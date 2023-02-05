Александр Тихонов: «Российский футбол – не вид спорта, но я против Fan ID. Как клеймо на лбу поставить»
Александр Тихонов раскритиковал Fan ID в российском футболе.
«Это недоверие к болельщикам. Зачем мне какой-то паспорт? Это как клеймо на лбу поставить. У нас и так стадионы полупустые, даже на треть не заполняются. Конечно, футбол пострадает от этого.
В Англии, в Испании есть такое? Нет. Для меня российский футбол не является видом спорта, но я против Fan ID и никогда бы его не оформил», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
-Да, доктор!
-Очень хорошо!
даже не знаю что ему ответить...
то ли Иди стреляй, лыжник... либо Катись, стрелок