«Хоккей – локальная история, футбол – глобальная. Хоккеистов не узнают, но у них все проще, душевнее, по-человечески правильнее». Слуцкий о спорте

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига КХЛ Хоккей

Леонид Слуцкий рассказал, чем мир хоккея отличается от футбола.

«Футбол не хоккей по одной простой причине – это уровень вовлеченности и внимания к тому или иному виду спорта. И при всем огромном уважении к хоккею это относительно локальная история, если мы говорим про общемировые процессы.

Футбол – это глобальная история. Поэтому, например, что может быть позволено или может прокатить в хоккее, то не пройдет никогда в футболе.

Думаю, например, даже болельщики хоккея не все смогут определить хоккеиста зрительно. Потому что они где-то там в шлеме, кто-то в маске – особенно вратари, на каком-то расстоянии от тебя.

Нет приближения. Даже если крупный кадр – все равно очень размытый. Поэтому в жизни, сколько я с хоккеистами куда-то ни ходил, ни встречался, их практически не узнают. Будучи популярными, обеспеченными, полностью состоявшимися людьми в своей профессии, они все равно не имеют того уровня публичного интереса – со всеми вытекающими отсюда скорее минусами, чем плюсами – нежели футболисты. Я сейчас про топовый уровень, безусловно, говорю. Это если мы говорим о плюсах в сторону футбола.

Если мы говорим о плюсах в сторону хоккея, то, на мой взгляд, в хоккее все как-то более просто, душевно и с человеческой стороны более правильно устроено, чем в построении футбольных взаимоотношений разного рода», – сказал экс-тренер «Рубина» и ЦСКА.

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48 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Николай Коровин
Не факт что в Канаде кроме месси и роналду знают ещё кого-то из футболистов. Зато хоккеистов знают все.
Так он и говорит - локальная история)
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Добрый Ретроград
Сегодня день высказываний пухляша.
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Добрый Ретроград
Ответ Konstantin Smolchenko
можно подумать игроки рпл прям такие узнаваемые на улице. ну может с десяток наберётся. то что после ЧМ 2018 домохозяйки стали знать как выглядит дзюба вообще не показатель
Домохозяйки внимательно изучили видео.
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Кот Свой
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king -ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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old folk
Ответ zenitni barsuck
Так и звёзд уровня Овечкина раз два и обчелся! А он вообще такой один, к тому же с весьма яркой и запоминающейся внешностью! Слуцкий же о другом! в мире есть, как минимум сотня, а то и больше, футбольных звёзд со степенью публичной узнаваемости близкой к Овечкину! И это просто факт! Футболисты не играют в шлемах и масках, как мандалорцы, меньше востребованы в рекламе, да и популярность самого вида спорта, конечно в разы ниже! Игра номер 1, на то и игра номер один!!!
Вот да, многие недооценивают значение экипировки, плюс смена звеньев, плюс высокий темп и минимум крупных планов.
Я постоянно слежу за НХЛ, но не смотрю Эдмонтон, и на МВЗ даже Драйзайтля не сразу узнал)
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old folk
Ответ Alex1104
В целом он, конечно, прав. Сравнивать популярность хоккея за пределами 7-8 стран с футболом не стоит. Да, есть страны, где хоккей выше или рядом: Россия, Канада, США, Финляндия, Швеция, может быть Чехия и Словакия.
В России хоккей всё равно не рядом.
Когда сборная играет, да, но по этому критерию после футбола всё равно биатлон.😁
А в повседневной жизни на матчи КХЛ очень плохо ходят, за исключением нескольких городов
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PEREGRINATOR
Ответ Jadie James
В пятницу сидел с ЛС в аэропорту, в бизнес зале. Простой мужик, никакой свиты - полностью один. Так что, верю теперь ему.
Перекинулись парой фраз?
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old folk
Ответ Alex1104
А в Бразилии, Испании, даже во Франции и Британии - много знают хоккеистов? Особенно, если сравнивать с футболистами. А ведь есть ещё вся Африка, Азия, остальная Америка (кроме Канады и США). У нас хоккей, пожалуй, близок по популярности.
У нас полстраны Лидогостеров.😅
В лицо разве что Овечкина с Малкиным будут узнавать, ну и Гусева с Капризовым после ОИ-18)
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Кеша
Ответ Go-go-love
А шайбу на себя ловить, как вариант, не признак?
Это диванный эксперт. Мальчишки с 7-8 лет под шайбу ложаться . Вот они мужики с детства . Но блаженным не доказать ничего. У них все в цветах радуги.
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Михаил Енилин
Ответ Total_90
может быть пупа и лупа?
биба и боба
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Иван Монахов
ну не знаю, из новых футболистов я точно процентов 5 узнаю в лицо...да и младше 25 я ,наверное, знаю только Мбаппе и Холланда из звёзд!
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Игорь Буев
Я гораздо больше люблю футбол, но именно вживую хоккей как шоу намного интереснее.
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Go-go-love
Ответ Оригинальный Ник
Настоящие мужчины — это мажорики или блатные сынки из спортивных династий? Да и пихать к борту мужичков в броне — явно так себе признак настоящего мужчины
А шайбу на себя ловить, как вариант, не признак?
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+5
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Кеша
Ответ Оригинальный Ник
Настоящие мужчины — это мажорики или блатные сынки из спортивных династий? Да и пихать к борту мужичков в броне — явно так себе признак настоящего мужчины
Вы явно никогда не играли в хоккей . Недавно хоккеисту вынесли верхнюю челюсть и сломали лицевую кость. Лет 10 назад броском от синей линии в ночной лиге одному мужику вынесли восемь зубов . А еще ребенку , как -то давно , на первенстве Москвы шайба попала под защиту шеи . Ребенок потерял сознание . Слава богу обошлось . И таких примеров тысячи . И смешно читать про какую-то бронь . Бывает , что шайба попадает в голеностоп и игрок падает, как подстреленный . А может попасть под щиток у колена . Тоже больно . Но судя по вашему «хоккейному сленгу» , вы писатель, а не хоккейный человек .
+4
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Konstantin Smolchenko
можно подумать игроки рпл прям такие узнаваемые на улице. ну может с десяток наберётся. то что после ЧМ 2018 домохозяйки стали знать как выглядит дзюба вообще не показатель
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-1
-1
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Marky777
Ответ Alan Dutch
Так человек и говорит что это локальная история, если не ошибаюсь то только в Канаде хоккей является спортом номер 1, других таких стран нет
Есть ещё одна. Финляндия
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Montenegro Serbian
Ответ 42mk@
Радулов в гражданке затеряется среди таких же заросших.так что не узнаешь.
Естественно если целенаправленно не бросить внимательный взгляд на какого-нибудь человека, то и не узнаешь может какую-то знаменитость, особенно мельком и в шапке зимой, например.
Но я бы Радулова точно узнал. Внешность у него всё-таки примечательная.
+1
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Ron Weasley
Это Слуцкого ни кто не узнает, а болельщики своей хоккейной команды всегда узнают своего кумира
+1
-2
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Klshk
Ответ MaxBridge
Согласимся. Из кхл лично я вряд ли кого то узнаю на улице. Ну может Ралулова только
Может быть Рэдбулов?
+2
0
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n7xdnfpzg9
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Мы уже поняли, что ты любишь, чтобы тебя настоящий мужик к борту прижал)
+4
-1
+3
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yalyon
Ответ Deathspell Omega
Может быть Ралупов?
Залупов
+8
0
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Кеша
Ответ Оригинальный Ник
Настоящие мужчины — это мажорики или блатные сынки из спортивных династий? Да и пихать к борту мужичков в броне — явно так себе признак настоящего мужчины
Комментарий удален
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Оригинальный Ник
Ответ Кеша
Все гораздо проще . В хоккей играют настоящие мужчины - трус не играет в хоккей… А если серьезно , то Леонид прав . В составе хоккейной команды 30 человек /-. Среди них топов 1-3 человека . Я лично из Динамо не каждого смогу узнать в метро . Времена уже не те, когда каждого игрока знали в лицо . К тому же в футболе проще запомнить лицо .
Настоящие мужчины — это мажорики или блатные сынки из спортивных династий? Да и пихать к борту мужичков в броне — явно так себе признак настоящего мужчины
+11
-8
+3
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Booligan
Ответ Deathspell Omega
Может быть Ралупов?
Ну же, кто первый поменяет Р ни З? Модная тема же
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Алексей Ненахов
Ответ Николай Коровин
Не факт что в Канаде кроме месси и роналду знают ещё кого-то из футболистов. Зато хоккеистов знают все.
Я В Канаде футбол набирает огромные обороты , а лет 10 назад может и не знали кроме Месси и Роналду , теперь минимум многие за Баварией следят
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