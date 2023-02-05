«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать». Агбонлахор об удалении хавбека «МЮ»

прокомментировал удаление Каземиро в матче с « ».

Хавбек « » схватил полузащитника за шею и получил красную карточку от Андре Марринера.

«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать.

Дети будут смотреть этот матч и увидят, как Каземиро душит соперника. Это не хоккей в Америке, где устраивают драки во время игры. Нам в футболе такое не нужно.

«МЮ» должен наказать », – сказал экс-форвард «Астон Виллы».