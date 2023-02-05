«Ман Сити» всухую проиграл все 5 матчей против «шпор» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
«Тоттенхэм» выиграл все матчи против «Манчестер Сити» на своем новом стадионе.
Сегодня лондонцы обыграли «горожан» со счетом 1:0 в рамках 22-го тура АПЛ.
На «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» команды встречались пять раз. Трижды хозяева выиграли 1:0, дважды – 2:0. «Манчестер Сити» в этих матчах нанес 84 удара, но забить не смог.
Конте выиграл у Гвардиолы 4 из 7 матчей: 2 – во главе «Тоттенхэма», 2 – с «Челси»
ЭТО ВСЕГДА СЛОЖНО ПОНЯТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ КРОМЕ СВОЕГО (ОДНОГО) РОДНОГО ЯЗЫКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ.