Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «63 игры в прошлом году повлияли на старт сезона, но как долго это будет причиной? Уже февраль»
Юрген Клопп высказался о разгроме «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» (0:3).
«Мы сами стали причиной своих страданий в первые 12 минут. Такого не должно происходить. Это случилось. Но такого не должно быть. Очень трудно такое проглотить.
Вы можете критиковать, вы можете судить нас и, вероятно, вы будете правы. Мне нечего сказать, потому что такие 12 минут непозволительны.
Сложно подводить итоги. Команда не полна уверенности, но разве для этого нужна уверенность? Для того, чтобы поставить тело между мячом и соперником? Остановить навес?
Как я могу не беспокоиться? Я не могу сидеть здесь и говорить, что все нормально, потому что это не так. Меня спросили, не связано ли все это с прошлым сезоном, в котором мы провели 63 игры. Понятно, что это повлияло на начало сезона, но как долго это будет причиной? Уже февраль, если верить моим часам.
Возможно, это было проблемой, но первые 12 минут, как в этом матче, запрещены. Мы просто получили результат этого.
Это не те 3:0, которые выглядят так, словно «Вулвс» были гораздо лучше. У них все получалось в первые 12 минут и в конце матча», – сказал тренер «Ливерпуля».
«Я так зол, что не могу подобрать слов». «Ливерпуль» сгорел 0:3 «Вулвз», в трендах хэштег #KloppOut
После 13-го места Клопа могут и прихлопнуть.
1. Уход Мане без достойной замены
2. Спад полузащиты
3. Исходит из первого, теперь защитникам нужно закрывать только Салах, так как больше некого, Дарвин с пляжа в океан попасть не может.
4. Из-за спада полузащиты нет прессинга, а нет прессинга получайте нагрузку на защиту, а она давно как не идеальна.
Вывод простой, клуб и Клопп сделали ставку на Салаха, а я всегда топил за Мане, он был ключ ко всему и теперь пожинаем плоды. Все кто с пеной изо рта превозносили Салаха и говорили Мане не нужен, всем привет, МИНУСУТЕ. Без вас никуда, это единственное что вы умеете.
В чем конкретно вина Клоппа?
Если бы было достаточно игроков, и были бы все равно такие результаты, то да, ок, значит уже творческий кризис у него (в том что он топ тренер сомнений нет).
Но без полкоманды что е у делать то?
И это я как болельщик МЮ пишу
+ команда (особенно центр поля) из старичков
Все верно говорит Юрген