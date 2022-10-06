РФС обсуждает с «Лужниками» ежегодное проведение финала Кубка России в фиксированную дату

РФС и ведут переговоры о проведении финала Кубка каждый год.

Планируется, что стадион будет ежегодно принимать финал Фонбет Кубка России в одну и ту же дату.

Накануне РФС подтвердил, что решающий матч турнира в следующем году примут именно «Лужники».

В качестве примера стороны берут практику проведения финала Кубка Англии на .

Тем не менее договоренность в переговорах пока не достигнута.

В этом году финал Кубка также прошел в «Лужниках» – одержал победу над (2:1).