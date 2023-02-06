«Барселона» оторвалась от «Реала» на 8 очков после 20 туров Ла Лиги

« » увеличила отрыв в чемпионской гонке Ла Лиги.

«Блауграна» разгромила «Севилью» (3:0) в 20-м туре чемпионата . Ранее «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1) на выезде.

После этих результатов каталонцы лидируют в чемпионате с 53 очками. « » идет вторым с 45 очками.

Третье место занимает «Реал Сосьедад» (39), четвертое – «Атлетико» (35).