Мойес о рекордном трансфере Энцо: «Райс разнесет его в пух и прах, если уйдет из «Вест Хэма»

высказался о хавбеке « » .

«Деклан, без сомнений, станет топ-игроком. Если он покинет «Вест Хэм», это будет трансферный рекорд Британии.

Обо всем этом много разговоров, и когда ты видишь, что происходит с ценами, думаю, Дек разнесет его [рекорд] в пух и прах, это точно, если до этого, конечно, дойдет.

Надеюсь, уход Райса можно будет избежать. Надеюсь, свое будущее он видит здесь [в «Вест Хэме»]», – сказал главный тренер «Вест Хэма».

На данный момент трансферный рекорд – это переход из «Бенфики» в «Челси» на этой неделе за 107 млн фунтов.

Ранее сообщалось об интересе к Райсу со стороны «Арсенала».