Мойес о рекордном трансфере Энцо: «Райс разнесет его в пух и прах, если уйдет из «Вест Хэма»
Дэвид Мойес высказался о хавбеке «Вест Хэма» Деклане Райсе.
«Деклан, без сомнений, станет топ-игроком. Если он покинет «Вест Хэм», это будет трансферный рекорд Британии.
Обо всем этом много разговоров, и когда ты видишь, что происходит с ценами, думаю, Дек разнесет его [рекорд] в пух и прах, это точно, если до этого, конечно, дойдет.
Надеюсь, уход Райса можно будет избежать. Надеюсь, свое будущее он видит здесь [в «Вест Хэме»]», – сказал главный тренер «Вест Хэма».
На данный момент трансферный рекорд АПЛ – это переход Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» на этой неделе за 107 млн фунтов.
Ранее сообщалось об интересе к Райсу со стороны «Арсенала».
То бишь, когда за кого-то условного Гордона платят 45 млн, то его реальная цена 10-15 млн максимум.
С Декланом тоже самое будет.