это полуофициальный гимн Брентфорда, песню постоянно включают
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Isshin88
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Было бы логичнее при победе над Тотенхемом.
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Ночной кошмар Логинова
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Ответ xemul
Hey Jude - это классическая песня Брентфорда, ее включают и поют перед каждым матчем. Источник - я живу в пяти минутах от их стадиона и слышу ее каждые две недели.
Kew Bridge?)
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xemul
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Hey Jude - это классическая песня Брентфорда, ее включают и поют перед каждым матчем.
Источник - я живу в пяти минутах от их стадиона и слышу ее каждые две недели.
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Dm Kznts
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Ответ Леха Жданович
Джуд в Ливере Энцо в Челси МЮ будет ждать благословления ДеЙонга))
Скорее первый в Реале будет
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Maxxxim87
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Музыка сближает )
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Данил Луговский
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Ответ DolJun
че, второй манчестерский уже на 9ом??
открываешь таблицу, и видишь 4 клуб Лондона на 9 месте
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Добрый Ретроград
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Маккартни песню написал, чтобы утешить сына Леннона, а болельщики для Джуда спели, нормально.
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DolJun
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Ответ Данил Луговский
он подпевает 9 месту в АПЛ
че, второй манчестерский уже на 9ом??
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Ronny92
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Ответ DolJun
интересно подпевал ли невил, когда брентфорд разваливал мю?)
Вряд ли, думаю после победы над Фулхэмом пел Alejandro.
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QWertY
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Ответ Леха Жданович
Джуд в Ливере Энцо в Челси МЮ будет ждать благословления ДеЙонга))
Ливер на 6
Челси на 9
МЮ сегодня может выйти на чистое 3
Пускай ждут)
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Данил Луговский
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Ответ DolJun
интересно подпевал ли невил, когда брентфорд разваливал мю?)
он подпевает 9 месту в АПЛ
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Pixel 7 Pro.
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Джуд это Иуда что ли?
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NIRVANA
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Ответ Леха Жданович
Джуд в Ливере Энцо в Челси МЮ будет ждать благословления ДеЙонга))
«Джуд в Ливере». Это новый сорт мясной продукции?
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NIRVANA
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Ответ DolJun
интересно подпевал ли невил, когда брентфорд разваливал мю?)
Нет. А зачем?
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Buba
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Ответ DolJun
интересно подпевал ли невил, когда брентфорд разваливал мю?)
Это когда мю 0:4 влетел?
+12
-10
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