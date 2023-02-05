«Бавария» не проигрывает 18 матчей – 14 побед и 4 ничьих. Выезд к «ПСЖ» – 14 февраля
«Бавария» продлила серию без поражений до 18 матчей.
Команда Юлиана Нагельсманна в меньшинстве обыграла «Вольфсбург» (4:2) в 19-м туре чемпионата Германии.
В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября – «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 14 побед и 4 ничьих.
Далее «Бавария» примет «Бохум» – это случится 11 февраля. 14-го она выступит в гостях у «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Такое бывает, когда старики потихоньку сдают, у некоторых основных спад, а новенькие еще не прижились на 100%