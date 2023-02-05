«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать». Агбонлахор об удалении хавбека «МЮ»
Габриэль Агбонлахор прокомментировал удаление Каземиро в матче с «Кристал Пэлас».
Хавбек «Манчестер Юнайтед» схватил полузащитника Уилла Хьюза за шею и получил красную карточку от Андре Марринера.
«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать.
Дети будут смотреть этот матч и увидят, как Каземиро душит соперника. Это не хоккей в Америке, где устраивают драки во время игры. Нам в футболе такое не нужно.
«МЮ» должен наказать Каземиро», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».
Вон у манЮ депутат немногим больше забивает, хотя они его держат и считают звездой вместо того чтобы к Лингарду отправить
Вообще начинает попахивать уже какой-то целенаправленной судейской слепотой в адрес МЮ.
109 раз из них играл центрального нападающего, в т.ч. в связке с легендарным Эмилем Хески:) Остальное время играл вингера и второго напа:))