На стадионе «Брентфорда» после победы над «Ливерпулем» включили песню Hey Jude. Невилл подпевал в прямом эфире
На стадионе «Брентфорда» после победы над «Ливерпулем» звучала песня Hey Jude.
«Ливерпуль» на выезде уступил «Брентфорду» со счетом 1:3 в матче 18-го тура АПЛ.
Песню группы The Beatles болельщики исполняют в честь полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, на подписание которого претендует «Ливерпуль».
За кадром трансляции Sky Sports было слышно, как эксперты бывший защитник «МЮ» Гари Невилл и экс-игрок «Ман Сити» Майка Ричардс подпевают, что вызвало недовольство болельщиков «красных» в соцсетях.
«Гари и Майка присоединились к празднованию. Это постыдное поведение», – написал один болельщик.
«И теперь мы должны слушать, как Невилл поет с фанатами «Брентфорда». Просто замечательно», – с сарказмом написал другой.
Набрав 28 очков в 17 матчах, «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице.
Источник - я живу в пяти минутах от их стадиона и слышу ее каждые две недели.
Челси на 9
МЮ сегодня может выйти на чистое 3
Пускай ждут)