Экс-жена Кержакова про детей спортсменов: «Страшная дичь с похищениями, отборами, это не про ментальное здоровье. Это как бы «шизики, добрый вечер»

Милана Тюльпанова ответила на вопрос, участвует ли Александр Кержаков в жизни сына.

– Бывший супруг участвует в жизни вашего сына?

– Тоже теперь для анализа мне очень интересно иногда анализировать его психотип. Я всю для себя эту работу провела в своей голове, да, и понимаю, откуда он пришел, почему он таким стал.

То есть не то чтобы его как-то оправдываю, ничто не может оправдать насилие физическое и психологическое, нет оправдания этому. Потому что человек, да, он может расти в абьюзивной среде, но он может понимать…

– Что это плохо.

– Что это плохо, и работать над собой. Он, например, не тот человек, который может быть один. И это уже говорит о достаточно очевидной проблеме, потому что сам он мне это рассказывал, но из каждых отношений перетекает в следующие, потому что он не может находиться наедине с самим собой, своими мыслями и анализировать свою жизнь.

Он не хочет об этом думать, ему проще перепрыгивать, переносить свой какой-то опыт дальше, дальше, дальше и не делать из этого никаких выводов. Ну потом то, что касается детей, не только нашего сына, а вообще в принципе. Если вдуматься, то это страшная дичь со всеми этими похищениями, отборами и так далее. Скажем так, это не про ментальное здоровье, это вообще черт знает про что. Это как бы «шизики, добрый вечер».

Понимаешь, если бы, скажем, что-то поменялось в его жизни в плане осознания своих поступков, ну, наверное, этот сын, который у него есть, предыдущий, он бы дал наконец матери этого ребенка с ним общаться. Если бы что-то изменилось! Никогда не поздно что-то изменить.

А то, что касается Темы... Ну вот он его два раза забирал летом. За год получается три: один раз на Новый год и два раза летом. Один раз на неделю ездил с ним в деревню к родителям своим, я так поняла, и потом еще на два дня. Все. Больше никаких контактов между ними нет. Ну на самом деле, скажем так, я ощущаю это как нормальное положение дел.

Я прекрасно понимаю, что я хотела бы для своего сына максимальной прозрачности ситуации, открытого ее обсуждения, ненавешивания ярлыков ни на кого, но я понимаю, что маленькому такому ребенку я не могу даже элементарно все это проговорить. Поэтому сейчас ситуация такая, какая она есть. Мы не обсуждали с ним особо причины нашего развода, вот это все.

– Ну это потом, когда станет постарше.

– Да. Сейчас ситуация достаточно гармонична, наверное, насколько она может быть в сложившихся обстоятельствах. Нормальнее, в общем.

– А тебе не страшно как маме отпускать с ним ребенка, зная весь этот бэкграунд, который был? Не екает где-то там? Ну вроде как, опять же общество скажет, не можешь не отпустить, потому что он начнет… Но внутри что испытываешь в этот момент?

– Смотри, я это делаю не потому, что меня как-то осудит или поддержит общество. Очень важный момент, про который я буду всегда говорить: не нужно вообще реагировать на общество.

Общество никто в рамках твоей жизни и не знает твоей ситуации. Это не их ребенок, это не твои отношения, это не их бывший муж, не нужно реагировать, не нужно. Это прямо постулаты, очень важно это понимать. Я это делаю, во-первых, потому что Тема знает, что это его отец.

Это будет нездоровая ситуация, если я буду ограничивать их общение. Да, я понимаю, что впоследствии, когда Тема будет уже более сознательным и начнет ходить в школу, возможно, Саша будет на него как-то влиять. Но сейчас этого не происходит по той причине, что он еще очень маленький.

О чем они там могут говорить, как Саша может на него повлиять? В плане того, что могут быть какие-то страхи, что он заберет ребенка и не вернет, – он не заберет и вернет. У него нет работы, у него на иждивении сын маленький, он не сделает этого, – сказала бывшая жена Кержакова.

Летом Милана Тюльпанова заявляла, что «Александр никак не участвует в жизни ребенка и вряд ли будет».