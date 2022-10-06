РФС обсуждает с «Лужниками» ежегодное проведение финала Кубка России в фиксированную дату
РФС и «Лужники» ведут переговоры о проведении финала Кубка каждый год.
Планируется, что стадион будет ежегодно принимать финал Фонбет Кубка России в одну и ту же дату.
Накануне РФС подтвердил, что решающий матч турнира в следующем году примут именно «Лужники».
В качестве примера стороны берут практику проведения финала Кубка Англии на «Уэмбли».
Тем не менее договоренность в переговорах пока не достигнута.
В этом году финал Кубка также прошел в «Лужниках» – «Спартак» одержал победу над «Динамо» (2:1).
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