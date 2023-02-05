Конте выиграл у Гвардиолы 4 из 7 матчей: 2 – во главе «Тоттенхэма», 2 – с «Челси»

потерпел 4 поражения от команд за 7 матчей.

« » под руководством испанца сегодня уступил « » (0:1) в 22-м туре .

В качестве главного тренера «шпор» Конте выиграл 2 из 3 матчей против «горожан» Гвардиолы. Статистика в противостоянии тренеров за время работы итальянца в «Челси» – 2:2.

Сегодняшнюю игру Конте пропускал из-за восстановления после операции по удалению желчного пузыря.