«Тоттенхэм» забил «Сити» единственным ударом в створ за 1-й тайм. «Горожане» попали по воротам трижды

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Единственный точный удар «Тоттенхэма» по воротам «Манчестер Сити» оказался голевым.

За первый тайм матча 22-го тура АПЛ лондонцы пробили шесть раз и попали в створ лишь однажды – счет в игре открыл форвард Харри Кейн.

Еще четыре удара были заблокированы, один – пришелся мимо ворот.

«Манчестер Сити» бил по воротам «Тоттенхэма» 7 раз, в створ – 3.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 1:0 – Кейн открыл счет. Онлайн-трансляция

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4 комментария

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Максим Мансуров
поздравляю Арсенал с чемпионством
0
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Басанг Басангов
Один удар в створ, один гол. Классик от Эдерсона
+3
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llolishe
Эдерсон один удар-один пропущенный гол снова в деле)
+6
0
+6
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Timur Zhorabekov
Ттх против сити почти всегда играет как в последний раз
+11
0
+11
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