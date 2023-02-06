Хави: «Реал» – фаворит Ла Лиги, это действующий чемпион. Каждый матч будет войной»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» сохраняет шансы на победу в Ла Лиге.

Вчера каталонцы разгромили «Севилью» (3:0) в 20-м туре чемпионата Испании, а «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1) на выезде. Отрыв «Барселоны» от «Мадрида» увеличился до 8 очков.

«Реал» может выиграть чемпионат. Мы не можем ослаблять бдительность.

В воскресенье мы играем на поле, где «Мадрид» проиграл. Против «Вильярреала». Теперь в каждой игре команды очень выкладываются. Каждый матч будет войной. Осталось еще 18 игр, и ничего еще не закончилось.

«Реал» – действующий чемпион, и это фаворит Ла Лиги. Эта команда будет бороться до конца. Мы не имеем права расслабляться», – сказал Хави.

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70 комментариев

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& Co1366
Ответ Игорь Климов
В этом сезоне у Барселоны хорошая глубина состава!
Победы Барсе в ЛЛ & ЛЕ 💙❤️, но не всё так просто. Как сказал повар:"Пожуем, увидим - где там повидло."
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Brigande
Хави снимает давление с Барсы , попутно оказывая на , и без того находящегося под прессингом , Мадрид . Так-то все по учебнику , молодец .
Конечно в Мадриде ещё не прощаются с ЛЛ , но очень очень близки к этому .
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Martin Naceri
Страхуется. Чтоб потом не поливали)
Какой фаворит?
8 очков…
Что за олень 🤦🏻‍♂️
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Flow market Victor Mercedes
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тухель был бы отличный вариант. Но у него характер не очень, Перес таких не любит. Может быть, чтобы игроки пришли в себя, можно вернуть Зидана?
Чтобы игроки пришли в себя им нужен Тонг По💪🏻🤣
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U. M. A. Muhammad
Ответ zh_asik
Пеп стартовал намного мощнее. Отлично помню тот сезон. Ничья и поражение в матчах с Нумансией и Расингом, а потом понеслось - почти всегда забивали по 5 или 6 голов. И в конце сезона был требл. Надеюсь, Хави сумеет так во второй полноценный сезон)
Что вы так привязалась к внутреннему кубку, ни один клуб мира не грезит им как барса, или он по значимости лучше Лл или лч. Все что вам светит это Лига Европы и то не факт, в мёртвой Ла лиге нет конкуренции, на зимнее то они потратили всей лигой 28 миллионов
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XavIniesta2008-2015
Ответ Егорка Зуев)
Банальное уважение к сопернику
Не только. У Хави за время карьеры игрока выиграно 8 чемпионств с Барселоной. Кому как не ему знать, насколько важно в чемпионской гонке не расслабляться до самого конца сезона
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Flylink
Ответ zh_asik
Пеп стартовал намного мощнее. Отлично помню тот сезон. Ничья и поражение в матчах с Нумансией и Расингом, а потом понеслось - почти всегда забивали по 5 или 6 голов. И в конце сезона был требл. Надеюсь, Хави сумеет так во второй полноценный сезон)
Да, только у Пепа был Месси)
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Flylink
Ответ Homelender_666
Лукавит. Снижает давление на игроков. Нынешняя Барселона великолепна и титул может проиграть только сама себе.
Ну было бы глупо, если бы он говорил обратное, что Барса без пяти минут чемпион)
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DaniOs
Барса идет очень ровно, без потерь и провалов, берут очки в любых матчах, даже в плохих, это чемпионский путь. Реал же играет практически каждый матч очень плохо, иногда удается победить, как в матче с Валенсией. Очевиден спад после ЧМ, плюс череда травм и транжирство моментов со стороны Виннисиуса и Бензема. Думаю в этом году чемпионами будут каталонцы. Реалу бы выйти в финал кубка и дальше пройти в ЛЧ. Тогда может сезон не будет провален.
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Ivan Ivanych
Смешно
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Савва Мамонтов
Ответ Егорка Зуев)
Это называется уважение к сопернику
И уважения и держать свою команду в тонусе.
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Nike of FW
Ответ Игорь Климов
Да, Реалу уже дали пробить 12 пенальти в ворота соперников, в этом сезоне!!!
Этого, очевидно, не достаточно ......
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Алексей Зиновьев
Ответ QWertY
Так я и говорю, что кроме буса предложить нечего. ЛЧ -это в большей степени фарт, а когда у тебя еще и игроки, которые одни из лучших, то вообще несложно. А в Ла Лиге у него и конкурентов то не было. Вот сейчас есть конкурент)
Ну тоже верно, на дистанции с таким футболом Реалу сложно результата добиваться. Хотя фактор травм не стоит со счетов сбрасывать: с Мальоркой половина состава травмирована была, Бензема отсутствовал
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QWertY
Ответ Алексей Зиновьев
С таким невнятным футболом он ЛЧ и Ла Лигу меньше года назад взял. А с автобусами и у Атлетико, и у Барселоны проблемы есть
Так я и говорю, что кроме буса предложить нечего. ЛЧ -это в большей степени фарт, а когда у тебя еще и игроки, которые одни из лучших, то вообще несложно. А в Ла Лиге у него и конкурентов то не было. Вот сейчас есть конкурент)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Игорь Климов
Зидан никогда не пойдёт в клуб, которому требуется серьёзная работа с составом, это не его уровень.
Есть такое. Но ведь во второй приход вывозил. Да, был вылет от Сити (Им не лучше, Лион отправил их в бордюр 🤣) Но было чемпионство, было по моему 20 матчей без поражения в тот бестрофейный 20-21. Это с кучей травм, проблем, но вышло ведь
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Церебральный Сортировщик
Ну Хави, в отличае от многих желчью брызжущих болел барсы, научился уважать королевский клуб) Дальше, больше)
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Игорь Климов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тухель был бы отличный вариант. Но у него характер не очень, Перес таких не любит. Может быть, чтобы игроки пришли в себя, можно вернуть Зидана?
Зидан никогда не пойдёт в клуб, которому требуется серьёзная работа с составом, это не его уровень.
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Алексей Зиновьев
Ответ QWertY
Анчелотти подвело неумение ставить внятный, позиционный футбол, только бус. Сложно когда контратакует Мальорка, а не ты)
С таким невнятным футболом он ЛЧ и Ла Лигу меньше года назад взял. А с автобусами и у Атлетико, и у Барселоны проблемы есть
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rachidibrahimov
Ответ Homelender_666
С психологической точки зрения команде важно выиграть этот турнир. Чисто для уверенности.
Ну, тогда этот турнир, должны выиграть молодые. Если и кому-то нужна уверенность, то только им. Кариму, Луке и Тони, она не к чему.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Gravdaar Iyaad
Упаси Боже, только не Зидан с его скучной игрой и навесами
Зато остальные игроки в себя придут, будут соблюдать имидж королевского клуба. Единственный, кто будет против, так это свинисиус.
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Apotamkin
... лукавит хавя!
С таким кол-ом матчей/турниров, травмами, короткой скамейкой, балластом (Азар, Мариано, Вальехо) и текущим отрывом - барца явный фаворит.
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Егорка Зуев)
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Возраст никого не щадит.
Есть такое, и не поспоришь
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Игорь Климов
Ответ & Co1366
Всё правильно, учитывая, что Барса подседает к маю месяцу последние пару сезонов.
В этом сезоне у Барселоны хорошая глубина состава!
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Егорка Зуев)
Ответ zh_asik
Пеп стартовал намного мощнее. Отлично помню тот сезон. Ничья и поражение в матчах с Нумансией и Расингом, а потом понеслось - почти всегда забивали по 5 или 6 голов. И в конце сезона был требл. Надеюсь, Хави сумеет так во второй полноценный сезон)
Есть предпосылки к этому
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Егорка Зуев)
Будем честны, все старые игроки, хоть и профессиональные, но, как смешно это не звучало, банально постарели. Модрич, Бензема, кросс, карвахаль
Возраст никого не щадит.
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