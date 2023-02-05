«Ман Сити» всухую проиграл все 5 матчей против «шпор» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Пеп Гвардиола Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

«Тоттенхэм» выиграл все матчи против «Манчестер Сити» на своем новом стадионе.

Сегодня лондонцы обыграли «горожан» со счетом 1:0 в рамках 22-го тура АПЛ.

На «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» команды встречались пять раз. Трижды хозяева выиграли 1:0, дважды – 2:0. «Манчестер Сити» в этих матчах нанес 84 удара, но забить не смог.

Конте выиграл у Гвардиолы 4 из 7 матчей: 2 – во главе «Тоттенхэма», 2 – с «Челси»

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23 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Доминатор сохранил отрыв
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Rainn
Ответ Гамаль Хайдаров
может русский это не его родной язык и такие ошибки допустимы, ЭТО ВСЕГДА СЛОЖНО ПОНЯТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ КРОМЕ СВОЕГО (ОДНОГО) РОДНОГО ЯЗЫКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ.
Этот персонаж 2.5 года сидит на русскоязычном сайте, но допускает какие-то совсем нелепые ошибки.
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Football poet
Where is Haaland? Where is Haaland?
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RealJericho
Магия Конте, Почему ты не распространяешься на другие команды?)
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Зизуха
Здесь даже лысое шарлатанство не помогает
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Гамаль Хайдаров
Ответ Алексей Елистратов
А ты "что-то" не знаешь, либо на другом языке общаешься.
может русский это не его родной язык и такие ошибки допустимы,
ЭТО ВСЕГДА СЛОЖНО ПОНЯТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ КРОМЕ СВОЕГО (ОДНОГО) РОДНОГО ЯЗЫКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ.
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Wekil Halylow
Ответ Алексей Елистратов
А ты "что-то" не знаешь, либо на другом языке общаешься.
Я не русский и не живу там по этому с ошибками пишу извени если это мешает тебе
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nobrainnopain
Парик рулит, Гвардиоле на заметку
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Экспертное мнение
Ответ Roman
Почему все молчат о пенальти на Родри? Это же один в один пенка на Месси в матче с Польшой. Сити засудили с МЮ - норм, сейчас очень спорный эпизод - норм. Уже складывается впечатление, что многие не хотят, чтобы Сити снова выиграл чемп
Льорис играл и в мяч, и в Родри, Щенсны играл только в Месси, но не в мяч. Всё элементарно просто.
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Забил ли Заболотный?
Ненавистный сосед помог Арсеналу
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Алексей Елистратов
Ответ Wekil Halylow
Парик знает чтото о лисине
А ты "что-то" не знаешь, либо на другом языке общаешься.
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ТрактоПоктер
Поспорил как-то Пеп с Клопом, кто ниже в таблице по итогам чемпионата окажется....
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Enotaz24
Крептонит
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Roman
Почему все молчат о пенальти на Родри? Это же один в один пенка на Месси в матче с Польшой. Сити засудили с МЮ - норм, сейчас очень спорный эпизод - норм. Уже складывается впечатление, что многие не хотят, чтобы Сити снова выиграл чемп
Скажи спасибо, что голубой мешок не кикают из футбола.
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Jaxongir Shodiev
Вот она сила волос Конте
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Jaxongir Shodiev
Хоть фан Арсенала, но Тоттенхем сегодня топчик!!!!!!
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llolishe
За это время у ТТХ были 4 разных тренера если считать еще сегодня этого помощника Конте)
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Super Andrey
Ман Шити
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Mikel Dominator Arteta
Хозяева канистры.
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BigPapa
Вот это да!
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поколение пепси
этот стадик специально построили чтобы нахлобучивать мешок
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Wekil Halylow
Парик знает чтото о лисине
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Roman
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