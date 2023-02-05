«Тоттенхэм» забил «Сити» единственным ударом в створ за 1-й тайм. «Горожане» попали по воротам трижды
Единственный точный удар «Тоттенхэма» по воротам «Манчестер Сити» оказался голевым.
За первый тайм матча 22-го тура АПЛ лондонцы пробили шесть раз и попали в створ лишь однажды – счет в игре открыл форвард Харри Кейн.
Еще четыре удара были заблокированы, один – пришелся мимо ворот.
«Манчестер Сити» бил по воротам «Тоттенхэма» 7 раз, в створ – 3.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 1:0 – Кейн открыл счет. Онлайн-трансляция
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