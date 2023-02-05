Конте выиграл у Гвардиолы 4 из 7 матчей: 2 – во главе «Тоттенхэма», 2 – с «Челси»
Пеп Гвардиола потерпел 4 поражения от команд Антонио Конте за 7 матчей.
«Манчестер Сити» под руководством испанца сегодня уступил «Тоттенхэму» (0:1) в 22-м туре АПЛ.
В качестве главного тренера «шпор» Конте выиграл 2 из 3 матчей против «горожан» Гвардиолы. Статистика в противостоянии тренеров за время работы итальянца в «Челси» – 2:2.
Сегодняшнюю игру Конте пропускал из-за восстановления после операции по удалению желчного пузыря.
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