«Тоттенхэм» выиграл у «Ман Сити» 3 из 4 последних матчей

« » лишь раз удалось обыграть « » за последние 4 матча.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня уступила «шпорам» со счетом 0:1 в 22-м туре .

Начиная с 15 августа 2021 года лондонцы трижды выиграли у «горожан» (1:0, 3:2 и 1:0). Единственное поражение – 19 января 2023 года со счетом 2:4.