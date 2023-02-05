Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «63 игры в прошлом году повлияли на старт сезона, но как долго это будет причиной? Уже февраль»

высказался о разгроме «Ливерпуля» от « » (0:3).

«Мы сами стали причиной своих страданий в первые 12 минут. Такого не должно происходить. Это случилось. Но такого не должно быть. Очень трудно такое проглотить.

Вы можете критиковать, вы можете судить нас и, вероятно, вы будете правы. Мне нечего сказать, потому что такие 12 минут непозволительны.

Сложно подводить итоги. Команда не полна уверенности, но разве для этого нужна уверенность? Для того, чтобы поставить тело между мячом и соперником? Остановить навес?

Как я могу не беспокоиться? Я не могу сидеть здесь и говорить, что все нормально, потому что это не так. Меня спросили, не связано ли все это с прошлым сезоном, в котором мы провели 63 игры. Понятно, что это повлияло на начало сезона, но как долго это будет причиной? Уже февраль, если верить моим часам.

Возможно, это было проблемой, но первые 12 минут, как в этом матче, запрещены. Мы просто получили результат этого.

Это не те 3:0, которые выглядят так, словно «Вулвс» были гораздо лучше. У них все получалось в первые 12 минут и в конце матча», – сказал тренер «Ливерпуля».

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