«Барселона» оторвалась от «Реала» на 8 очков после 20 туров Ла Лиги

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» увеличила отрыв в чемпионской гонке Ла Лиги.

«Блауграна» разгромила «Севилью» (3:0) в 20-м туре чемпионата Испании. Ранее «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1) на выезде.

После этих результатов каталонцы лидируют в чемпионате с 53 очками. «Мадрид» идет вторым с 45 очками.

Третье место занимает «Реал Сосьедад» (39), четвертое – «Атлетико» (35).

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Fox_Mulder_12
В Мадриде похолодало на 8 градусов, пора утепляться.
всё меньше шуток про " Чапи", всё больше грусти и яростных минусов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
Восемь очков конечно хорошо , но расслабляться не стоит. Сезон ещё длинный и много игр впереди . Но спасибо Барселоне за хорошое настроение !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amroyan
Пирс Морган: Барселона идёт на первом месте, потому что Хави набрался опыта в соседствующем чемпионате лучшего чемпионата мира!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамаль Хайдаров
Ответ Fox_Mulder_12
В Мадриде похолодало на 8 градусов, пора утепляться.
звоните в Тебастеплоэнерго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
В конце сезона будет +20
Маэстро Хави пинает свою личную игрушку анчулоти как хочет в свой первый полный сезон в Европе)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arsenal.ave
Потрясающая игра, главное продолжать улучшать качество от матча к матчу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
Ответ Кирилл
Отрыв от Реала растёт - и это не может не радовать, создается солидный отрыв уже ) Надо продолжать в том же духе ! Ну и Рафинья, конечно, сегодня выдал: играл так себе, но все равно умудрился сделать гол + пас и поучаствовать активно в первом голе )
Играл он так се в первом тайме, но Хави в перерыве объяснил ему, что хватит играть, как тупой баран в одни навесы, и он засиял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crazy Diamond
Ответ Кирилл
Отрыв от Реала растёт - и это не может не радовать, создается солидный отрыв уже ) Надо продолжать в том же духе ! Ну и Рафинья, конечно, сегодня выдал: играл так себе, но все равно умудрился сделать гол + пас и поучаствовать активно в первом голе )
Во во, весь матч его хейтил, а он даже лучшим стал. Но слишком много потерь у него было. После топового Дембеле смотрится крайне серо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TIMUROVICH
Надо обязательно брать Ла Лигу, но печально что клуб в долгах и буквально душу продает.. чтоб все это окупить надо 15 Ла Лиг брать подряд. Мда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев....
Рафинья и Жорди Альба - лучшие!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksim1302
8 очков…..это очень хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Барсу с важной для себя победой! Отрыв от Реала
увеличился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Сегодня в Мадриде -8 и это ещё не предел)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Рафа сегодня по нарастающей-предголевая, голевая и гол. Прикормил хейтеров, а потом подсёк. Дай бог, чтоб привёл в порядок менталку, как раз времени у него будет достаточно без Дембеле🙌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
В футболе конечно бывали случаи разные, но к сожалению обескровленный Мадрид вряд ли сможет это провернуть. Слишком много траамированных, а трансферы клубу не нужны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
777-mego
visca!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
солидная игра - закономерное преимущество!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
В Мадриде похолодало на 8 градусов, пора утепляться.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
b_arfa
Как Рафинья с такой убогой игрой умудряется так часто уходить с поля с голевым действием? Тяжелая победа, +8 уже сильно)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Марсело давно доигрывает а Альба всё ещё стабильно забивает и ассистирует
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамаль Хайдаров
Бедный Левандовски, в конце пришлось играть в нападение с Фати и Фераном
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Барсе в конце сезона надо выслать Винни его золотую медаль.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last Hero
Хорошо оторвались, теперь главное держать уровень и не пропускать свое
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Отрыв от Реала растёт - и это не может не радовать, создается солидный отрыв уже )
Надо продолжать в том же духе !

Ну и Рафинья, конечно, сегодня выдал: играл так себе, но все равно умудрился сделать гол + пас и поучаствовать активно в первом голе )
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real Madrid l
Барселона не упустит чемпионство.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий