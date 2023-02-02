Где смотреть Аль-Ахли Каир – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 8 февраля
В среду, 8 февраля, сыграют Аль-Ахли Каир и Реал Мадрид в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу 2023.
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- Игра пройдет на стадионе Stade Prince Moulay Abdallah.
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Ахли – Реал
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Клубный чемпионат мира по футболу 2023: все новости
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