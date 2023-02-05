Мойес о рекордном трансфере Энцо: «Райс разнесет его в пух и прах, если уйдет из «Вест Хэма»

Теги Челси Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия возможные трансферы Деклан Райс Энцо Фернандес Футбол

Дэвид Мойес высказался о хавбеке «Вест Хэма» Деклане Райсе.

«Деклан, без сомнений, станет топ-игроком. Если он покинет «Вест Хэм», это будет трансферный рекорд Британии.

Обо всем этом много разговоров, и когда ты видишь, что происходит с ценами, думаю, Дек разнесет его [рекорд] в пух и прах, это точно, если до этого, конечно, дойдет.

Надеюсь, уход Райса можно будет избежать. Надеюсь, свое будущее он видит здесь [в «Вест Хэме»]», – сказал главный тренер «Вест Хэма».

На данный момент трансферный рекорд АПЛ – это переход Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» на этой неделе за 107 млн фунтов.

Ранее сообщалось об интересе к Райсу со стороны «Арсенала».

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20 комментариев

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NottinghamForest79
Ответ Born is the King
Грилиша купили за 117 млн
евро = 100 лям фунтов
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NottinghamForest79
деревяха британская
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Кенигсбергер
Ответ dr. cage
При трансфере английских игроков внутри АПЛ нужно всегда держать в уме, что 30-40 млн фунтов это тупо переплата за паспорт. То бишь, когда за кого-то условного Гордона платят 45 млн, то его реальная цена 10-15 млн максимум. С Декланом тоже самое будет.
Математика не твое.
+1
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warer88
Ответ Сергей Кайзер
У него по контракту ещё 2 года. В случае игры в Челси, они бы с Энцо на поле находились одновременно.
Полтора года
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#SharkTeam
манЮ за 200 купит
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SopTecret
Ответ DolJun
конечно в идеале было бы чтобы райс пришел в челси бесплатно, на бумаге с энцо была бы отличная связка
но, зная наклонности Челси в наше время, это будет 250 миллионов
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Born is the King
Ответ Сергей Кайзер
Райс совершенно спокойно может играть глубже.
Сейчас на этой позиции играет Энцо. Его прямая замена Андрей. Чтобы играть выше у Деклана нет нужных качеств
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Сергей Кайзер
Ответ Born is the King
Это игроки схожего амплуа. И Челси он незачем сейчас. Полузащитников и так на 3 команды
Райс совершенно спокойно может играть глубже.
+1
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DolJun
конечно в идеале было бы чтобы райс пришел в челси бесплатно, на бумаге с энцо была бы отличная связка
+1
-5
-4
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Born is the King
Ответ Сергей Кайзер
У него по контракту ещё 2 года. В случае игры в Челси, они бы с Энцо на поле находились одновременно.
Это игроки схожего амплуа. И Челси он незачем сейчас. Полузащитников и так на 3 команды
+2
-2
0
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Сергей Кайзер
Ответ Born is the King
Грилиша купили за 117 млн
Речь о фунтах видимо.
+1
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Сергей Кайзер
Ответ Born is the King
Деклан как бесплатно ушёл из Челси так и бесплатно вернётся в Челси. Но при Энцо будет максимум игроком запаса
У него по контракту ещё 2 года. В случае игры в Челси, они бы с Энцо на поле находились одновременно.
0
0
0
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dr. cage
При трансфере английских игроков внутри АПЛ нужно всегда держать в уме, что 30-40 млн фунтов это тупо переплата за паспорт.

То бишь, когда за кого-то условного Гордона платят 45 млн, то его реальная цена 10-15 млн максимум.
С Декланом тоже самое будет.
+2
-2
0
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Born is the King
Ответ Aleksey Yashin
Ну если Сити купил Грилиша за 100 млн, то такой прогноз вполне может сбыться. На туманном альбионе своя атмосфера
Грилиша купили за 117 млн
0
-4
-4
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Football fanat
Рынок перегрели. Красная цена райсу 50. Топом вообще никогда не станет
+1
-2
-1
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Aleksey Yashin
Ну если Сити купил Грилиша за 100 млн, то такой прогноз вполне может сбыться. На туманном альбионе своя атмосфера
+4
0
+4
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Born is the King
Деклан как бесплатно ушёл из Челси так и бесплатно вернётся в Челси. Но при Энцо будет максимум игроком запаса
+4
-6
-2
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deadjoker
Действительно. Человек 3 раза уже отказался продлевать контракт и второй год просит его отпустить. Какое будущее он может видеть в Вестхеме. Уйдет в итоге летом млн за 70-80.
+20
0
+20
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здравия желаю
Заголовок отличается от содержания. Разнесет в пух и прах рекордную цену имеется ввиду
+33
-1
+32
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alexis2020
Райса хоть и можно выгодно продать из-за паспорта, но Энцо хайпанул на чемпионате мира и его продавала Бенфика (а вы понимаете как она продаёт молодых звёзд). Так что не думаю что за Райса заплатят больше чем за Энцо
+9
0
+9
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