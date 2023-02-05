«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать». Агбонлахор об удалении хавбека «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Кристал Пэлас UFC Брок Леснар Уилл Хьюз Каземиро Футбол

Габриэль Агбонлахор прокомментировал удаление Каземиро в матче с «Кристал Пэлас».

Хавбек «Манчестер Юнайтед» схватил полузащитника Уилла Хьюза за шею и получил красную карточку от Андре Марринера.

«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать.

Дети будут смотреть этот матч и увидят, как Каземиро душит соперника. Это не хоккей в Америке, где устраивают драки во время игры. Нам в футболе такое не нужно.

«МЮ» должен наказать Каземиро», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serg Irk
Ответ Костя Киреев
Судя по видео он его за шею скорее придерживал, что бы тот в конфликт не полез. Но вообще там еще Айю Фреду прописал, Шлупп сфолил на желтую и потом еще на вторую намахал руками и натолкался. Вообще начинает попахивать уже какой-то целенаправленной судейской слепотой в адрес МЮ.
Знаете, наверное в принципе уровень судейства апл не чета уровню игроков, игры и всего вокруг происходящего. Сколько не смотрю апл-уйма непонятных судейских решений. Это конечно мое сугубо мнение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
**Iscander**
Ответ Ман Сити
Должны дать недель 10 дисквы
Кажется у вас шланг дырявый.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гражданин R
Ответ Rudy77
Агбонлахора надо арестовать за то что он играл нападающим, 0,21 мяча за матч это ли не статья???
Он вингер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Должны дать недель 10 дисквы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Берин
Очень надеюсь, что Юнайтед обжалует это решение. Ну и надеюсь, что судейский корпус дискву дадут Айю, который вмазал по челюсти Фреду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Робот
Хорошо Гринвуда не было на поле…а то пиши пропало было бы Хьюзам и Шлуппам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Ответ Артём Назмутдинов
Я понимаю, тут у всех ненависть к нему, но 1 мяч на 5 матчей довольно средне, точно не плохой результат
Тоесть 100 мячей в 500 играх для нападающего норм, что примерно 400 матчей дурака валял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RedDevil1909
Ответ Кино Музыка
Что есть то есть, жесткий игрок.
ага - очень,первое прямое удаление в карьере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Задворных
Ответ pasha_t
Смешно Но Брок Леснар из wwe
Был чемпионом в UFC
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitri Kudrenko
Ты вообще кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Жигулов
Ответ Rudy77
Агбонлахора надо арестовать за то что он играл нападающим, 0,21 мяча за матч это ли не статья???
Ну зачем так про легенду сюфутсимов говорить. Он, Леннон и Уолкотт всегда в сердечке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
Он ещё не отошёл от оплеухи от хорватов в Катаре... Зато как танцевали... Хе-хе..
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ Костя Киреев
Да не в стате дело. Агбонлахор был классическим британским поленом, типа Хески. Только в отличии от последнего он был быстрым поленом. Но вот гонора у него как минимум на 3 чемпионства.
А еще сабж похоже думает что за пределами топ клубов нападающих нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эден Азаров
Нет, он просто забыл, что он играет не в составе реала, где лояльные судьи закрывали глаза на его грязную игру
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Aprasidze
Ответ Костя Киреев
Да не в стате дело. Агбонлахор был классическим британским поленом, типа Хески. Только в отличии от последнего он был быстрым поленом. Но вот гонора у него как минимум на 3 чемпионства.
У Хески тоже была пара топ сезонов в связке с Оуэном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ Rudy77
Агбонлахора надо арестовать за то что он играл нападающим, 0,21 мяча за матч это ли не статья???
вполне нормальная стата для не звезды топ лиги. Где попроще конечно забивал бы больше.
Вон у манЮ депутат немногим больше забивает, хотя они его держат и считают звездой вместо того чтобы к Лингарду отправить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rudy77
Ответ rigobersong
У Торреса по карьере 0.34 гола, при том, что он в играл 9ку все время, в отличии от Лохора, я тебе могу статку и Тотти с Дель Пьеркой подтянуть +- такая же будет, у Дрогба меньше 0.5 за игру, это нормальная статистика атакующего игрока тех лет, да были уникумы типа Ван Нистелроя но они были чисто замыкателями:))
Статью за занудство и непонимание сарказма этому джентельмену, плиз)))
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
werowolf-gears
Ответ Rudy77
Агбонлахора надо арестовать за то что он играл нападающим, 0,21 мяча за матч это ли не статья???
Ну ладно, сезоне 08-09 был шикарен, тащил Виллу в лч, не сложилось правда. Но на этом все
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Rudy77
Агбонлахора надо арестовать за то что он играл нападающим, 0,21 мяча за матч это ли не статья???
У Торреса по карьере 0.34 гола, при том, что он в играл 9ку все время, в отличии от Лохора, я тебе могу статку и Тотти с Дель Пьеркой подтянуть +- такая же будет, у Дрогба меньше 0.5 за игру, это нормальная статистика атакующего игрока тех лет, да были уникумы типа Ван Нистелроя но они были чисто замыкателями:))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FireBox
Suplex City, bitch!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
**Iscander**
Ответ Большой био
Девушек в постели сильнее придушивают, чем это делал Каземиро с Хьюзом
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Киреев
Судя по видео он его за шею скорее придерживал, что бы тот в конфликт не полез. Но вообще там еще Айю Фреду прописал, Шлупп сфолил на желтую и потом еще на вторую намахал руками и натолкался.
Вообще начинает попахивать уже какой-то целенаправленной судейской слепотой в адрес МЮ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Yri Yrov
Какая статья озвучьте
За Виллу 391 матч 86 голов 60 голевых

109 раз из них играл центрального нападающего, в т.ч. в связке с легендарным Эмилем Хески:) Остальное время играл вингера и второго напа:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Киреев
Ответ Артём Назмутдинов
Я понимаю, тут у всех ненависть к нему, но 1 мяч на 5 матчей довольно средне, точно не плохой результат
Да не в стате дело. Агбонлахор был классическим британским поленом, типа Хески. Только в отличии от последнего он был быстрым поленом. Но вот гонора у него как минимум на 3 чемпионства.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Большой био
Девушек в постели сильнее придушивают, чем это делал Каземиро с Хьюзом
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий