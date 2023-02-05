Личка о контрольных матчах: «Игра против ЦСКА – трагедия, ни одного выхода в атаку, боязливый настрой. Стыдно будет показать такое болельщикам»

подвел итоги контрольных матчей «Оренбурга» с «Крыльями Советов» и .

Матч с «Крыльями Советов», прошедший в пятницу, завершился со счетом 3:3. Встреча с ЦСКА в субботу также закончилась вничью – 1:1.

«Игра с «Крыльями Советов» была качественной, хороший переход из обороны в атаку. Эта игра мне понравилась. Игроки впервые отыграли по 90 минут, и первые 75 минут держали хороший темп и интенсивность. Потом чуть-чуть устали, но это не оправдание. Для нас это подготовка, но для меня итог этого матча позитивный.

В субботу [против ЦСКА] была трагедия. 60 минут наша команда боялась играть. Ни одного выхода в атаку, боязливый настрой. Можно сказать, что мы упустили все шансы в атаке. Не было игрока, который взял бы на себя ответственность.

Болельщики будут думать, что 1:1 с ЦСКА – это хороший результат. Я не говорю, что это не так, но я смотрю на игру как тренер. Мы не показали ничего из того, что наигрывали на тренировках. На самом деле мы должны были проиграть 1:4. Нам нужно подумать, что мы покажем, когда будем играть перед болельщиками, потому что показать им такую игру стыдно», – сказал главный тренер « ».

Первый матч в Мир после зимней паузы «Оренбург» проведет 4 марта на выезде против «Ахмата».