«Бавария» не проигрывает 18 матчей – 14 побед и 4 ничьих. Выезд к «ПСЖ» – 14 февраля

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» продлила серию без поражений до 18 матчей.

Команда Юлиана Нагельсманна в меньшинстве обыграла «Вольфсбург» (4:2) в 19-м туре чемпионата Германии.

В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября – «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 14 побед и 4 ничьих.

Далее «Бавария» примет «Бохум» – это случится 11 февраля. 14-го она выступит в гостях у «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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8 комментариев

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Инженер Управляющий
надо выносить катарцев
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Artuom Batishev
Ответ Gheorghe Rusu
Побеждают они не из-за Нагелья. Бавария даже без тренера сыграет так же. Надеюсь руководству хватит ума сопроводить этого шута летом до ворот.
Ну также не сыграет конечно... помним игру при Коваче и многие игры по Анчи...

Такое бывает, когда старики потихоньку сдают, у некоторых основных спад, а новенькие еще не прижились на 100%
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Gheorghe Rusu
Побеждают они не из-за Нагелья. Бавария даже без тренера сыграет так же. Надеюсь руководству хватит ума сопроводить этого шута летом до ворот.
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Sardor Abdujalilov
Будет битва Титанов💣
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ThomasMuller13fan
Худшая игра за долгое время, несмотря на итог.
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Dead88 Poets
на западном фронте без перемен
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simplehumble
Гол украли у волков
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Артём Сергеев
нервная конечно игра
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