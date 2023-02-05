«Тоттенхэм» выиграл у «Ман Сити» 3 из 4 последних матчей
«Манчестер Сити» лишь раз удалось обыграть «Тоттенхэм» за последние 4 матча.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня уступила «шпорам» со счетом 0:1 в 22-м туре АПЛ.
Начиная с 15 августа 2021 года лондонцы трижды выиграли у «горожан» (1:0, 3:2 и 1:0). Единственное поражение – 19 января 2023 года со счетом 2:4.
Считать сейчас Ливерпуль топом за былые заслуги или Челси?
Забил Ньюкаслу, Тоттенхэму, 3 2 против МЮ.
То есть, в матчах против команд ТОП-5 он забивает :)
С Арсеналом ни первый, ни второй круг ещё не играли. Так где он пропадает? Тренда явно нет.
ловите момент, раз так уверены
Наш пацан))