Конте выиграл у Гвардиолы 4 из 7 матчей: 2 – во главе «Тоттенхэма», 2 – с «Челси»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола потерпел 4 поражения от команд Антонио Конте за 7 матчей.

«Манчестер Сити» под руководством испанца сегодня уступил «Тоттенхэму» (0:1) в 22-м туре АПЛ.

В качестве главного тренера «шпор» Конте выиграл 2 из 3 матчей против «горожан» Гвардиолы. Статистика в противостоянии тренеров за время работы итальянца в «Челси» – 2:2.

Сегодняшнюю игру Конте пропускал из-за восстановления после операции по удалению желчного пузыря.

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23 комментария

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Mikel Dominator Arteta
Ответ Владимир Самсонов
У Гвардиолы постоянно проблемы с тренерскими командами и из-за этого регулярно и вылетают в плей-офф ЛЧ
Просто физрука по полной переигрывают в очной встрече хорошие тренера. Вот и всё.
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Joey Ramone
Под лысого легко подстроиться видимо если тренер с мозгами, Моур тоже с Реалом проигрывал поначалу.
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Jaxongir Shodiev
Отличная реклама для пересадки волос
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MAL10RMA
это помощника победа, не видел на поле, у бровки точнее
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Snid
Ответ Юрий Кечко
Конте:» А тебе лысый , я телефон не скажу «
Ахаха, в точку про пересадку волос.
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L.E.V
Пепкин батя)
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Velirpa
Ответ kaka10
Парик хозяин Лысого
:D
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Юрий Кечко
Конте:» А тебе лысый , я телефон не скажу «
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DolJun
Ответ kaka10
Парик хозяин Лысого
в первый год пепа в апл, пока еще судьи не были заряжены, конте деклассировал пепа и дома и в гостях)
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DolJun
хозяин шарлатана, что сказать)
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Владимир Самсонов
У Гвардиолы постоянно проблемы с тренерскими командами и из-за этого регулярно и вылетают в плей-офф ЛЧ
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Zomourning33
Ответ Buharoid
Тоттенхэм для Сити в принципе чуть не самая неудобная команда в последние годы.
А как же Пэлас?
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Saboroff
Кажется Конте на дистанционке лучше контролировал нежели с бровки
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Марсель Объелся
В Эмерсона сегодня вселился Кафу
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Buharoid
Тоттенхэм для Сити в принципе чуть не самая неудобная команда в последние годы.
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Geo07
Есть яйки у парика, кто б не спорил!
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Andy93
Парик всегда на лысине, а не наоборот
+13
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Shadow1882
Выиграл на удалёнке)
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trebyh
Конте любит погонять лысого!
+25
-2
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Sardor Abdujalilov
Тоттенхэм обыграл заслуженно)
0
-2
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Wekil Halylow
Конте даже из болници может выйграт у Пепа
+25
-5
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Dead88 Poets
два лысых шарлатана
+6
-1
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kaka10
Парик хозяин Лысого
+43
-2
+41
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