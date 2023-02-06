Хави: «Реал» – фаворит Ла Лиги, это действующий чемпион. Каждый матч будет войной»

Тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» сохраняет шансы на победу в Ла Лиге.

Вчера каталонцы разгромили «Севилью» (3:0) в 20-м туре чемпионата Испании, а «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1) на выезде. Отрыв «Барселоны» от « » увеличился до 8 очков.

«Реал» может выиграть чемпионат. Мы не можем ослаблять бдительность.

В воскресенье мы играем на поле, где «Мадрид» проиграл. Против «Вильярреала». Теперь в каждой игре команды очень выкладываются. Каждый матч будет войной. Осталось еще 18 игр, и ничего еще не закончилось.

«Реал» – действующий чемпион, и это фаворит Ла Лиги. Эта команда будет бороться до конца. Мы не имеем права расслабляться», – сказал Хави.