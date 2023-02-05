Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «63 игры в прошлом году повлияли на старт сезона, но как долго это будет причиной? Уже февраль»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

Юрген Клопп высказался о разгроме «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» (0:3).

«Мы сами стали причиной своих страданий в первые 12 минут. Такого не должно происходить. Это случилось. Но такого не должно быть. Очень трудно такое проглотить.

Вы можете критиковать, вы можете судить нас и, вероятно, вы будете правы. Мне нечего сказать, потому что такие 12 минут непозволительны.

Сложно подводить итоги. Команда не полна уверенности, но разве для этого нужна уверенность? Для того, чтобы поставить тело между мячом и соперником? Остановить навес?

Как я могу не беспокоиться? Я не могу сидеть здесь и говорить, что все нормально, потому что это не так. Меня спросили, не связано ли все это с прошлым сезоном, в котором мы провели 63 игры. Понятно, что это повлияло на начало сезона, но как долго это будет причиной? Уже февраль, если верить моим часам.

Возможно, это было проблемой, но первые 12 минут, как в этом матче, запрещены. Мы просто получили результат этого.

Это не те 3:0, которые выглядят так, словно «Вулвс» были гораздо лучше. У них все получалось в первые 12 минут и в конце матча», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Я так зол, что не могу подобрать слов». «Ливерпуль» сгорел 0:3 «Вулвз», в трендах хэштег #KloppOut

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23 комментария

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Игореха Веселов
#KloppOut
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jwbmwbqvih
5 лет играть в бешеный футбол,прессинговать,атаковать,да и финалов столько было,да напряженных гонок с сити. Команды вымоталась. Или готовить новую команду на будущее или же уходить. Главное с борьбы за медали чемпионата не выпадать.
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Джиза
Ответ ROBINZON
Пока 10-ые. После 13-го места Клопа могут и прихлопнуть.
а в чем разница между 10-м и 13-м местом? неужели в АПЛ 10 команд в еврокубки попадают?
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Лукашин Петр
Старение состава вкупе с провальными трансферами сделали свое дело, Ливерпулю либо 5-6 новых качественных игроков взять, либо тренера поменять на условного Тухеля, который из этого состава больше выжмет, но и футбол будет скучным и оборонительным как всегда при Тухеле.
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Slavick Nemkovsky
Ответ Андрей Хенто
Морально и физически истощена команда, Юрген, вероятно после этого сезона может покинуть пост главного тренера, цикл подходит к концу. В Мадриде был бы рад его видеть, шикарный тренер.
Не нужен он в Мадриде. Беготня, бесконечные навесы и проваленные финалы - это легендарный Юрген Клопп )
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Ivchev
Плюсики половить захотелось? В чем конкретно вина Клоппа? Если бы было достаточно игроков, и были бы все равно такие результаты, то да, ок, значит уже творческий кризис у него (в том что он топ тренер сомнений нет). Но без полкоманды что е у делать то? И это я как болельщик МЮ пишу
Клопп физручело пишу как фанат второго ливерпульского
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Гегенпрессинг Рангника
Физручело поплыл, одни оправдания, портовым пора увольнять эту переоцененку. Притащил в клуб Нуньеса 😩😩
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Токсик
Ответ Андрей Хенто
Морально и физически истощена команда, Юрген, вероятно после этого сезона может покинуть пост главного тренера, цикл подходит к концу. В Мадриде был бы рад его видеть, шикарный тренер.
Он вроде сказал, что добровольно не уйдет в отставку, только если его кикнут
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White Buddha
"Мадрид забрал душу у Ливерпуля в парижском финале". Пора приходить в себя!
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ROBINZON
Пока 10-ые.
После 13-го места Клопа могут и прихлопнуть.
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mansur_axe
Причин несколько:
1. Уход Мане без достойной замены
2. Спад полузащиты
3. Исходит из первого, теперь защитникам нужно закрывать только Салах, так как больше некого, Дарвин с пляжа в океан попасть не может.
4. Из-за спада полузащиты нет прессинга, а нет прессинга получайте нагрузку на защиту, а она давно как не идеальна.
Вывод простой, клуб и Клопп сделали ставку на Салаха, а я всегда топил за Мане, он был ключ ко всему и теперь пожинаем плоды. Все кто с пеной изо рта превозносили Салаха и говорили Мане не нужен, всем привет, МИНУСУТЕ. Без вас никуда, это единственное что вы умеете.
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Ivchev
Ответ А. Мостовой
так долго пока тебя физрука не уволят
Плюсики половить захотелось?
В чем конкретно вина Клоппа?
Если бы было достаточно игроков, и были бы все равно такие результаты, то да, ок, значит уже творческий кризис у него (в том что он топ тренер сомнений нет).
Но без полкоманды что е у делать то?
И это я как болельщик МЮ пишу
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Stivi M.D.
Ответ MonkeyMeister
Люди наконец-то стали понимать, что эта говорящая голова - просто физрук. Как только игроки постарели и перестали вывозить беготню - результат ушел.
Говорящая голова у тебя на аватарке, скамер
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King_X
После 63 игр и вторых мест в двуэ самых главных турнирах
+ команда (особенно центр поля) из старичков

Все верно говорит Юрген
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Direct free kick
Ноющий физрук утомил. Пошёл бы он дальше подделывать тесты на беременность
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Тиджани Бабангида
Надо понимать что эти вопросы Клопп в том числе адресует и самому себе
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problemzz9
Ответ MonkeyMeister
Люди наконец-то стали понимать, что эта говорящая голова - просто физрук. Как только игроки постарели и перестали вывозить беготню - результат ушел.
а кто выстроил игру благодаря который ливерпуль выиграл наконец апл, лч и вышел еще в два финала лч, наверно сами игроки да?)🤡
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Никита Самарин
Всё наложилось, жуткий спад команды и травмы важных игроков. 😞
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АРТУР АЛИЕВ
Ливерпуль проходил и не такие испытания. Всё будет хорошо! YNWA
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лицемерный гнус
Как мне кажется, тут дело не в глубине состава, а пора бы уже поменять клуб, нужно что-то новое.
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А. Мостовой
так долго пока тебя физрука не уволят
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MonkeyMeister
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Андрей Хенто
Морально и физически истощена команда, Юрген, вероятно после этого сезона может покинуть пост главного тренера, цикл подходит к концу. В Мадриде был бы рад его видеть, шикарный тренер.
+15
-6
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