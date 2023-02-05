«Тоттенхэм» выиграл у «Ман Сити» 3 из 4 последних матчей

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» лишь раз удалось обыграть «Тоттенхэм» за последние 4 матча.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня уступила «шпорам» со счетом 0:1 в 22-м туре АПЛ.

Начиная с 15 августа 2021 года лондонцы трижды выиграли у «горожан» (1:0, 3:2 и 1:0). Единственное поражение – 19 января 2023 года со счетом 2:4.

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61 комментарий

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goalscorer
Ответ Madcomposer
Блин, я всё понимаю, но что за дикий поток кала в адрес Холланда? Две недели назад он забил тем же шпорам. Или тот матч был неважным, а этот стал таким, потому что он не забил?)
Тоттенхэму сейчас очень легко забивать. Вы о чем? Да и второй тайм того матча Тоттенхэм провёл ужасно. Как по мне это показатель. Сейчас как раз Тоттенхэм не плохо включился и победил, а Холланда не было видно.
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Rainn
Ответ goalscorer
Тоттенхэм сейчас не топ, Ньюкасл ладно, но в остальном я пока не вижу чтобы Холланд хорошо играл против сильных команд АПЛ. Но на него надо будет ещё посмотреть.
Я же сказал: объективными. Есть лидеры АПЛ, по ним и оцениваю.
Считать сейчас Ливерпуль топом за былые заслуги или Челси?
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goalscorer
Ответ Rainn
Ну давай быть объективными. Забил Ньюкаслу, Тоттенхэму, 3 2 против МЮ. То есть, в матчах против команд ТОП-5 он забивает :) С Арсеналом ни первый, ни второй круг ещё не играли. Так где он пропадает? Тренда явно нет.
Тоттенхэм сейчас не топ, Ньюкасл ладно, но в остальном я пока не вижу чтобы Холланд хорошо играл против сильных команд АПЛ. Но на него надо будет ещё посмотреть.
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& Co1366
ТТХ хозяин МС?
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Николай Тебеньков
Ответ QWertY
Причем тут фавориты и Ливер?)
Ливер, в данном случае, это колбаса
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Balt
Как говорится, неудобный соперник.
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Андрей Andrey
опа Сити опять не хватает игрока который может решить исход игры. Сити в кризисе? Пеп на выход?😂😂
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Ibragim Mejidow
Ответ The Best
Кто-нибудь сегодня видел Холланда?Я его в матчах против топ соперников не видел (ну кроме матча с МЮ где Сити выиграл разгромно).Всё-таки с ним Сити более предсказуем,соперники знают что делать.
он и в прошлом матче ТТХ забивал
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Егор Крид58
Ответ Александр Суряев
Только в прошлом матче с ТТХ забил.
ну да, сегодня на пустые ему КДБ не выкатил
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Madcomposer
Ответ Sergey Mikhaylenko
Плюсую, но лично я такой поток фильтрую, потому что понятно, что он идёт просто от троллей или недалёких)
Согласен)
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Madcomposer
Блин, я всё понимаю, но что за дикий поток кала в адрес Холланда? Две недели назад он забил тем же шпорам. Или тот матч был неважным, а этот стал таким, потому что он не забил?)
Плюсую, но лично я такой поток фильтрую, потому что понятно, что он идёт просто от троллей или недалёких)
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Rainn
Ответ Егор Крид58
Холланд опять 0 важном матче 🤣
Ну давай быть объективными.
Забил Ньюкаслу, Тоттенхэму, 3 2 против МЮ.
То есть, в матчах против команд ТОП-5 он забивает :)
С Арсеналом ни первый, ни второй круг ещё не играли. Так где он пропадает? Тренда явно нет.
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Noob Saibot
Ответ Доминатор3000
Спасибо Тоттенхэм 😂
😂🤣👌
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Under
Ответ ShamilK
Нынешние Ливерпуль с Реалом ни в одном матче не могут считаться фаворитами
в след мачте на Реал кэф 1.173, на Эльче - 15
ловите момент, раз так уверены
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Saboroff
Узнаю Шпор, но мне кажется они играют так только с Горожанами..
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Madcomposer
Блин, я всё понимаю, но что за дикий поток кала в адрес Холланда? Две недели назад он забил тем же шпорам. Или тот матч был неважным, а этот стал таким, потому что он не забил?)
+3
-2
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mr kovalsky
Ответ Доминатор3000
Спасибо Тоттенхэм 😂
https://ibb.co/b77h83B
Наш пацан))
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Ф_Крюгер
Ответ Руслан Ганбаров
Как же меня адово минусовали осенью, когда я писал что Холланд не ровня Мбаппе. Благо, комментарии пишу не часто и можно в архиве запросто найти. Ну ладно.. Местным экспертам не в первый раз переобуваться)
Причем здесь Мбаппе?🤔
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Арман Мартиросян
Дурацким образом упустили победу в прошлом матче, а так было бы 4 из 4.
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ аdidаs
Кейн конечно молодец, рад за него лично, но на эти выходные прям кошмар для фаворитов, Ливер, Реал, Сити, Арсенал, ставочники наверно негодуют
Все проиграли на выезде, бывает
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مختار موسى حاجييف
Ответ Okaka
и предыдущий мог выиграть, если бы Марез не ультанул
Здесь тоже, от греха подальше, Пеп именно его заменил
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Ussaev M
Для чего Холанда покупали? Чтобы всяким Борнмутам по 3 мяча забивал?
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Александр Суряев
Ответ Егор Крид58
Холланд опять 0 важном матче 🤣
Только в прошлом матче с ТТХ забил.
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NomerSports
Ответ Егор Крид58
Холланд опять 0 важном матче 🤣
Не опять а снова
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Руслан Ганбаров
Ответ Егор Крид58
Холланд опять 0 важном матче 🤣
Как же меня адово минусовали осенью, когда я писал что Холланд не ровня Мбаппе. Благо, комментарии пишу не часто и можно в архиве запросто найти. Ну ладно.. Местным экспертам не в первый раз переобуваться)
+4
-6
-2
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