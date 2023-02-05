Александр Тихонов: «Российский футбол – не вид спорта, но я против Fan ID. Как клеймо на лбу поставить»

Теги премьер-лига Россия Александр Тихонов болельщики Fan ID Футбол

Александр Тихонов раскритиковал Fan ID в российском футболе.

«Это недоверие к болельщикам. Зачем мне какой-то паспорт? Это как клеймо на лбу поставить. У нас и так стадионы полупустые, даже на треть не заполняются. Конечно, футбол пострадает от этого.

В Англии, в Испании есть такое? Нет. Для меня российский футбол не является видом спорта, но я против Fan ID и никогда бы его не оформил», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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9 комментариев

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igls54
-Больной перед смертью потел?
-Да, доктор!
-Очень хорошо!
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.ru
Российский футбол – не вид спорта...
даже не знаю что ему ответить...
то ли Иди стреляй, лыжник... либо Катись, стрелок
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Dead88 Poets
Ответ ЗЕНИТ65
Ну так выброси паспорт, водительские права, СНИЛС, полис ОМС. Это же тоже клеймо.
тебе даже кто то плюсик поставил ... ((( ты что солевой?)
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ЗЕНИТ65
Ответ Udokan
Тиханов правильно сказал - как клеймо. Я тоже против такой затеи = все это продвигают враги спорта.
Ну так выброси паспорт, водительские права, СНИЛС, полис ОМС. Это же тоже клеймо.
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Udokan
Тиханов правильно сказал - как клеймо. Я тоже против такой затеи = все это продвигают враги спорта.
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Миша Михайлов
Почему не вид спорта? Конкуренция внутри российского спорта в надцать раз выше, чем в других видах спорта. Чтобы пробиться в сборную, футболист по ходу всей своей карьеры (от ДЮСШ до премьер лиги) должен выиграть конкуренцию у сотен тысяч других игроков. Футболом в стране занимается около 2,5 миллиона человек, а мест в сборной всего 20-25. На одно место в сборной получается около ста тысяч претендентов. Вот такой вот не вид спорта .
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Лукашин Петр
Подписываюсь под каждым его словом в этом высказывании
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Олег Мохов
как говорит ночной хоккеист:Нравиться,не нравиться-клеймо во лбу поставится.
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Алексей Гусев
старый маразматик во все дырки нос сует, как бы носа то не лишили)))
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