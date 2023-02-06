«Барселона» оторвалась от «Реала» на 8 очков после 20 туров Ла Лиги
«Барселона» увеличила отрыв в чемпионской гонке Ла Лиги.
«Блауграна» разгромила «Севилью» (3:0) в 20-м туре чемпионата Испании. Ранее «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1) на выезде.
После этих результатов каталонцы лидируют в чемпионате с 53 очками. «Мадрид» идет вторым с 45 очками.
Третье место занимает «Реал Сосьедад» (39), четвертое – «Атлетико» (35).
Маэстро Хави пинает свою личную игрушку анчулоти как хочет в свой первый полный сезон в Европе)
увеличился
Надо продолжать в том же духе !
Ну и Рафинья, конечно, сегодня выдал: играл так себе, но все равно умудрился сделать гол + пас и поучаствовать активно в первом голе )