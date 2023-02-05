Слуцкий о СМИ в Казани: «Писали чудовищные вещи в газете, у которой три читателя: один – главред, вторая – его жена. А у меня сотни тысяч просмотров»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Денис Казанский Футбол

Леонид Слуцкий рассказал, как на него пыталась давить пресса в Казани.

Бывший главный тренер «Рубина» вспомнил период работы в Татарстане.

– На меня никакого давления казанская пресса не оказывала. Она писала, безусловно, чудовищные по своей глупости вещи…

– Это была критика? Или какие-то наблюдения, фэйки? О чем речь?

– Еще раз говорю, они все равно работают – ну там одна, собственно говоря, газета, которая работает, которую читают три человека, один из них – главный редактор, вторая – его жена. Им казалось, что они вот ведут какую-то внутреннюю борьбу – непонятно с кем, чем, борются за какую-то популярность. Мне было всегда это безумно смешно наблюдать. На меня это абсолютно никак не действовало.

Ну смотрите, очень простая история: когда я вижу, что публикацию, которую выдает это издание, посмотрело пятьсот человек, оставили пять комментариев, лайкнули двадцать человек. И любая моя публикация в средствах массовой информации, любое интервью или что-то еще – здесь сотни тысяч просмотров, комментариев, реакций и так далее… Ну, это просто смех.

Поэтому, конечно же, желание использовать мое имя у них присутствовало. Потому что я даже не помню ни разу, чтобы говорили там «футбольный клуб «Рубин». Всегда говорили «Рубин» Слуцкого», «Слуцкий». Всегда имя использовалось для дополнительной кликабельности. В медийном плане я достаточно популярная фигура, понятно. Я к этому с большим юмором относился, – сказал Слуцкий в беседе с Денисом Казанским.

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10 комментариев

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Johnie
Он уже думает о просмотрах, а не о работе главным тренером
+3
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Кеша
А мне Слуцкий всегда нравился . Воспитанный интеллигентный человек с великолепным чувством юмора ! Я бы его Динамо пригласил с пятилетним контрактом . Очень коммуникабельный человек . Но как говорил известный герой в очень известном фильме : «…имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.»
0
-1
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GooseG
«Я к этому с большим юмором относился» (C)

Это он про свои тренерские навыки в футболе?
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Только Крылья
"зато у меня подписчиков больше"

Где-то что-то подобное я уже слышал)
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кuraakula belov
Это он о бизнес онлайне? Даже я из СПб, никак с Татарстаном не связан много лет наслышан об этом сми
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Алексей Полиенков
Он вообще о чём?
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Marat_NJL
Всегда говорили «Рубин» Слуцкого» (с)

Неправда, у Спортса больше читателей, чем 3)
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Rinat Khudayberdin
надо ему быстрее работу найти, иначе получим нового Канчельскиса или Мостового
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Dead88 Poets
Леня лучший
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Bashibuzuck
ЛВС хороший человек и хороший тренер
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